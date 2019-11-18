Скандальный Коломойский: о чем пишут телеграм-каналы

На прошлой неделе всех застало врасплох интервью Игоря Коломойского американской газете The New York Times, в котором он призвал повернуться новые украинские власти помириться к России

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«Но не просто так, а за 100 млрд долларов, — подчеркнул канал «Мейстер». — Дальше олигарх перечисляет традиционные украинские претензии к Западу: денег не дают, никак не помогают, бросили один на один с Москвой. Так что надо с ней мириться».

«Понятно, что «съесть-то он съест, да кто ж ему даст?». В смысле, российских миллиардов Коломойскому не видать, как Крыма в составе Украины. Однако отметим, что олигарх в очередной раз вбрасывает в украинское общество тему необходимости примирения с Россией. Может быть лет через дцать это и даст какой-то результат, а киевские кофейни заполнятся русскими туристами. 100 миллиардов это не принесет, но позитивный эффект для разрушенной украинской экономики точно даст», — замечает канал.

Канал «Всевидящее око» тем временем заметил, что Америка пока не готова отпускать Киев к России.

Так, скандал вызвало заявление госсекретаря США о том, что Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими».

«Помпео все-таки самая потрясающая личность в нынешней американской администрации, — прокомментировал канал «Всевидящее око» высказывания главы американского внешнеполитического ведомства. — Такое впечатление, что то ли дух покойного Маккейна в него вселился, то ли он просто решил, что надо же кому-то выполнять роль двинутого милитариста после смерти ветерана - и героически взвалил на себя эту обязанность».

«Также замечательное ментальное упражнение - представить себе реакцию на аналогичное заявление какого-нибудь нашего крупного политика: «Мы дали настоящее оружие народу Х, чтобы они могли защитить себя от американцев. Вот какие мы молодцы!» — иронизирует канал.

Примечательная, кстати, новость из ведомства, которым заведует Помпео.

Канал РИАN заметил новость о том, что одна из сотрудниц Госдепа приукрасила информацию о своей прошлой работе и достижениях — в частности, она продемонстрировала фальшивую обложку журнала Time, на которой якобы была запечатлена ее фотография.

«Речь идет о заместителе помощника госсекретаря США по урегулированию конфликтов и стабилизационным операциям Мине Чан. Оказалось, что при устройстве в Госдеп она наврала в резюме. И не только прикрепила туда фальшивую обложку Time, но и наврала о своём образовании.

Девчонку можно только похвалить за смекалку. А вот к Госдепу много вопросов. Уж проверить обложки Time ведомству должно быть под силу», — рассуждает канал.

Еще одна новость из-за рубежа, напрямую затрагивающая Россию.

Парламент Германии со второй попытки все-таки принял изменения в закон «Об энергетике», который смягчает применение так называемой газовой директивы ЕС.

«Принятый в мае этого года третий пакет директивы требовал от оператора международного газопровода в Европе резервировать половину мощностей для сторонних поставщиков топлива. Если бы немцы не внесли соответствующие поправки, то «Северный поток-2» смог работать только в половину своей мощности, — пишет ИА «Стекломой». Ранее, напомним, Дания выдала разрешение на строительство газопровода в своих территориальных водах. Конспирологи утверждают, что принять правильное решение датчанам помог... Дональд Трамп, который за несколько месяцев до этого вдрызг разругался с датским королевством, предложив выкупить у них Гренландию. Конспирологам виднее!».

«В целом, ожесточенное сопротивление властей ряда европейских (и эуропейских) стран российско-немецкому энергетическому проекту не перестает удивлять. Хочется напомнить вчерашним братушкам, что предыдущий «Северный поток» был открыт еще в 2011 году – и ничего, небо на землю не рухнуло, русско-немецкого союза не возникло, Польшу никто не поделил.

В начале следующего года через «Турецкий поток» стартуют поставки газа в балканские страны – тоже ведь мощный энергетический проект. Только почему-то никто из-за этого не визжит, по европейским судам не бегает (ну, почти) и разделом Румынии не грозит.

Перефразируя старика Фрейда, иногда газопровод – это просто газопровод», — иронизирует канал.

В Израиле тем временем новая серия ракетных обстрелов со стороны Газы.

«Считать это чем-то серьезным пока оснований нет, но если активность продолжится, а главное, подключатся другие палестинские районы и Хезболла - то будет второе издание 2006.

Что с этого нам? Наверняка вырастет активность Израиля по уничтожению иранских объектов в Сирии. Нам, соответственно, риск случайных потерь в этих разборках. Впрочем, алгоритмы разведения уже отработаны», — отмечает «Адекват».

Международный скандал в мире культуры случился на прошлой неделе.

Польша наехала на Netflix из-за сериала «Дьявол по соседству» (про охранника концлагерей Ивана Демьянюка). Сам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настрочил письмо про «переписывание истории»

«В сериале показана карта, на которой отмечены нацистские концлагеря. Но карта современной Польши, из-за чего в Варшаве и началось про «очеренение истории страны» и прочее в таком же духе, — пишет канал «Доктор прописал». — По мнению поляков, выглядит это так, будто они несут ответственность за концлагеря, тогда как они были построены нацистами в период оккупации

Хотя, с другой стороны, может так и надо реагировать... За океаном-то все равно, какие карты лепить - неоднократно нечто подобное уже бывало».

Ну, и, наконец, в конце обратим внимание на пост Никиты Кричевского.

«Сегодня в метро поспорил с одним приличным человеком о молодежи и патернализме. Товарищ говорил, что молодое поколение нужно отучать от надежд на государство, — пишет он в своей «Антискрепе». — Мол, сами-сами, как в «Вокзале для двоих». Однако спор закончился, по сути, не начавшись: «А как же организованные государством «Лидеры России?». Визави не нашел, что ответить».

«Топить за «Лидеров» можно хотя бы потому что конкурс дает возможность не только протестировать знания, умения, навыки, но и поучаствовать в соревновании за грант в 1 млн. рублей и получить шанс на построение карьеры, — считает Кричевский. — К первому блоку тестирования третьего призыва «Лидеров» было допущено более 91 тыс. человек. (Всего на третий конкурс было подано более 233 тыс. заявок, на второй – 227 тыс., на первый – около 200 тыс. заявок. Так что нынешний этап – вообще-то рекордный по числу участников).

К прохождению второго блока допущено 20 тыс. человек, в том числе участники специализаций «Финансы и технологии», «Наука», «Здравоохранение». О них писал раньше – это специализированный конкурс менеджеров социальной сферы, тех, кто придет работать или уже работает там, где отдельный менеджмент вроде как не нужен.

Действительно, зачем менеджмент, к примеру, в здравоохранении? А затем, чтоб, в частности, не появлялись сумасбродные высказывания о среднемесячной зарплате в медицине в 79 тыс. рублей, о чем накануне сообщила министр Скворцова. Как там говорил великий вождь? «Формально правильно, по сути издевательство»: сложили вместе зарплату главврача и начинающего доктора и получили, что вместе оба едят статистические голубцы.

Главное же не в том, что зарплаты в медицине, якобы, большие, а в том, что здравоохранение деградирует.

Что до нашего утреннего спора, то «Лидеры» - не единственный формат государственных социальных лифтов. Однако те, кто примется поучать, ничего адекватного текущей обстановке, скорее всего, не предложат.

Воздушные замки не предлагать».

До следующей недели!