Выборы не спасли: у Нетаньяху отбирают кресло

«Парламентский вакуум» в Израиле продолжается уже около года — депутатская коалиция начала распадаться, когда из нее вышла либерально-патриотическая партия «Наш дом — Израиль» (НДИ) во главе с министром обороны страны Авигдором Либерманом, который также покинул свой пост. Поводом для демарша Либермана стала недостаточно жесткая и принципиальная позиция правительства по палестинскому вопросу — после очередного обострения ситуации в секторе Газа власти Израиля отказались от проведения полноценной операции с применением сухопутных сил.

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Тогда премьер-министр Биньямин Нетаньяху временно спас коалицию, контролируя одновременно портфели министра иностранных дел, здравоохранения и обороны, однако уже зимой власти все-таки решились перевести Израиль в «выборное» положение, из которого страна не может выйти до сих пор.

Следующая попытка определить состав парламента может стать уже третьей за год. Первый раз израильтяне голосовали в апреле. Тогда партии «Ликуд», которую представляет сам Нетаньяху, для создания парламентской коалиции не хватило всего лишь одного «дружественного» депутата, сама же партия забрала себе 35 мест из 120.

Проработал парламент всего ничего — около месяца, после чего депутаты приняли решение о самороспуске. Партии, вошедшие в состав кнессета, в этот раз так и не смогли договориться о коалиции.

В стране были назначены новые выборы, в этот раз — сентябрьские. Их результат ситуацию не прояснил — «Ликуд» получила 32 мандата, что на три меньше, чем весной. Главный оппонент правящей партии — центристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим главой Генштаба страны Бени Ганцем — забрал себе 33 мандата.

С момента выборов прошло уже два месяца, и все это время сперва Нетаньяху, а затем и Ганц искали возможностей для создания коалиции. Для этого и тем, и другим необходимо договориться с НДИ, на сегодня — третьей по значимости политической партией в стране. Однако пока что Авигдор Либерман не пришел к согласию ни с Нетаньяху, ни с Бени Ганцем, несмотря на то что сам экс-глава минобороны в этот раз открыто говорил о необходимости компромиссов. На данный момент право на формирование коалиции принадлежит Бени Ганцу, но в случае его неудачи политическая система рискует вновь оказаться в тупике.

В четверг Либерман провел последние на данный момент переговоры с Ганцем, 17 числа может состояться беседа с премьером Нетаньяху. О каких-либо конкретных подвижках по итогам переговоров глава НДИ пока не заявлял, отмечая, впрочем, что «продолжит предпринимать усилия».

Одно из принципиальных разногласий Либермана и Нетаньяху носит религиозных характер — бывший глава минобороны выступает за призыв в армию ортодоксальных студентов, которые обучаются в религиозных учебных заведениях, тогда как ряд религиозных партий, которые сейчас поддерживают премьера, агитируют против этого.

Как сообщает израильское ИА «Курсор»,

в преддверии переговоров Либерман потребовал от Нетаньяху недопущения третьих подряд парламентских выборов.

«Господин премьер-министр, прежде чем требовать от меня каких-либо обязательств, вы должны пообещать народу Израиля, что ни при каких обстоятельствах не втянете государство Израиль в уже третью в течение года избирательную кампанию», — цитирует политика ИА «Курсор».

Также Либерман выступил с критикой заключенного израильскими властями соглашения о прекращении огня с палестинской группировкой «Исламский джихад» (организация запрещена в России). В этот вторник израильские ВС нанесли удар по ее позициями в секторе Газа, в результате чего был убит старший командир группировки Баха Абу аль-Ата. Его обвиняли в организации ряда обстрелов и терактов на израильской территории, равно как и в других приготовлениях подобного рода. По информации сирийского агентства SANA, израильская военная авиация также атаковала позиции «Исламского джихада» в Сирии.

После этого ситуация накалилась — как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, только за вторник с территории сектора Газа по Израилю было выпущено порядка 190 ракет. Взаимные обстрелы продолжились и на следующий день. Добиться прекращения огня удалось только к четвергу, но почти сразу после его заключения стали появляться сообщения о новых ракетных запусках.

Так, согласно сообщению израильской армии, сегодня две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону города Беэр-Шева на юге Израиля, обе были перехвачены системой ПРО. Израиль ответил ударами по объектам ХАМАС.

«Цель каждой террористической организации — нарушать повседневную жизнь. Мы в очередной раз увидели, как небольшая организация накрыла треть страны. Сегодня для всех ясно: следующий раунд сражений — вопрос времени», — прокомментировал ситуацию Авигдор Либерман.

Военное обострение обернулось и политическим — прошедшие обстрелы усложнят и без того напряженно протекающие переговоры. Так, операции ВС Израиля вызвали неприятие у арабских депутатов, все еще остро стоит вопрос касательно религиозных партий.

Возможным выходом из ситуации может стать предложение президента страны Реувена Ривлина, который ранее высказался в пользу идеи формирования правительства национального единства, предусматривающего ротацию Ганца и Нетаньяху на посту премьера. При таком развитии событий один из двух лидеров может занять пост премьера на два года, после чего его сменит другой.

В беседе с «Газетой.Ru» депутат кнессета от партии «Наш дом — Израиль» Евгений Сова отметил, что судьба будущего правительства зависит именно от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганца.

«Для создания широкого правительства национального единства оба политика должны встретиться, сесть за стол переговоров, каждый из них должен пойти на уступки, — считает политик. —

Нетаньяху должен вести переговоры от имени своей партии «Ликуд», а не от всего блока, в который входят и ультрарелигиозные партии, а Бени Ганц должен принять «план президента».

По словам Евгения Совы, первым на пост премьера в этом случае должен заступить Нетаньяху. Депутат также заявил, что партия «Наш дом — Израиль» готова поддержать создание правительства национального единства, даже если сама НДИ при этом останется «за бортом».

«Нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить очередные досрочные выборы — они будут катастрофой для страны как в экономическом плане, так и в том, что касается проблем безопасности», — подытожил представитель НДИ.