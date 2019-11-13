Месть Эрдогана: Турция отправила боевиков в Европу

Анкара принялась за депортацию членов ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в РФ) в их родные страны. Евросоюз, таким образом, снова столкнулся с болезненной и нерешенной для себя проблемой. Вопрос о дальнейших судьбах граждан, уехавших воевать за ИГ, на время был отодвинут на второй план, пока Турция не начала военную операцию против курдов на севере Сирии.

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8 ноября министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что боевики, захваченные в ходе военного наступления Турции, будут репатриированы.

«Мы говорим им: «Мы вернем вам этих людей», и мы начинаем с понедельника», — сказал Сойлу.

11 ноября Анкара, критиковавшая ранее Евросоюз за отказ принимать обратно пойманных террористов, приступила к выполнению обещания.

«После завершения необходимых юридических процедур из Турции был выдворен террорист ИГ — выходец из США. Также завершена подготовка к депортации содержащихся в спеццентрах семи террористов из Германии, которая состоится 14 ноября», — рассказал журналистам пресс-секретарь МИД Турции Исмаил Чатаклы.

Причем в своих заявлениях руководство страны не скрывает раздражения.

«Турция — не отель для террористов, — говорил Сойлу. — Пусть каждый сам занимается своими террористами, которых он в свое время отправил. Наша задача — сопроводить этих лиц до трапа самолета. Остальное — дело других стран».

Как сообщает The Guardian, в турецких центрах содержания находятся 1200 иностранных боевиков ИГ. Еще около 290 были захвачены в ходе военной операции Анкары «Источник мира». Среди членов ИГ, к слову, есть и те, кто уже лишен гражданства — вернуться домой они вряд ли смогут. Многие страны запрашивают списки пассажиров, прежде чем разрешить самолету войти в свое воздушное пространство.

Турция, впрочем, не предоставила данные о количестве боевиков, которых она планирует вернуть на Запад. Также Анкара не сообщила, что будет с лицами, лишенными гражданства.

«Если [депортированные члены ИГ] застряли там на границе, то это нас не касается. Мы продолжим их отправлять. Забирают ли они их или нет, это не наша забота», — сказал Эрдоган во вторник.

Гражданин США, о котором рассказал пресс-секретарь МИД Турции Чатаклы, действительно, был депортирован. Однако до своей страны он так и не добрался. По сообщениям СМИ, мужчина отказался возвращаться в США и попросил отправить его в Грецию.

Афины же отказали американцу во въезде. О дальнейшей его судьбе неизвестно.

Помимо него, решения о своей судьбе ожидают также боевики из Франции, Дании, Ирландии и Германии.

12 ноября глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что Париж примет 11 задержанных членов ИГ с французским гражданством. МИД Германии уже подтвердил, что в понедельник один человек прибыл из Турции в Берлин, еще девять будут депортированы позднее. ФРГ расследует их связь с ИГ.

Что будет делать Дания, пока не известно. Однако в конце октября парламент страны как раз принял законопроект, согласно которому власти могут лишать гражданства тех, кто воевал на стороне ИГ. А сегодня, 13 ноября, премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила ужесточить законодательство в отношении боевиков.

Не менее кардинальную позицию в отношении террористов занимает Великобритания.

«Нашим приоритетом является безопасность Великобритании и людей, которые здесь живут. Те, кто боролся за ИГ или поддерживал его, должны, по возможности, предстать перед правосудием за свои преступления в наиболее подходящей юрисдикции, в регионе, где были совершены их преступления», — заявили в МИД Великобритании на прошлой неделе.

Ту же позицию, к слову, занимает и Бельгия. После того как Турция пригрозила депортировать боевиков, Брюссель сообщил, что судить членов ИГ необходимо «вблизи места, где они совершили свои преступления».

«Это необходимо сделать в справедливых условиях и в соответствии с нормами международного права. Обсуждения продолжаются, и Бельгия по-прежнему убеждена, что это решение минимизирует риски для нашего общества при соблюдении прав обвиняемого», — сказал представитель МИД Бельгии Euronews.

Впрочем, позиция Лондона не вызывает удивления. Тема террористов, прибывающих в страну, стала одной из центральных в ходе кампании за референдум о выходе страны из ЕС. Во многом отсылки на поток боевиков, пересекающих открытые с Евросоюзом границы, помогли евроскептикам одержать победу.

Для Европы отток боевиков в Сирию и их дальнейшее заключение в сирийских или турецких спеццентрах было вполне удобным. Вместе с тем их депортация Турцией выглядит по большому счету как политический жест. Эрдоган сопроводил свои угрозы достаточно явными намеками.

«Вам следует пересмотреть свою позицию по отношению к Турции, которая в настоящее время содержит так много членов ИГ в тюрьме и в то же время контролирует тех, кто находится в Сирии, — сказал турецкий лидер во вторник, обращаясь к Европе. — Эти ворота откроются, и эти члены ИГ, которые начали отправляться к вам, будут продолжать отправляться. Тогда вам придется позаботиться о своей проблеме».

Отношения Турции и ЕС постепенно обостряются все больше. Вчера Евросоюз одобрил механизм введения санкций против Анкары за незаконную геологоразведку в исключительной экономической зоне Кипра.

Ограничительные меры будут включать запрет на поездки в ЕС для физических лиц и замораживание банковских активов физических и юридических лиц.

Кроме того, Брюссель достаточно негативно отреагировал на начало операции «Источник мира».

«Мы видим, как одно из самых незамедлительных последствий этих военных действий — это то, что ИГ может вернуть себе пространство внутри этой территории. Это чрезвычайно беспокоит нас. Это прямая угроза безопасности Евросоюза, но в первую очередь — для региона и международного сообщества», — сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Не стоит также забывать и о фактически замороженном процессе принятия Турции в ЕС взамен на решение Анкарой проблемы с сирийскими беженцами. С волной мигрантов Евросоюз так и не смог справиться своими силами, а последствия кризиса Брюссель ощущает на себе до сих пор. В Турции, между тем, находятся около 4 млн беженцев — Анкара достаточно успешно отгородила ЕС от этой болезненной проблемы.

Депортируя боевиков, Турция посылает Европе достаточно ясные сигналы, считает директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

«Страны ЕС критиковали Турцию за операцию [«Источник мира»], и он обещал: «Мы откроем границы и пустим энное количество сирийцев к вам в страны, если вы не понимаете, насколько важную работу делает Турция». Вот, собственно, это и является предупреждением. Надо смотреть шире на это заявление — «Турция в принципе является неким фильтром, если ее не будет, то у Европы будут такие большие проблемы». И, естественно, он решил это продемонстрировать».

Вопрос о судьбах боевиков уже не в первый раз встает перед европейскими лидерами. В феврале взять ответственность за своих граждан, воевавших на стороне ИГ, призывал президент США Дональд Трамп. И обращался он, как и Эрдоган, к Европе.

«Соединенные Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать более 800 боевиков ИГ, которые были захвачены нами в Сирии, и предать их суду, — писал Трамп в своем Twitter. — Альтернатива этому является нежелательной, так как нам придется отпустить их».

Уже тогда европейские политики пришли к выводу, что стоит поменять способ решения проблемы с боевиками. Однако ответ так и не был найден. Тем временем Турции все труднее выполнять роль барьера для Евросоюза.

«Граждане Турции против того, чтобы их государство было домом, содержащим беженцев или террористов. Если раньше они были готовы помочь братьям-мусульманам, то теперь совершенно другая уже идет история. В условиях ухудшения экономического положения Турции они категорически против, чтобы их [беженцев] брали на работу, тем более, что у турок часто работы нет, — отмечает Мавашев. — Поэтому Турция не может больше являться этим домом, и [власти] показывают, что собираются решать вопрос. С одной стороны, это месседж, связанный с наказанием Евросоюза, а с другой — послание своему обществу».