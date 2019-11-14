«Работа спецслужб»: Асад рассказал о гибели Ле Мезюрье

В смерти одного из основателей неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье могут быть замешаны представители ЦРУ, заявил президент Сирии Башар Асад в эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ», — считает он.

Вместе с тем политик предположил, что эту работу могли выполнить турецкие спецслужбы по поручению иностранных спецслужб.

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Глава Сирии предположил, что Ле Мезюрье мог писать автобиографию, что стало «недопустимым». «Это предположение, но очень серьезное предположение, так как другие версии для меня не убедительны сейчас», — сказал политик.

Вместе с тем Асад отметил, что видит связь между гибелями Ле Мезюрье, американского финансиста Джеффри Эпштейна, главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена и предводителя террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

«Американский миллиардер Джеффри Эпштейн был убит несколько недель назад, и они сказали, что он покончил с собой в тюрьме. А он был убит, потому что знал очень много важных секретов, связанных с очень важными персонами в британском и американском режимах и, возможно, в других странах», — обратил внимание сирийский лидер.

Он добавил, что офицера Ле Мезюрье, который долгое время работал с НАТО в Афганистане, Косове, Ираке и Ливане, именно убили.

«Мы и вы знаем, что они [представители организации «Белые каски»], естественно, часть «Аль-Каиды». Я полагаю, что эти люди, а также ликвидированные ранее бен Ладен и аль-Багдади были убиты в первую очередь из-за того, что знали важные секреты», — считает Асад. Политик добавил, что после того, как эти люди исполнили «свои роли», стали обузой, из-за чего появилась «острая необходимость от них избавиться».

Тело 48-летнего основателя «Белых касок» ранее нашли в Стамбуле. Его обнаружили соседи в саду дома, где он проживал. Стоит отметить, что Ле Мезюрье ранее работал в британской разведке. По предварительным данным, его смерть наступила в результате падения с большой высоты — из окна или с балкона квартиры. Полицейские изучили записи с камер наружного наблюдения и выяснили, что ночью посторонние не входили в здание.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что на лице и теле бывшего британского военного обнаружены порезы, а также зафиксированы переломы конечностей.

«Белые каски» были созданы в Сирии в 2014 году. Эта организация стала известна благодаря тому, что она размещала в интернете фото- и видеоматериалы о разрушениях и жертвах якобы атак сирийского правительства и его союзников. Вместе с тем организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере этих материалов.

Так, сирийские власти не раз утверждали, что организация «Белые каски» связана с экстремистами и ведет враждебную пропагандистскую деятельность.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что деятельность организации является элементом информационной кампании по очернению сирийских властей. В частности, «Белые каски» считаются ответственными за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала материал с заголовком «Почему враги России выбрасываются с балконов». В ответ на статью МИД РФ написал пост в Facebook, прокомментировав намек на связь гибели Ле Мезюрье с Россией.

«Что объединяет погибших в результате падения из окна журналистки из Калининграда Ольгу Котовскую, британского предпринимателя Скота Янга и основателя псевдогуманитарной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье? Оказывается, всех этих людей, абсолютно никак не связанных друг с другом, погибших в разное время при различных обстоятельствах, объединяет то, что их всех «убила Россия». Именно на это намекает британская газета Daily Mail в своей статье», — говорится в публикации министерства.

В ведомстве отметили, что этот материал британского СМИ стал «продолжением серии публикаций британских таблоидов о гибели Ле Мезюрье, вернее, о якобы «русском следе» в смерти сотрудника британских спецслужб».

Российские дипломаты подчеркнули, что с 2016 года «опубликовали не менее 120 материалов с упоминанием циничных преступлений «Белых касок». «Но западные журналисты предпочитают не видеть и не слышать того, что не укладывается в их привычную картину мира. Всеобщая «либерализация» скверно отразилась на качестве СМИ как таковых», — утверждают в ведомстве, отметив, что «журналистика фактов сменилась журналистикой мнений».