По всем каналам: Трампа отстраняют в прямом эфире

Посол США на Украине Билл Тейлор, а также высокопоставленный чиновник Госдепа Джордж Кент пять часов выступали на первых публичных слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа. Их слова были направлены против американского главы, однако он заявил, что «не смотрел ни одной минуты» трансляции, а Белый дом уже разработал «агрессивную стратегию», чтобы давать комиссии по импичменту отпор в СМИ.

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Выступая перед комиссией конгресса, Тейлор сказал, что он услышал о прямых вопросах Трампа касательно расследования в отношении его конкурента на новых выборах Джо Байдена от сотрудника своего аппарата. «Доносчик», в свою очередь, услышал телефонный разговор Трампа о «расследовании». По словам Тейлора, беседа была между президентом и тогдашним послом США в Брюсселе Гордоном Сондлендом.

Сотрудник Госдепа Джордж Кент заявил в своих показаниях что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани нанес удар по украино-американским отношениям своими «политически мотивированными расследованиями».

Речь идет о расследованиях, которые Джулиани вел на Украине по поручению Трампа в отношении возможного вмешательства украинской стороны в выборы в США 2016 года. По словам Кента, Джулиани получал недостоверную информацию от «коррумпированных бывших прокуроров» Украины.

Кент ранее уже выступал перед комиссией по импичменту в закрытом режиме. Тейлор тоже, и его показания оказались наиболее опасными для будущего президента США.

Дипломат в своих показаниях указал на то, что начало дела против компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Джо Байдена Хантер, было одним из условий организации встречи Трампа и Зеленского. Он также настаивал, что президент США пытался добиться от своего украинского коллеги публичного заявление по данному разбирательству.

Трамп якобы угрожал Зеленскому заморозкой финансовой помощи США, отмечал Тейлор, если президент Украины не начнет расследование. По словам дипломата, о плане американского лидера знали его адвокат Рудольф Джулиани, представитель США на Украине Курт Волкер и посол Гордон Сондленд.

Сонленд и Волкер также уже выступали в закрытом режиме, но теперь комиссия — благодаря резолюции принятой нижней палатой конгресса США — добилась открытых слушаний, которые подразумевают телетрансляцию.

Резолюция дала конгрессу возможность назначать следователя, организовывать допросы свидетелей и требовать необходимые им документы от администрации президента США.

Ранее спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила что, хотя конституция США позволяет обойтись без этого шага, подобные действия «уберут любые сомнения» в отношении намерений конгресса. Резолюция, по ее словам, станет сигналом для Белого дома о том, что администрация не имеет права игнорировать повестки конгресса, а также отказываться представлять документы по требованию комиссии по импичменту.

Процедура импичмента Трампа была запущена демократами еще в конце сентября. Причиной для запуска расследования стали заявления неназванного информатора спецслужб, который сообщил, что президент США оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. В настоящее время аноним находится под федеральной защитой, а сторонники американского лидера пообещали заплатить $50 тыс. за любую информацию о нем.

Давление состояло в том, что президент настоятельно просил украинского коллегу возобновить расследование по делу украинской энергетической компании Burisma. В ее совете директоров работал сын тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. При этом Байден-старший — участник гонки за Белый дом от демократов.

После официального запуска расследования и устранения формальных барьеров демократы начали давить на Белый дом в попытке получить все документы по контактам Трампа и его окружения с властями Украины.

Тем не менее, администрация президента не желает идти на поводу у инициаторов импичмента Трампа, откладывая передачу необходимых расшифровок и соглашений.

К тому же, сотрудники Белого дома зачастую игнорировали вызовы на допрос по расследованию демократов, отказываясь от слушаний и называя их «аферой». Так, вице-президент Майкл Пенс и личный адвокат Трампа Руди Джулиани отказались давать показания комиссии.

Белый дом готовит агрессию

Пока комиссия по импичменту допросила лишь ряд бывших сотрудников администрации президента, в частности, спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и экс-посла США в Брюсселе Гордона Сондленда.

Между тем анонимного информатора, который дал ход расследованию, пытаются найти не только сторонники Трампа, но и сам президент. По его мнению, сотрудник разведки «некорректно интерпретировал» его переговоры с Зеленский. Как не раз отмечал Трамп, это подтверждает опубликованная стенограмма его телефонного разговора с украинским коллегой. Кроме того, президент заявил, что хочет видеть человека, передавшего осведомителю информацию, которая была взята за основу для его рапорта.

Сам Трамп заявил, что не видел «ни одной минуты» из трансляции, которую показывали все ведущие телеканалы. Он добавил, что считает подобные слушания мошенничеством и призывает их запретить. В свою очередь пресс-секретарь президента США Стефани Гришам отметила, что американский лидер не следит за трансляцией первых слушаний и занят встречами.

Правда, демонстрируя показное безразличие к происходящему, Трамп также заявил что в четверг, 14 ноября, будет опубликована стенограмма второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«В четверг я собираюсь обнародовать стенограмму второго звонка, а вы сможете решить, что вы об этом думаете», — сказал он.

Как стало известно телеканалу CBS News, Белый дом готовится к проведению слушаний по импичменту американского президента Дональда Трампа с агрессивной стратегией.

По словам источников, администрация лидера США будет наблюдать за реакциями на слушаниях и давать агрессивный отпор в СМИ.