Санкции или деньги: Европа решает, что делать с Польшей

Европейский суд в Люксембурге, высшая судебная инстанция ЕС, решения которой не могут быть обжалованы, 19 ноября должна вынести решение о законности нового способа формирования дисциплинарной палаты верховного суда (ВС) Польши. Тяжба длится уже больше года.

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Задача палаты, принцип формирования которой Варшава изменила в 2017 году, — заниматься дисциплинарными расследованиями в отношении судейского корпуса. При этом состав палаты делегируются члены национального совета права, который комплектуется членами парламента.

Еврокомиссия попросила суд ЕС оценить законность польской судебной реформы еще в сентябре прошлого года.

В Еврокомиссии считают, что изменения в законодательстве ставят делают судебную власть зависимой от исполнительной. В частности, из-за усиления принципа несменяемости судей, так как достигшие предельного возраста нахождения на посту, могут попросить президента о продлении срока их полномочий.

Не исключено, что вердикт суда будет не в пользу Варшавы, хотя польский премьер Матеуш Моравецкий видит ситуацию по-своему. «Я надеюсь, что вердикт трибунала будет соответствовать законам ЕС, которые говорят, что союз должен уважать различные юридические системы», — сказал премьер в интервью польским СМИ.

Назло реформам

Судебная реформа — главный камень преткновения в отношениях ЕС и Польши. Споры идут, начиная с 2016 года, когда в силу вступили первые поправки. Главными инициаторами поправок выступает правящая консервативная партия «Право и справедливость» под руководством Ярослава Качиньского. Власти Польши отвергают все обвинения Евросоюза, называя изменения судебной системы внутренним делом страны.

Однако Варшава уже натолкнулась на противодействие Брюсселя. В декабре 2017 года Евросоюз запустил процедуру применения 7-й статьи Лиссабонского договора о ЕС. Она предполагает введение внутренних санкций в отношении страны, «серьезно нарушающей европейские ценности», а также может лишить страну права голоса в Совете Европы.

Пока ограничительные меры не введены, но Польша уже потеряла членство в Европейской сети советов по вопросам судебной власти из-за несоответствия системы страны основным критериям организации — независимости от законодательной и исполнительной власти. Для ввода санкций инициативу Еврокомиссии должны поддержать 22 из 27 стран-членов ЕС. И решение Европейского суда может стать серьезным основанием для этого.

Кроме того, Европейский суд призвал Польшу приостановить действие судебной реформы. В ответ Варшава пообещала тщательно проанализировать постановление, а также отметила поддержку инициатив со стороны польского народа.

«Польское правительство рассматривает отношения с Брюсселем в парадигме метрополия-колония и поэтому видит попытки вмешательства как атаку на независимость, а весь процесс разбирательства как стресс-тест на суверенитет. К этому же, оно считает результат недавних выборов одобрением со стороны общества своего курса, в том числе по линии отношений с Брюсселем», — говорит «Газете.Ru» польский политолог Якоб Корейба.

Конфликт с Евросоюзом выгоден именно Варшаве, отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Не специально ли Польша поссорилась с Евросоюзом, чтобы таким изящным образом «спрыгнуть» со всех обязательств, которые она должна бы перед Брюсселем осуществлять. А так получается замечательный повод ничего не делать»,

— говорил эксперт.

Злотый ты мой

Конфликт вокруг судебной реформы — не единственный конфликт между Польшей и ЕС. Варшава также систематически отказывается от перехода на общеевропейскую валюту — евро. Как отмечал Качиньский, злотый защищает польскую экономику от влияния более развитых европейских стран.

«Все политические силы, включая нашу, гарантировали, что в Польше не будет введен евро, пока Польша не достигнет экономического уровня стран, расположенных к западу от наших границ», — подчеркивал глава партии «Право и справедливость».

К слову, именно партия Качиньского несет ответственность за частичный разворот Польши от Европы.

«Право и справедливость» принято относить к евроскептикам, так как она часто выступает с критикой руководства Евросоюза. Однако, как показали выборы 2019 года в Европарламент, партия не желает объединяться с другими несогласными с политикой Брюсселя. «Право и справедливость» в ходе июньских европейских выборов набрала 42,4%, но отказалась сотрудничать с остальными евроскептиками в Европейском парламенте (ЕП).

Главной причиной противоречий между парламентариями стала Россия. Большинство правых националистических партий выступают за диалог с Москвой, но «Право и справедливость» против подобного взаимодействия. Поэтому партия Качиньского дистанцировалась от любых альянсов, заняв обособленную позицию в ЕП.

Словосочетанием «обособленная позиция» можно вполне охарактеризовать пребывание Польши и в Евросоюзе, который она, по словам главы Евросовета, экс-премьера Польши Дональда Туска, вполне могла покинуть. «Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная», — добавлял Туск.

Вскоре проблемы в отношениях между Варшавой и Брюсселем перестанут быть головной болью Туска. Злейший враг нынешних польских властей вскоре покидает руководство ЕС. Домой Туск, однако, тоже пока возвращаться не собирается — он хочет сосредоточиться на работе в Европарламенте.

Напряженный диалог с Польшей теперь станет испытанием для нового состава Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Шарля Мишеля. При этом у последнего в этом вопросе больше шансов на успех — в отличие от Туска, у него нет «личного багажа» отношений с Качиньским.

Польский политолог Корейба обращает внимание на тот факт, что новый виток противостояния происходит во время торгов по бюджету Евросоюза, предусматривающий сокращение субсидий, что затронет в том числе и Польшу.

«Можно считать позицию Варшавы элементом переговорной позиции, с которой можно будет уступать в обмен на определенные привилегии»,

— говорит эксперт «Газете.Ru».

Он отмечает, что эта стратегия работает, и приводит в пример поддержки депутатами «Права и справедливость» нового состава Еврокомиссии. Это произошло, когда Брюссель отмел неугодную Варшаве кандидатуру экс-главы МИД Нидерландов Франса Тиммерманса, который претендовал на пост главы ЕК.

Пока Брюссель не собирается предпринимать никаких жестких мер в отношении Варшавы, но его позиция может измениться — особенно после прихода к власти нового состава Еврокомиссии.

В качестве эффективного рычага воздействия на Польшу Евросоюз может просто сократить финансирование программ страны, чтобы заставить Варшаву пойти навстречу.

У ЕС для этого есть в руках все необходимые финансовые инструменты. Известно, что Варшава получила больше всего финансовой помощи от Брюсселя — около $115 млрд — и зависит от субсидий ЕС. Ежегодно польское государство получает еще дополнительные €11 млрд финансовой помощи от Брюсселя.

Но здесь, вероятно, новому руководству ЕС следует прислушаться к совету Туска, так как подобное давление может спровоцировать польские власти на организацию выхода из cоюза. Однако польские лидеры в преддверии президентских выборов 2020 года, скорее всего, постараются этого не делать. Ситуация вполне может вполне обернуться против них самих.