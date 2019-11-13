«Коварный удар»: Аньес стала главой Боливии

Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила о немедленном принятии обязанности президента по согласованному конституционному порядку. Аньес также рассказала о скором проведении в стране президентских выборов. По ее словам, это произойдет после назначения нового состава ЦИК Боливии.

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«Обещаю принять все необходимые меры, чтобы принести мир в страну», — отметила Аньес, передает РИА «Новости».

Законность полномочий перехода власти к Аньес признал Конституционный суд Боливии,

сообщает местное издание La Razon. В постановлении суда подчеркнуто, что для соответствующего решения нет необходимости в утверждении парламентом или в законодательном акте, поскольку смена главы Боливии происходит в результате прошения об отставке.

При этом власти Бразилии — крупнейшей страны в Латинской Америке — признали Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.

Однако уехавший в Мексику Эво Моралес, ранее покинувший пост главы страны, назвал переход власти к Аньес «самым коварным и роковым ударом в истории». Моралес добавил, что Аньес ранее называла себя председателем сената, а теперь стала и.о. президента Боливии «без необходимого кворума». Он также отметил, что Аньес «окружила себя сообщниками, ее поддерживают вооруженные силы и полиция, которые подавляют народ».

Аньес известна как стойкий оппонент Моралеса. Она занимается политикой с середины 2000-х годов. До этого она работала в телевизионной индустрии. В 2010 году Аньес была избрана сенатором от партии «Прогресс плана Боливии и национальной конвергенции». Ее супруг — известный в Колумбии политик Эктор Эрнандо Хинкапи Карвахаль. Он несколько раз выдвигался в различные законодательные органы Колумбии от Социальной партии национального единства.

Это политическое движение объединяет сторонников экс-президента Колумбии Альваро Урибе Велеса, который руководил страной с 2002 по 2010 год. Он был известен тесными связями с США. Стоит отметить, что Моралес конфликтовал с Урибе, заявляя, что тот идет в фарватере Вашингтона и строит препятствия «процессу революционных преобразований в Венесуэле, Эквадоре, Никарагуа и Боливии».

Причиной ухода Моралеса стали протесты, вызванные прошедшими 20 октября президентскими выборами. На них Моралес одержал победу уже в первом туре, что открывало ему дорогу к четвертому президентскому сроку. Вместе с тем голосование, как оценивают его в Организации американских государств, прошло с серьезными нарушениями.

После выборов Организация американских государств выпустила доклад, в котором говорилось, что «команда аудиторов не может подтвердить результаты выборов» и рекомендует провести повторное голосование. Однако отставку Моралеса ускорило даже не международное непризнание итогов голосования: против президента Боливии выступили силовики.

Моралес, подавший в отставку, чтобы, как он заявил, избежать кровопролития, получил политическое убежище в Мексике. Правда, вскоре после прибытия в эту страну Моралес вылетел из аэропорта Мехико на вертолете в неизвестном направлении.

Обстановка в Боливии остается напряженной: страну охватили массовые беспорядки. Власти США приняли решение о срочной эвакуации семей работающих в Боливии дипломатов. Боливия была включена Госдепом в «красный» список стран, которые предписано не посещать.

Уход Моралеса, известного своим антиамериканизмом, в США оценили позитивно. Президент США Дональд Трамп назвал это событие важным сигналом для Никарагуа и Венесуэлы, а также демократии всего Западного полушария.

МИД России отметил, что Москва глубоко озабочена событиями в Боливии, где развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Моралеса. В сообщении подчеркивается, что «готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога в стране была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота».