«Как свободный человек»: Россия и Литва обменялись «шпионами»

Россия, Литва и Норвегия обменялись лицами, осужденными за шпионаж. Информацию об этом сообщили власти Литвы и Норвегии.

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Москва обменяла двух литовцев и одного норвежца на двух россиян.

«Два гражданина Литвы и гражданин Норвегии переданы Литве в рамках обмена осужденными за разведывательную деятельность лицами», — говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.

Сперва новости о помиловании поступили именно из Вильнюса. На прошлой неделе парламент Литвы принял поправки в Уголовный кодекс, которые, по сообщениям норвежских СМИ, сделали возможным включить в процедуру обмена норвежского гражданина.

После этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва примет ответные шаги.

Литовская сторона помиловала россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Филипченко был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в 2017 году. По версии обвинения, он являлся сотрудником российской Федеральной службы безопасности. Литовские власти утверждали, что гражданин РФ пытался договориться со служащими департамента охраны руководства Литвы об установлении специального оборудования для проведения разведывательных действий в отношении первых лиц страны.

Сам осужденный заявил, что не признает свою вину и не считает, что нанес какой-либо вред государству. Кроме того, он отказался давать показания во время судебного разбирательства, сославшись на предусмотренное законом право. Заседания проходили в закрытом режиме. Защита Филипченко подавала апелляции об изменении меры пресечения, однако ни одна так и не была удовлетворена.

Сергей Моисеенко был обвинен в шпионаже в 2014 году. При обыске у него нашли оружие и взрывчатку. Следствие заявляло, что он вместе с литовским гражданином Сергеем Пущиным собирал секретные сведения в пользу российской разведки. В 2017 году Моисеенко был приговорен к 10,5 годам лишения свободы.

Официальной информации о том, кто передан Литве российской стороной, не поступало.

Однако еще в октябре зарубежные издания сообщали о готовящемся обмене между Москвой и Вильнюсом. По информации СМИ, в обмене должны были принять участие Николай Филипченко, еще один россиянин, гражданин Норвегии, а также Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис. Оба литовца были осуждены на 12 лет в России.

Матайтис был задержан в 2015 году. По мнению российских правоохранительных органов, он осуществлял в Калининградской области сбор и передачу сведений военного характера, в том числе составляющих государственную тайну.

Аристидас Тамошайтис также был задержан в 2015. Как сообщали тогда в Центре общественных связей ФСБ, он «был захвачен с поличным при получении от российского гражданина документальной секретной информации».

Согласно заявлению ведомства, литовец признался, что служит в военной разведке министерства охраны края Литовской республики.

Третий участник обмена, норвежец Фруде Берг, был приговорен к 14 годам заключения в апреле этого года. Он был арестован в Москве зимой 2017 года. Судебные заседания проходили в закрытом режиме — часть материалов дела засекречена, однако, как сообщал прокурор, Берг пытался получить информацию об атомных подлодках Военно-морского флота России.

По версии обвинения, норвежец получал сведения от сотрудника оборонного предприятия РФ, действовавшего под контролем ФСБ. По данным гособвинителя, Берг был завербован Норвежской разведывательной службой «за денежное вознаграждение».

В распространенном офисом премьер-министра Норвегии заявлении говорится, что Берг уже передан представителям своей страны на территории Литвы.

«Мы рады, что Фруде Берг возвращается домой, в Норвегию, как свободный человек. Я благодарю литовские власти за сотрудничество и за их вклад в освобождение Берга», — приводится заявление премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг на сайте кабмина.