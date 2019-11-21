Выдуманный праздник: как Порошенко слил два «майдана»

21 ноября украинцы в пятый раз отметят день гордости и свободы. Среди мероприятий — поминальный молебен и возложение цветов у часовни на аллее «Небесной сотни» в Киеве, а также открытие выставочного пространства «М³. Майдан. Мемориал. Музей». «Котлован на аллее героев «Небесной сотни» в центре Киева с заброшенной пустоши превращается в новое пространство, приобретает особый символизм, содержание и функцию. Здесь будет построен музей революции достоинства», — рассказал украинскому изданию «Корреспондент» директор национального музея революции достоинства Игорь Пошивайло. Напомним, «Небесной сотней» называют активистов, погибших в схватке с полицией в Киеве в феврале 2014 года.

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Украинцы хотят в этом году придать празднику и новое звучание. Вечером возле посольства КНР на Украине пройдет акция в поддержку «гонконгского майдана». С флагами Украины в этот день должны выйти на улицы и жители Гонконга.

Праздник Порошенко

Начало празднику дал пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом 2014 года. «Украина — это территория достоинства и свободы. Такими нас сделала не одна, а две революции — наш майдан 2004 года, который был праздником свободы, и революция-2013, революция достоинства. Это был чрезвычайно тяжелый экзамен для Украины, когда украинцы продемонстрировали свою европейскость, достоинство, свое стремление к свободе», — говорил тогдашний глава страны, отметив, что этот день будет «отныне и навеки» отмечаться 21 ноября. Однако выходным его так и не сделал.

Праздник свободы, о котором упомянул Порошенко, отмечался в честь майдана-2004, но был отменен позже президентом Виктором Януковичем. События того «майдана» были связаны с протестами против результатов президентских выборов. Во втором туре Янукович одержал победу над своими соперником Виктором Ющенко. Однако под давлением общественности центральная избирательная комиссия была вынуждена заявить о необходимости переголосования и фактически проведения «третьего тура» выборов. Он решил ситуацию уже в пользу Ющенко.

День достоинства и свободы отмечается всего лишь пятый год, однако стал одним из главных символов украинского патриотизма.

В 2016 году, говоря о событиях майдана-2013, когда погибли сотни людей, Порошенко зачем-то напомнил о лидере мирных протестов в Чехословакии Вацлаве Гавеле. «Правительства, парламенты, президенты, — говорил когда-то Гавел, — будь они даже самыми лучшими в мире, не способны ничего сделать сами по себе, потому что свобода и демократия предполагают участие всех и каждого», — заявил он по случаю праздника.

За пять лет дата вошла в школьную программу. В пособии для учителей 5-го класса даются следующие рекомендации к проведению занятия, посвященному памятному дню: «…формировать у учащихся понимание единства и целостности Украины, осознание себя Украиной, чувство личной ответственности за судьбу государства, готовность служить Родине своим трудом и стать на защиту государственных интересов страны».

При этом, согласно опросу, проведенному «Корреспондент», часть депутатов Рады не могли вспомнить, когда именно отмечается данная дата. Один из опрошенных даже заявил, что отмечать этот праздник он будет тогда, когда Украина будет по-настоящему «свободной».

На востоке Украины противники Киева высмеивают праздник, называя установившийся после 2014 года строй «гиднократией». «Если что и делать 21 ноября, то скорбеть. Скорбеть по всем убитым и разделенным», — пишет о празднике оппонент Киева публицист Платон Беседин в книге «Дневник русского украинца: Евромайдан, крымская весна, донбасская бойня».

Памятный день для украинского телевидения — это повод лишний раз продемонстрировать по телевидению передачу или документальный фильм, посвященный событиям 2013 года. Правда, в отличие от Украины, в Европе прошедшие события не всегда воспринимают в бравурных тонах.

Речь, например, идет о показанном в Италии как раз 21 ноября 2017 года документальном фильме, в котором журналисты утверждают, что в людей на майдане стреляли грузинские снайперы, которые получали приказы от представителей украинской оппозиции и американского инструктора. Показ приурочили к четвертой годовщине начала «евромайдана». По утверждению итальянцев, за снайперами стоял не бывший украинский лидер Янукович, а сотрудники службы безопасности Грузии времен президента Михаила Саакашвили.