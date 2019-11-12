«Не примете? Потерпим»: Лукашенко закрыли дорогу в Совет Европы

Белоруссия «потерпит», если Совет Европы не примет ее в свои ряды, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко после встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

«Что касается Совета Европы и нашего членства. Примете? Спасибо. Нет? Потерпим», — отметил Лукашенко на пресс-конференции.

В свою очередь, Ван дер Беллен заявил, что Минск не пустят в Совет Европы, пока он не отметит смертную казнь. Он также добавил, что был бы рад вступлению Белоруссии в организацию.

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Смертную казнь в Белоруссии может отменить только референдум, указал Лукашенко, позиция страны по этому вопросу остается неизменной.

»Евросоюз от нас уже требует отмены смертной казни, и, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось», — пояснил белорусский лидер.

Минск не видит смысла в организации референдума по отмене смертной казни, добавил Лукашенко, так как большинство граждан дадут отрицательный ответ на этот вопрос.

«Референдум решил эту проблему, референдум ввел смертную казнь в Белоруссии, только референдум может ее отменить. Мы двигаемся в этом направлении», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что Белоруссия довольно открытая страна, в которой нет проблем с правами человека. В данном контексте он посетовал на непростую геополитическую ситуацию.

«Мы сегодня зажаты, как в тисках, между Востоком и Западом. И нам порой бывает очень непросто. А вы в свое время (такие демократичные) закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили.

И для того чтобы выжить, мы использовали разные методы. Но никто не скажет, что они не были демократичны, что они были во вред нашему народу», — подытожил Лукашенко.

Говоря о переговорах с Ван дер Белленом, белорусский лидер заявил о схожести подходов двух стран по основным проблемам, а также высоко оценил усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире.

Президент Австрии же отметил вклад Минска в урегулирование конфликта на Украине и выступил за углубление двусторонних отношений. «Отношения у нас давние, они уходят корнями в советское прошлое. Мы горды тем, что являемся вторым крупнейшим инвестором. Но [отношения] все равно заслуживают углубления и расширения», — резюмировал Ван дер Беллен.

Президент Белоруссии прибыл в Вену накануне. Помимо встречи со своим австрийским коллегой он также проведет переговоры в формате рабочего ужина с лидером победившей на сентябрьских выборах Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем.

К слову, Лукашенко приехал с официальным визитом в одну из европейских стран впервые с 2016 года. Тогда Евросоюз отменил ограничительные меры в отношении Белоруссии, которые были введены за несоблюдение Минском демократических принципов и прав человека. В том же году Лукашенко посетил Италию, однако более не совершал никаких поездок.

На Западе президента Белоруссии не раз называли «последним диктатором» Европы, а нежелание Минска отменить смертную казнь остается главным камнем преткновения в отношениях сторон.

Сам Лукашенко, анонсируя свой визит, заявил о намерении «прорубить окно» в Европу. При этом президент также не забыл напомнить ЕС и об изоляции Минска из-за санкций.

«Австрия, Латвия и другие страны — это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того — кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги», — отмечал Лукашенко.

Белорусский лидер констатировал частичное сближение Минска с Европой, подчеркивая, что времена изменились, но заверил, что Белоруссия останется приверженной своему суверенитету и независимости.

К слову, после развала Советского Союза Белоруссия воспринималась Западом исключительно как партнер Москвы, в отличие от других стран постсоветского пространства. Однако с 2014 года положение вещей изменилось — тогда Минск отказался признавать итоги референдума в Крыму, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России, и занял прозападную позицию по этому вопросу.

Впоследствии Белоруссия заняла свое место в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, по сути, став посредником в это процессе, а также предоставив независимую площадку для переговоров всем заинтересованным сторонам. Лукашенко же делал осторожные и последовательные заявления по конфликту, отказываясь кого-либо поддерживать — примеряя на себя образ миротворца.

Своими действиями президент Белоруссии заслужил одобрение у западных стран, которые усмотрели в этом своеобразный уход Минска от Москвы.

Даже создание Союзного государства России и Белоруссии теперь рассматривается Западом в несколько ином ключе. К примеру, в Польше уверены, что Москва якобы оказывает давление на Минск.

Своеобразная обеспокоенность Европы и США обусловлена риторикой Лукашенко, который не раз намекал на «проблемы с Россией», хотя и подчеркивал, что Минск не собирается отворачиваться от Москвы. «Мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас», — говорил Лукашенко.

По мнению Минска, большей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства мешает налоговый маневр, цены на нефть и газ, проблемы в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции. При этом Москва остается главным кредитором республики, только в 2019 году Белоруссии предстоит выплатить России около $1,24 млрд.

Впрочем, Москва нейтрально реагирует на противоречивые сигналы из Минска, не обвиняя своего соседа в каких-либо разворотах. Действия Лукашенко для России выглядят как предмет торга на фоне предстоящего объединения. Договору о создании Союзного государства в декабре 2019 года исполняется уже 20 лет, к юбилею стороны рассчитывают подписать дорожные карты для реализации соглашения. Последующее создание единого политического, экономического, военного и гуманитарного пространства между Белоруссией и Россией поставит точку в спорах касательно поворота Минска в сторону Запада или от него.