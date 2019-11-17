Париж в огне: «желтые жилеты» празднуют годовщину

Акции «желтых жилетов» прошли в Париже, они завершились задержанием 264 человек за два дня. Демонстрации начались накануне, 16 ноября, и продолжились в воскресенье, они были приурочены к первой годовщине образования движения — протестующие строили баррикады, устраивали поджоги и вступали в ожесточенные стычки со стражами правопорядка.

В ответ полицейские отправляли в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки.

Неподготовленные демонстранты пытались найти укрытие, кашляли и задыхались от газа. В итоге акции были разогнаны, пожары потушены, а наиболее радикально настроенные граждане задержаны.

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В Париже до понедельника закрыт торговый центр Galeries Lafayette. Именно здесь собирались участники воскресной акции протеста. Всего по всей Франции в демонстрациях приняли участие около 28 тыс. человек.

Это в десять раз меньше, чем год назад. Именно тогда по всей Франции около 280 тыс. недовольных повышением цен на топливо вышли на улицы. Костяк изначально состоял из автомобилистов, по законам страны каждый водитель обязан иметь в машине желтый жилет — он и стал главным символом активистов.

Налог на топливо французские власти ввели еще в 2017 году, менее чем за год стоимость бензина выросла почти на четверть. Однако данная инициатива правительства стала лишь предлогом для протестов, к которым постепенно присоединились антиглобалисты, а также различные «правые» и «левые» радикальные силы.

Движение, выступающее за проведение социально-экономических реформ, начало выдвигать политические требования, в частности, активисты требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрона зачастую называют президентом для богачей, так как до прихода к власти он был инвестбанкиром в Rothschild. К тому же одной из первых его инициатив на посту главы страны стало введение налоговых послабления для бизнеса. Во французской прессе Макрона за его стиль правления и проевропейское мировоззрение не раз иронично называли «Юпитером» по аналогии с древнегреческим богом.

Политика Макрона вызывает смешанные чувства у французов, чаще всего его обвиняют в излишнем интересе к внешней политике в ущерб внутренней. По мнению жителей страны, президент увлекся борьбой за место лидера Евросоюза с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и не учитывает нужд граждан Франции.

Протесты «желтых жилетов» достаточно быстро приобрели массовый характер, хотя им ни разу не удалось повторить свой лучший результат, но вплоть до апреля 2019 года на акции выходили около 100 тыс. человек почти каждую субботу.

Главными победами движения можно считать мораторий на рост цен на топливо, повышение на €100 минимального размера оплаты труда и появление национальных дебатов, которые стали ответом правительства на недовольство французов.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, именно общенациональная дискуссия Макрона позволила сбить накал «желтых жилетов».

«Дебаты были по всей стране с января по март, и президент лично в них активно участвовал. В итоге правительство и парламент пошли на уступки по инициативе президента, в общей сложности меры по повышению покупательной способности социально уязвимых слоев населения составили €17 млрд за год», — добавляет эксперт.

Движение было массовым и эффектным, напоминает Рубинский, но не принесло каких-то существенных перемен в социальной сфере, так как все реформы Макрона были лишь заморожены.

При этом за год протестов Франция потеряла €2,5 млрд, по данным RTL, от действий «желтых жилетов» пострадали 5 тыс. мелких предприятий и торговых фирм. Страховые компании же за год выплатили компенсацию 13 тысячам «разграбленных» предприятий в размере €230 млн. За этот период около 75 тыс. французских работников стали частично безработными в гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле и в транспортной сфере.

Инициативы, реализуемые правительством, потушили протесты, с момента появления национальных дебатов акции «желтых жилетов» пошли на спад, в преддверии годовщины движения на улицы по всей Франции вышли лишь 28 тыс. человек — почти в десять раз меньше, чем год назад.

«Желтые жилеты» уже выдохлись, потому что у них не было ни организации, ни программы, ни лидеров — движение изначально было стихийным. Сегодня оно хочет снова заявить о себе, но его слабые стороны все еще остаются», — считает Рубинский.

Движение пытается присоединиться к всеобщей французской повестке дня — пенсионной реформе, отмечает эксперт, 5 декабря во Франции состоится общенациональный протест против инициативы правительства.

Дело в том, что французские власти намерены к 2025 году установить единую для всей страны пенсионную систему, основанную на принципах начисления баллов в зависимости от трудового стажа и размера оклада. Действия правительства фактически упраздняют льготные режимы для 42 специальностей, что крайне негативно воспринимают по всей стране.

Однако инициатива Макрона практически никак не затрагивает «желтых жилетов», которые, в основном, работают в сфере услуг — у них нет никаких льгот.

«Желтые жилеты» сейчас пытаются объединить другие протестные движения во Франции, различные акции из-за пенсионной реформы в настоящее время проходят по всей стране.

«Протестные движения проходят со стороны работников разных отраслей экономики, они очень многочисленные. Медицинский персонал начал активно демонстрировать недовольство своим положением, а также студенты очень активно протестуют — их акции связаны со стипендиями и проблемами с жильем. Железнодорожники же недовольны пересмотром их льготного статуса, даже полицейские выходят на протест из-за условий труда», — указывает Рубинский.

Все эти движения не объединены в нечто цельное, продолжает Рубинский, «желтые жилеты» рассчитывают возглавить общенациональный протест, но шансов у них мало.

«Они не делают погоды, пенсионная реформа не входит в число их специфических требований. Кроме того, им не удалось наладить взаимодействие с профсоюзами и выйти из образа стихийного протеста, у «желтых жилетов» до сих пор нет определенных лидеров», — резюмирует эксперт.