В детстве и юности 66-й госсекретарь США Кондолиза Райс, которой в четверг исполняется 65 лет, занималась музыкой. Ее любимым композитором был немецкий композитор Иоганнес Брамс, которого она называла «страстным, но без сентиментальности».

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Ее редкое имя Кондолиза означает «сon dolcezza» — итальянский музыкальный термин, который переводится «с нежностью». Однако для карьеры женщина выбрала сферу, совсем не связанную с музыкой, однако в неменьшей степени творческую — дипломатию.

«Нежность» для Буша

«Нежность», в определенном смысле, это не про Райс. Умная, харизматичная обаятельная, но крайне жесткая, она стала одной из самых запоминающихся госсекретарей США. На своем посту в администрации Джорджа Буша — младшего Райс сменила более либерального генерала Колина Пауэлла, став практически правой рукой американского президента.

Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, столь большой вес Райс получила благодаря тому, что Буш-младший был политическим неофитом.

Бушу-младшему Райс фактически досталась от отца Джорджа Буша — старшего. С 1989 по 1991 года она занимала пост старшего директора по делам СССР и Восточной Европы Совета национальной безопасности США. В университете она изучала русский язык и занималась советологией.

«Россия спасла меня от музыкальной карьеры», — говорила Райс.

В свое время, представляя Райс Горбачеву, Буш-старший даже сказал: «Всеми моими знаниями о Советском Союзе я обязан ей».

Знание русского языка пригодилось Райс и в достаточно курьезной ситуации: один из биографов президента Буша-старшего вспоминал, что в Белом доме были перепуганы, когда секретная служба доставила посылку из советского посольства. В нем оказался торт — это был подарок советских кондитеров американскому президенту. Райс прочитала письмо кондитеров и первой попробовала торт, после чего к дегустации приступили и другие сотрудники Белого дома

После поражения Буша-старшего на выборах Райс надолго ушла из политики и сосредоточилась на работе в Стэнфордском университете, где занималась политическим консалтингом.

Работа в администрации Буша-младшего стала для нее звездным часом. Она заняла пост советника президента США по нацбезопасности в 2000 году и стала частью так называемой неоконсервативной группы в администрации, куда входили вице-президент Ричард Чейни, глава Пентагона Дон Рамсфельд и его заместитель Пол Вулфовиц.

Однако саму Райс нельзя было назвать классическим неоконсерватором, она могла выступать с вполне реалистических позиций в случае необходимости. При этом дипломат полностью разделяла идеи «неоконов», в том числе касательно вторжения в Ирак, считая, что США действительно помогут этой стране строить демократию.

«Мы должны использовать американскую дипломатию, чтобы помочь создать баланс сил в мире, который способствует свободе», — говорила она в одной из своих речей.

На посту Госсекретаря США, который Райс заняла уже во второй срок администрации Буша, она активно продвигала повестку включения Украины и Грузии в НАТО. При этом она считала важным сохранять хорошие отношения с Россией. По мнению Райс, Москва и Вашингтон могут успешно сотрудничать в борьбе против общих угроз. Во время работы в администрации Белого дома у Райс сложились хорошие отношения с тогдашним главой Минобороны России Сергеем Ивановым.

Они обращались к другу на ты и даже общались неформально. Во время одного из визитов президента Буша в Россию в 2002 году, Иванов показал им свой любимый балет постановщика Бориса Эйфмана.

Райс отмечает, что всегда относилась к сдержанному прекрасно говорящему по-английски, Иванову с большим уважением.

«Он был жестким и немного подозрительным по отношению к Соединенным Штатам, однако на него можно было положиться», — говорила она о российском министре.

Хорошие личные отношения между Райс и Ивановым дали трещину после конфликта России и Грузии в 2008 году из-за ситуации с Южной Осетией и Абхазией.

«Она говорила, что американцы ни при чем, они не стоят за этой атакой. Она призналась, конечно, что это инициатива [тогдашнего президента Грузии Михаила] Саакашвили, и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе, и не в микрофон. Она умная женщина. Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — говорил Иванов «Коммерсанту» в 2018 году.

Отношения США и России были серьезно испорчены после грузинского конфликта, однако и Вашингтон был вынужден пересмотреть свои планы относительно членства Грузии и Украины в НАТО.

Райс, известная своей жесткой позицией в отношении членства Украины в НАТО, выйдя в отставку, смягчила взгляды. Недавно она заявила, что, по ее мнению, Украина в ближайшее время не вступит в НАТО. Райс отметила, что альянс является консенсусной организацией, а согласия в отношении Украины нет.

В августе она заявила, что украинской стороне необходимо жить в мире с Россией. По мнению Райс, жители России хотят мирных отношений с украинцами, поэтому и гражданам Украины необходимо подружиться с россиянами. «Украина должна жить в мире с российским соседом», — подчеркнула Райс.

Правда при этом она также заявляла, что поддерживает размещение батальонов НАТО в Польше и Прибалтике.

В последние годы Райс занималась университетской работой в Стэнфорде. Оставаясь влиятельным членом Республиканской партии, она резко выступила против номинации Дональда Трампа на пост президента США.

«Хватит! Дональд Трамп не должен быть президентом. Он должен снять свою кандидатуру», — написала она после выдвижения Трампа.

Экс-дипломат отметила, что, как республиканец, хочет поддержать того, «у кого есть достоинство и масштаб, чтобы занимать высочайший пост величайшей демократии на земле».

При этом после того, как Трамп пришел в Белый дом, он принимал ее у себя в Овальном кабинете. Камера запечатлела обоих мирно беседующим друг с другом на фоне бюста лидера движения за гражданские права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга.

Считалось, что таким образом президент хотел продемонстрировать свою близость в среде афроамериканцев консервативных взглядов. Правда чернокожие никогда не воспринимали Райс «слишком своей» и считали, что она оторвана от жизни простых афроамериканцев. Райс нередко становилась мишенью политической сатиры.

В 2017 году Райс вдруг очутилась на несвойственной для нее должности. Она возглавила комиссию Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по баскетболу, чтобы провести чистку в этой организации, известной своей коррупцией.

Райс был всегда близок этот вид спорта. Беседы об этой игре в перерывах между переговорами она вела даже и с Сергеем Ивановым, который также любил баскетбол.

Как отмечают американские СМИ, Райс старается сосредоточиться на подобных занятиях, а иногда даже дает фортепьянные концерты, чтобы забыть о политике. Однако недавно она все же прокомментировала скандал вокруг вице-президента Джо Байдена на Украине, сказав, что политика Белого дома в этом регионе «вызывает глубокое беспокойство».

Она также призналась, что ей не понравилось, что Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского «расследовать иностранного лидера». Как заявила Райс, по ее мнению, «мир не должен получать сбивающих с толку сигналов от США». Однако это замечание можно было вполне применить и к самой Райс, которая была мастером подобных сигналов.