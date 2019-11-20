«Варварски разграбили»: с украинских кораблей пропали унитазы

Украинские власти пожаловались на отсутствие унитазов в возвращенных Киеву кораблях, которые Россия конфисковала прошлой осенью из-за инцидента в Керченском проливе. Так, по словам командующему ВМС Украины Игоря Воронченко, в суднах отсутствуют «плафоны, розетки и даже унитазы». Он отметил, что российская сторона сняла все оборудование, передает «Интерфакс-Украина».

«Россияне их угробили <...> Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому», — пообещал украинский военный.

Воронченко также рассказал, что корабли все еще (второй день) буксируют в направлении Одессы. Пока они только подходят к украинским территориальным водам. Их низкую скорость передвижения он объяснил тем, что суда своим ходом идти не могут.

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В конце ноября 2018 года украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» зашли в Керченский пролив, незаконно пройдя через государственную границу России. Кроме того, их экипаж в составе 24 украинских военнослужащих совершал опасные маневры и отказывался реагировать на требование российских пограничников остановиться.

В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Российская сторона для обеспечения собственной безопасности была вынуждена применить оружие и задержать нарушителей. Москва также утверждала, что Киев не предупреждал о том, что в акватории Черного моря будут проходить украинские корабли. В итоге морякам были предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ.

Украинские власти, в свою очередь, уверены, что Россия, задержав корабли и граждан Украины, нарушила международные акты: Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Так, в апреле этого года Киев подал в отношении Москвы иск в международный трибунал ООН.

Спустя несколько месяцев Украине были возвращены как моряки, так и корабли. 24 военнослужащих были отправлены на родину 7 сентября этого года в рамках обмена удерживаемыми лицами. Через два месяца — 18 ноября — Москва передала Киеву корабли. Процедура проходила в нейтральных водах Черного моря — в 30 км от мыса Такиль. Так как эти корабли не могут самостоятельно идти, к мысу и от него их сопровождали буксиры. После того, как суда передали украинским представителям, они направились в сторону Одессы.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует возвращение кораблей на Украину.

«Приветствую передачу кораблей Украине. Это следовало сделать давно», — уверен он.

В Брюсселе также отметили, что это решение уже «давно назрело». Вместе с тем представитель ЕС Майя Косьянчич в комментарии РИА «Новости» выразила надежду, что «Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход» в Азовское море и из него. Кроме того, она отметила, что Украина показала, что может действовать конструктивно в урегулировании конфликта. В связи с этим в ЕС «ожидают, что Россия ответит на эти усилия соответствующими позитивными шагами», добавила она.

Казалось бы, моряки и корабли возвращены на Украину, а, значит, и инцидент исчерпан. Но нет — украинская сторона намерена «доказать всему миру», что проход украинских кораблей в Керченском проливе был «мирным и законным». Для этого Киев продолжит судебное разбирательство в международном трибунале ООН. Власти Украины хотят, чтобы Россия выплатила ей компенсацию за то, что якобы нарушила нормы международного права.

Москва, в свою очередь, считает, что у трибунала нет юрисдикции для решения этого вопроса. Российская сторона в связи с этим не участвует в слушаниях организации.

Вместе с тем в России считают, что, продолжая судебные разбирательства, Киев демонстрирует продолжение политики предыдущего главы Украины Петра Порошенко. «Порошенко ушел, но его политика жива. При той публике, которая по-прежнему рулит в Киеве, иллюзий быть не должно», — написал сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.