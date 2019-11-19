Гаага ждет: Москве придется ответить по иску Киева

Международный суд ООН, находящийся в Гааге, обязал Россию до 8 декабря 2020 года ответить на иск Украины, в котором Киев обвиняет Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и нарушении положения о ликвидации всех форм расовой дискриминации – говорится в заявлении суда.

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В начале нынешнего месяца суд ООН отклонил возражение России, касающееся рассмотрения иска Украины — российская сторона указывала в заявлении, что инстанция в Гааге не имеет юрисдикции для вынесения решений по таким делам.

В итоге суд большинством голосов — 13 против трех — отказал России в ее претензии. Президент Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф сообщил, что Гаага будет продолжать рассмотрение иска Киева.

Также суд 15 голосами против одного отклонил и возражения Москвы на обвинения со стороны Киева в «ведении кампании по культурному уничтожению крымских татар и украинцев в Крыму».

По словам Юсуфа, суд ООН может рассматривать иски в данной сфере, и это отражено в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает НСН.

Согласие Международного суда ООН рассмотреть претензии Украины не означает, что исход дела предрешен, считают в МИД России. Дипломаты сообщили, что Киеву удалось преодолеть предварительную стадию и перевести процесс в рассмотрение дела по существу, а Россия предоставит свои аргументы только к началу декабря следующего года.

В июне нынешнего года в МИД РФ попытки Киева вынести свои претензии на международную арену назвали политизированными.

«Мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — говорилось в заявлении МИД РФ.

В январе 2017 года Киев инициировал дело на основании двух конвенций ООН: 1999 года о борьбе с финансированием терроризма и 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — подчеркивали в этой связи в МИД РФ.

Отмечалось также, что Украина не стала «добросовестно» пытаться решить разногласия с Россией — с помощью арбитража или переговоров. Член Совета Федерации Олег Морозов также подтверждал, что претензии Украины к России являются политическими, а не юридическими, передает ФАН.

«Любые инструменты, инстанции, ситуации, в том числе по украинским морякам, которых Киев объявляет военнопленными, государство пытается использовать в политических целях.

Искусственно подтащить все эти ситуации под конфликт с РФ», — убежден сенатор.

Соответственно, добавлял член верхней палаты парламента, отрицать «политические» обвинения Украины оправданно и необходимо.

Первый тезис в поданном Украиной иске связан с тем, что российская сторона якобы «поставляет тяжелые вооружения, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемым Донецкой и Луганской народным республикам» (украинские власти называют ополченцев ЛНР и ДНР террористами).

Второе положение документа обосновывали «уязвимым положением» сообщества крымских татар и украинцев в Крыму.

Россия не раз опровергала такие обвинения, подчеркивая, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории страны не ущемляются. К примеру, председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров заявлял, что татары в помощи Киева не нуждаются.

«Как председатель национально-культурной автономии, как крымский татарин и активный общественный деятель, могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются больше во внимании украинских властей и президента этой страны», — подчеркивал глава организации.