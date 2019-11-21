Миллион недовольных: протесты захватывают Колумбию

Антиправительственные демонстрации постепенно захватывают страны Латинской Америки, крупные акции протеста в течении года проходили в Венесуэле, Чили, Боливии — и теперь настал черед Колумбии. Жители страны организовали общенациональную забастовку из-за последних решений администрации президента Ивана Дуке.

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Акцию поддерживают профсоюзы и оппозиционные партии. Так, по данным местных СМИ, на улицы Колумбии готовятся выйти более миллиона человек, чтобы добиться изменений политики властей. Главные демонстрации должны пройти в столице Колумбии — Боготе, участники протеста соберутся в разных концах города, а затем отправятся к площади Боливара — там расположены здания Верховного суда и конгресса республики.

Власти Колумбии приняли жесткие меры безопасности на фоне предстоящих протестов, в частности, мэрам и губернаторам разрешили вводить чрезвычайное положение, которое предполагает запрет на продажу спиртного, ограничивает разрешение на ношение оружия и позволяет вводить комендантский час.

Как отмечал Дуке, он надеется на мирный протест без столкновений между активистами и сотрудниками правоохранительных органов.

«Мы надеемся, что у нас будет спокойный день, и признаем ценность мирного протеста. Мы также гарантируем порядок», — добавил президент Колумбии.

Для обеспечения безопасности власти страны также приняли решение закрыть все сухопутные и речные границы. Кроме того, министр обороны Карлос Холмс Трухильо заявил, что власти оставляют за собой право противостоять возможным актам насилия и преследовать нарушителей порядка. Армия страны была приведена в боевую готовность, 8 тыс. солдат были развернуты в Боготе, Медельине, Кали, Барранкилье, Картахене, Букараманге, Перейре и Пасто.

Главной причиной протестов стала социально-экономическая политика Дуке — колумбийцы недовольны множеством решений правительства, однако организаторы забастовки выделяют три основных пункта.

В первую очередь, их не устраивает пенсионная реформа — власти намерены лишить граждан льгот и ввести систему, при которой колумбийцы будут выходить на пенсию с тем, что им удастся сэкономить в течение своей трудовой жизни. В данном контексте также обсуждается трудовая реформа: власти предлагали понизить уровень минимальной заработной платы для молодежи — это беспокоит студентов и ряд общественных организаций.

Во-вторых, жители Колумбии выходят на протест из-за коррупции в государственных учреждениях, в частности, в университетах. Власти выделили более 78,5 млн песо в качестве дополнительного финансирования вузов, но часть этих средств была потрачена на оплату судебных исков против государства, так и не дойдя до институтов. Кроме того, в прошлом месяце директор Окружного института расширения Вилман Муньос был задержан за коррупцию, его обвинили в выводе более $11 млн из бюджета учебного заведения.

К третьей причине демонстраций относятся рост безработицы до 10,2%, что на 1,6% больше показателя прошлого года, повышение цен на электроэнергию до 35%, а также возможная приватизация госкомпаний по электрификации, что еще сильнее поднимет стоимость электроэнергии.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института стран Латинской Америки РАН Владимир Сударев, основной повод для протестов — провал мирного переговорного процесса с наркопартизанами из движения ФАРК.

ФАРК — леворадикальная повстанческая группировка Колумбии, которая признана террористической в США и ЕС. Военно-политическая организация находится в оппозиции к правительству Колумбии и ведет борьбу против него. Боевое крыло ФАРК несет ответственность за ряд терактов и похищений, а также замешано в торговле наркотиками. Власти попытались разоружить группировку в 2016 году, заключив мировое соглашение, предложив несогласным стать политической партией и дав им места в парламенте. Однако инициативу поддержала только половина партизан.

«Половина партизан откололась, взяла оружие и пошла заниматься своим привычным делом. Процесс национального примирения в Колумбии не сработал. Я думаю, что Иван Дуке при всем желании и связях с Вашингтоном не справился с данной задачей — это стало причиной для протеста», — уверен эксперт.

Граждан Колумбии также не устраивает позиция Дуке в отношении США, продолжает Сударев, политик изначально обозначил себя одним из стратегических партнеров Вашингтона, что активно против него использует оппозиция.

Ситуация также ухудшается из-за политики в отношении Венесуэлы. Богота признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо главой боливарианской республики, выступив против легитимного президента Николаса Мадуро. Это решение привело к тому, что в Колумбию хлынул поток беженцев из Венесуэлы, содержание которых забирает миллионы песо налогоплательщиков ежегодно — начиная с 2017 года страна приняла уже более 1,4 млн венесуэльцев.

Кроме того, оппозиция Венесуэлы зачастую скрывается от правительства Мадуро на территории Колумбии, что также оказывает влияние на протестные настроения среди колумбийцев. Осенью власти республики даже депортировали 25 венесуэльцев за подстрекательство к демонстрациям.

«Колумбийцы недовольны тем, что Дуке не закрыл границу с Венесуэлой. Наплыв беженцев отражается на проблемах продовольственного уровня и уровня жизни. Здесь накладывается одно на другое», — считает Сударев.

Помимо Венесуэлы, на демонстрации в Колумбии повлияла и обстановка в Чили и Боливии. В первом случае протесты также возникли из-за недовольства чилийцев социальной и экономической политикой государства. Боливийские акции же имели другую цель — жители страны выступали против переизбрания Эво Моралеса на очередной срок и в итоге при поддержке военный добились отставки президента.

Новым лидером Боливии стала бывший вице-спикер сената Жанин Аньес, и тут есть интересный момент: ее супруг — известный в Колумбии политик Эктор Эрнандо Хинкапи Карвахаль, который несколько раз выдвигался в различные законодательные органы от Социальной партии национального единства.

Это политическое движение объединяет сторонников экс-президента Колумбии Альваро Урибе Велеса, который руководил страной с 2002 по 2010 год. В последнее время Велес выступает с критикой Дуке, отмечая провалы правительства во многих сферах. Политик призывал президента перейти к решению экономических проблем Колумбии, но при этом отказывался открыто поддержать народные протесты.

Тем не менее пока нельзя говорить о наличии определенной связи между протестами в Боливии и Колумбии. Достаточно сложно спрогнозировать, к чему приведут масштабные демонстрации на территории республики, но в настоящее время военные выражают полную поддержку президенту Дуке.

«Ситуация крайне сложная именно для нынешнего президента, потому что он, по сути, висит на волоске. Дуке и его кабинет очень ослаблены, они не знают, как остановить людей, которые выйдут на улицы. Эта ситуация в целом может привести к отставке президента и досрочным выборам, хотя вероятных кандидатов пока не просматривается»,

— резюмировал Сударев.