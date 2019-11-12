Поиски врага: как разваливается НАТО

Для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга визит в США — возможность сверить часы перед юбилейным саммитом, который пройдет в Лондоне в начале декабря. Он будет посвящен 70-летию альянса, который возник как союз стран Европы и США в годы «холодной войны».

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Однако визит главы военного блока в Вашингтон проходит совсем не в праздничном настроении и может вновь напомнить о противоречиях между администрацией Трампа и союзниками. Трения внутри НАТО обращают на себя внимание зарубежной прессы.

Прежде всего, под «трениями» понимаются слова президента Франции Эммануэля Макрона, который на днях выступил с жесткой критикой альянса. В интервью изданию Economist он заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО полностью отсутствует.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — заявил он.

По мнению Макрона, европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США и находятся «на краю пропасти». В этой связи в очередной раз французский лидер высказался о необходимости наращивания европейскими странами оборонных возможностей.

Столь жесткие заявления Макрона относительно НАТО связаны во многом с его желанием продвинуть свою давнюю идею — создание европейской армии. Впрочем, ее, как объяснил «Газете.Ru» источник в ЕС, никто не поддерживает: «Подобные дискуссии не находятся в повестке, их обсуждают только СМИ».

Слова французского президента вызвали серьезную отповедь со стороны обычно сдержанного генсека НАТО Столтенберга. В частности, он заявил, что

любая попытка «создать дистанцию между Европой и Северной Америкой не только ослабит альянс, но и несет риск раздела Европы».

«Европейское единство не может быть заменой трансатлантическому единству», — подчеркнул он.

Слова Макрона вызвали критику и со стороны другого «локомотива» европейского пространства в НАТО — канцлера германии Ангелы Меркель, которая заявила, что альянс независим, дав понять Макрону, что его выражения были слишком резкими.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас указал, что без сотрудничества с США в рамках НАТО Германия и Европа не в состоянии эффективно себя защищать. Маас подчеркнул, что Европа еще много лет будет нуждаться в альянсе. НАТО отвечает за международное сотрудничество, распределение нагрузок, поэтому европейская политика без участия США была бы примером безответственности.

Бесплатный сыр закончился

Впрочем, несмотря на разные позиции по отношению к НАТО, ни Макрон, ни Меркель не смогут удовлетворить главного союзника по альянсу — президента США Дональда Трампа. Эти страны пока не начали платить необходимые 2% ВВП на коллективную оборону, чего от стран-членов требует Трамп. США при этом обеспечивают 22% бюджета НАТО.

В настоящее время только шесть стран достигли уровня отчислений в 2% от ВВП в оборонный бюджет альянса. Это Греция, Польша, Великобритания и три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония.

В Канаде же расходы на оборону упали в 2018 году на 11%. При этом Германия и Франция хотя и не отвечают подобным требованиям, обладают мощными военными силами.

Желание увеличить расходы европейцев на НАТО было частью предвыборной программы Трампа, и, похоже, он не собирается от нее отступать. «США ставят конкретные задачи: бесплатный сыр кончился — платите больше денег», — говорит «Газете.Ru» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Эксперт отмечает, что подобные заявления звучали еще при предыдущем президенте США Бараке Обаме, но при Трампе это обрело «острые формы».

Не исключено, что разговор о необходимости платить больше вновь пойдет во время встречи Столтенберга с Трампом и главой Госдепа Майком Помпео.

Американский дипломат в преддверии визита генсека альянса также заявил, что НАТО действительно может устареть.

По его словам, такая ситуация может возникнуть, если страны-члены альянса решат, что могут получать выгоду без НАТО и не будут выполнять обязательств. «Существует риск того, что НАТО может стать неэффективным или устаревшим», — констатировал Помпео.

То же самое — почти слово в слово — может сказать Столтенбергу и Трамп, с которым тот встретится 14 ноября. Генсеку НАТО останется только выслушать американского президента. И здесь надо понимать, что несмотря на опыт и сдержанность Столтенберга, от него мало что зависит, так как он выступает в роли наемного менеджера, говорит Лукьянов.

Саммит — грустный праздник

Заявления Трампа, а также Макрона превращают грядущий саммит НАТО в Лондоне в грустный праздник. По мнению Федора Лукьянова,

европейцы на нем будут ждать только одного — подтверждения от Трампа верности 5-й статье Устава НАТО, смысл которой — нападение на одного из членов альянса будет считаться нападением на всех.

Пока 5-я статья в новейшей истории НАТО применялась только один раз — после нападения террористов на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года. В этой связи НАТО решила поддержать миссию США в Афганистане, однако в других операциях на Ближнем Востоке — в Ираке и Сирии — альянс не участвовал. С приходом к власти Трампа, который во время предвыборной кампании называл НАТО «устаревшей организацией», отношения между европейскими членами блока и США ухудшились.

Головной боли в последнее время добавило и поведение Турции — одного из влиятельных членов НАТО. Анкара начала операцию в Сирии без оглядки на США и Европу.

В Вашингтоне влиятельные сенаторы-республиканцы даже заявили, что Турцию надо вообще убрать из НАТО. В этой связи Столтенберг даже был вынужден выступить с заявлением, что этих мер устав альянса не предусматривает.

При этом, несмотря на противоречивую ситуацию в НАТО, вхождение Крыма в состав России и военные действия на Украине фактически вдохнули в НАТО новую жизнь. Некогда спящий альянс активизировал свою деятельность. Учения стали проводится чаще, корабли увеличили свое присутствие в Черном море, были созданы силы быстрого реагирования, а Киев стал получать финансовую и логистическую помощь альянса.

В свою очередь, отношения с Москвой были заморожены, а новая стратегия альянса по отношению к России получила название «сдерживание и диалог».

«Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог. Альянс поддерживает твердую позицию, основанную на двухстороннем подходе сильного сдерживания и диалога», — говорится в докладе НАТО, опубликованном в марте.

«Российская угроза» пока остается главным двигателем военной машины альянса, и на грядущем саммите вряд ли можно будет говорить о новых горизонтах для НАТО, однако, по мнению Лукьянова, изменения не за горами. Эксперт уверен, что уже в недалеком будущем США будут говорить не о «трансатлантическом альянсе», а о союзничестве против Китая, что наверняка может не понравиться союзникам.

Известно, что в США сегодня всерьез рассматривают вызовы со страны Китая, ставя в оборонной доктрине Пекин и Москву на место «ревизионистских держав», бросающих вызов Вашингтону.