Шпионский скандал: сербский офицер брал деньги у россиянина

Сербского президента Александра Вучича заинтересовала информация о якобы имевшей место попытке вербовки российским военным атташе местного офицера, сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич газете Blic.

Реклама

По ее словам, глава Сербии счел необходимым проверить, насколько данные о вербовке, вызванные появившимся в сети видео, достоверны. Он поручил это выяснить Агентству военной безопасности.

«У нас нет всех данных, но если окажется, что это правда, тогда это будет серьезный вопрос и проблема для нас», — сказала Брнабич.

Премьер-министр также подчеркнула, что Александр Вучич как главнокомандующий армией Сербии вскоре сообщит о результатах расследования.

Министр обороны Сербии Александр Вулин подтвердил, что глава страны собирает информацию. Как отметил глава оборонного ведомства, встреча всех начальников разведывательных и контрразведывательных служб и начальника Генштаба армии Сербии с президентом пройдет в четверг.

«Ситуация серьезная, и главнокомандующий сделает выводы после детального рассмотрения фактов», — заявил Вулин агентству «Танюг».

По предположению министра обороны, за событиями может стоять попытка заставить Сербию отказаться от политики военного нейтралитета.

«Я верю в справедливость, проницательность и независимость Александра Вучича, когда речь идет о принятии решений», — сказал Вулин.

17 ноября в YouTube была опубликована видеозапись встречи двух мужчин на белградской парковке. Один из них, предположительно, сербский офицер, второй — подполковник российской армии Георгий Клебан. На записи предполагаемый военный атташе РФ передает сербу пакет с деньгами, после чего тот уходит к машине.

На видео запечатлены еще несколько встреч мужчин. Среди них — совместный поход в бар, а также передача сумки и конверта. В самом конце видеозаписи сербский офицер сидит в машине и подсчитывает деньги из конверта.

По данным издания РТС, Служба безопасности Сербии подтвердила подлинность записи.

По сведениям Blic, Клебан работал в российском посольстве в Белграде, однако был уволен в июне этого года.

Согласно информации The Insider, Клебан был заместителем военного атташе посольства России в Сербии по вопросам обороны с 2016 года, однако сейчас он уже не упоминается на сайте МИД. В то же время до начала октября его имя можно было там найти, сейчас это видно по кэшированной версии.

В сербском МИДе сообщили, что Клебан занимал должность помощника атташе, однако покинул эту позицию в июне 2019 года,

передает радио «Свобода».

Клебан мог действительно покинуть территорию Сербии в июле. Такой вывод можно сделать из поста в Instagram сына дипломата, который написал, что, скорее всего, не вернется в страну.

Также стоит отметить, что расследователь Bellingcat Христо Грозев опубликовал в своем Twitter доказательства того, что на записи именно Клебан. Он считает, что россиянина могли объявить персона нон грата и выслать из Сербии.

«Видео, которое было снято с разных ракурсов, и, похоже, было частью хорошо подготовленной операции наблюдения, показывает, что человек обменивается сумками с другим человеком. Действительно, человек на видео — заместитель военного атташе РФ Георгий Клебан», — написал он.

Грозев также приложил скриншоты из видеозаписи и фотографии с мероприятий посольства, на которых изображен, по всей видимости, один и тот же человек.

Расследователь отметил, что использовал сервис распознавания лиц Microsoft Azure.

В соцсети он утверждает, что Георгий Клебан зарегистрирован в Москве по адресу Военной академии Генштаба, а адрес регистрации его супруги совпадает с адресом общежития воинской части спецназа ВДВ.