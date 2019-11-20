Споры о королеве, Brexit и евреях: Джонсон победил на дебатах

На прошедших поздним вечером 19 ноября теледебатах между главными конкурентами на предстоящих 12 декабря выборах лидерами консерваторов Борисом Джонсоном и лейбористов Джереми Корбином победу с минимальным отрывом одержал действующий премьер. На его сторону встали 51% смотревших этот раунд, Корбина поддержали 49% зрителей. Такие данные приводит социологическая служба YouGov. В опросе приняли участие более 1,6 тыс. человек, при этом вариант ответа «не знаю» участникам опроса не предлагался.

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Джонсону, действительно, удалось перехватить инициативу на дебатах, так как он больше говорил о Brexit, Корбин же сосредоточился на негативных аспектах правления консерваторов.

Однако, как отмечает The Guardian, ярких заявлений в полемике обоих политиков было мало.

Единственным запоминающимся моментом стала реплика Корбина, что его оппонент приватизирует национальную службу здравоохранения и продаст ее США.

«По правде говоря, эта дискуссия не поколебала многих избирателей. Оба играли на своих сильных сторонах, но не смогли избежать карикатурности», — отмечает СNN.

К слову, политики в основном отвечали на вопросы модератора дискуссии, избегая прямого диалога между собой, что, в целом, отражает внутриполитическое положение в Великобритании.

Аналитики, которые наблюдали за дебатами, также отметили, что Корбин, которого считают довольно радикальным политиком, пытался понравиться разной аудитории. «Мой стиль лидерства — это слушать людей», — говорил политик. Он также заявил, что Великобритания может оставаться монархией, если будут предприняты реформы этого института.

Для Корбина, который известен своими негативными взглядами на монархию, эта был определенный пересмотр позиций.

Он также попытался смыть с партии лейбористов обвинения в антисемитизме, сказав, что это «абсолютное зло», а антисемитов он выгнал из партии.

Первые теледебаты в Великобритании прошли за три недели до выборов в парламент. В настоящее время в избирательной кампании участвуют правящая Консервативная партия Джонсона, лейбористы Корбина, либерал-демократы Джо Суинсона, «зеленые» Джонатана Бартли и националистическая партия Brexit Найджела Фараджа.

Согласно последним опросам социологической службы ICM Research от 15 ноября, рейтинг консерваторов составляет 42%, лейбористы могут рассчитывать на поддержку 32%, на третьем месте либерал-демократы — 13%, затем партия Brexit с результатом в 5% и на пятом месте «зеленые» — 3%.

Джонсон был вынужден объявить досрочные выборы, так как не успел добиться от парламента соглашения с правительством по вопросу Brexit. Главным достижением депутатов стало предварительное одобрение сделки Лондона и Брюсселя по условиям выхода, однако парламентарии не выполнили все необходимые процедуры для запуска Brexit в установленный срок.

Изначально Brexit должен был произойти в конце марта, но полное несогласие между британским парламентом и правительством привело к трем переносам даты выхода. В настоящее время Brexit назначен на 31 января 2020 года, однако у Лондона также есть возможность выйти из состава ЕС досрочно.

Консерваторы намереваются воспользоваться данной возможностью, акцентируя на этом внимание избирателей. Джонсон, получивший летом пост премьера, изначально настаивал на необходимость скорейшего проведения Brexit. Он придерживался этой линии, обещая сделать это до католического Рождества.

В этом его поддерживает Фарадж и его партия Brexit. Политик уже заявил, что не собирается противостоять партии Джонсона на предстоящих выборах. «В некотором смысле у нас сейчас есть альянс сторонников выхода. Мы приняли решение поставить интересы страны выше партийных и дать бой лейбористам», — говорил Фарадж.

Противниками же консерваторов и партии Brexit выступают лейбористы вместе с либерал-демократами. Кобрин и Суинсон поддерживают проведение очередного референдума по выходу Лондона из состава ЕС, чтобы жители страны смогли принять окончательное решение.

«В течение трех месяцев мы договоримся [с ЕС] о заслуживающих доверия условиях выхода [из Евросоюза] и вместе с опцией остаться вынесем это на суд британского народа», — говорил лидер лейбористов.

Но между лейбористами и либерал-демократами существует ряд ощутимых разногласий, одно из ключевых — вопрос о кандидатуре премьер-министра. Руководить Великобританией желает как Корбин, так и Суинсон.

Как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» профессор МГИМО Николай Топорнин, британская оппозиция настаивает на новом референдуме, но при этом не отказывается от Brexit.

«Такая зигзагообразная позиция не вселяет уверенности в избирателей, математически это выразится в то, что у них будет намного меньше мест в парламенте, чем у консерваторов», — уверен эксперт.

Наиболее вероятными победителями выборов окажутся консерваторы Джонсона, считает Топорнин, но главный вопрос избирательной кампании — сумеет ли правящая партия получить абсолютное большинство мест в парламенте или ей придется искать партнеров для создания коалиции.