Выборов не будет: парламент Молдавии утвердил новый кабмин

Парламент Молдавии утвердили программу и состав нового правительства под руководством Иона Кику. Решение поддержали 62 из 101 парламентария, «за» проголосовали только демократы и социалисты — крупнейшие фракции парламента.

Реклама

У Иона Кику в послужном списке — должности замминистра финансов (2006-2008 годы), министра финансов (с декабря 2018-го до июня 2019 года). С июля текущего года занимал пост советника президента Молдавии Игоря Додона. Кику представляет собой политика-технократа, равноудаленного от политических сил Молдавии.

Голосование по новому правительству полностью проигнорировали депутаты от блока ACUM — бывшие партнеры Партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) по правящей коалиции, — покинув зал заседаний. Представители партии «Шор» же воздержались от участия в утверждении кабмина.

В ходе представления программы нового правительства, Кику отметил плачевную ситуацию во многих социально-экономических сферах Молдавии. Он также добавил, что инициативы кабмина будут ограничены по времени из-за предстоящих президентских выборов, которые назначены на осень 2020 года.

По словам нового премьера, план работы правительства отражает список мер, которые необходимо принять в ближайшие недели и часы, чтобы восстановить работу центральной власти. Кику подчеркнул, что детальный план работы будет составлен в течении 30 дней.

Новое правительство было сформировано в Молдавии спустя несколько дней после ухода в отставку кабмина премьера Майи Санду. Министр вместе со своими подчиненными покинула свой пост по решению парламента, который выразил вотум недоверия правительству Санду.

Выступая перед депутатами, уже бывший премьер отметила, что для нее было честью и удовольствием работать на своем посту.

«Вы — чудесная команда, я благодарю вас за это. Спасибо за то, что вы сделали для граждан Молдавии, за то, что нам удавалось работать, как команде», — добавила Санду. Граждане Молдавии должны жить в преуспевающей стране, где господствует справедливость, подчеркнула экс-премьер.

Стоит отметить, что вотум недоверия кабмину Санду в парламенте организовали депутаты от ПСРМ. Поводом послужило принятое ранее решение премьера взять на себя ответственность за изменение процедуры назначения генерального прокурора, тем лишив высший совет прокуроров республики этих полномочий. Социалисты восприняли инициативу Санду в штыки, усмотрев в этом нарушение законов и соглашения о сотрудничестве партии с блоком ACUM. Стороны попытались урегулировать спорный момент, однако переговоры ни к чему не привели, и правительство Санду было отправлено в отставку.

После этого президент Молдавии Игорь Додон предложил фракциям парламента — социалистам, блоку ACUM, Демпартии и «Шор» — выработать решение, чтобы избежать досрочных парламентских выборов. Додон озвучил два варианта: создание стабильного большинства в парламенте или голосование за правительство технократов.

Выбрав новым премьером Кику, депутаты приняли второй вариант, тем самым оставив парламент без правящей коалиции. Как отмечал Додон, в настоящее время он не видит возможности появления новой парламентской коалиции из-за кардинальных различий между партиями.

Дело в том, что ACUM отказался от сотрудничества с социалистами из-за отправки в отставку кабмина Санду, а Демпартия не желает объединяться с любой из партий. ПСРМ имеет 36 мест в парламенте, демократы 29 мандатов, ACUM — 25, а «Шор» всего 7 мест. Поэтому ситуация с формированием коалиции находится в тупике.

Однако отсутствие большинства не помешало формированию нового кабмина, так как демократы поддержали предложение Кику. Итоги голосования стали уже вторым примером своеобразного взаимодействия между непримиримыми противниками — социалистами и демократами. Первым же является вынесение вотума недоверия правительству Санду, который ПСРМ смогли привести лишь благодаря поддержки Демпартии.

К слову, у демократов достаточно сложные отношения не только с социалистами, но и с остальными партиями в парламенте. Некоторое неприятие в отношении партии связано с ее экс-лидером, олигархом Владимиром Плахотнюком.

Демократы под руководством Плахотнюка потерпели поражение на выборах в парламент Молдавии в феврале. Однако Демпартия отказалась отдавать власть и спровоцировала политический кризис в стране. При поддержке конституционного суда, демократы сместили Додона с должности и заменили его своим премьером — Павлом Филипом.

Урегулировать кризис удалось лишь при участии ЕС, России и США, которые открыто выступили в поддержку победителей выборов — социалистов. В конечном итоге это привело к отмене решения суда, формированию правящей коалиции ПСРМ и ACUM, а затем и полной замене подконтрольного демократам правительства.