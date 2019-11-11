«Сломаны руки и ноги»: основатель «Белых касок» найден мертвым

Один из создателей сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.

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На его лице были обнаружены порезы, а ноги и руки были сломаны, утверждает CNN Turk, в доме находилась его жена, которая от полицейских узнала о смерти мужа. Расследованием гибели Мезюрье занимаются турецкие правоохранительные органы, известно, что погибший некоторое время использовал антидепрессанты.

«Начато всестороннее расследование обстоятельств смерти бывшего офицера британской разведки», — говорится в сообщении администрации Стамбула.

Мезюрье называют одним из основателей «Белых касок», поскольку именно он в 2014 году объединил неорганизованные группы волонтеров, создав «Сирийскую гражданскую оборону» (официальное название организации «Белых касок»).

Стоит отметить, что «Белые каски» называют себя добровольцами-спасателями, чья задача — помогать всем пострадавшим в результате сирийской войны. Сами волонтеры заявляют, что за шесть лет они спасли более 100 тыс. человек. Однако официальные власти Сирии воспринимают организацию как часть сирийской оппозиции, которая преследует иную цель — добиться отставки президент Башара Асада.

В России же организацию воспринимают как инструмент западной пропаганды, члены которой тесно связаны с террористическими организациями в Сирии. Как не раз говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «Белые каски» — часть кампании по очернению сирийских властей.

Мезюрье не только участвовал в создании организации, но также основал фонд Mayday Rescue, который занимается оснащением и подготовкой добровольцев для работы в зонах конфликтов, нестабильности и стихийных бедствий. По мнению Москвы, данный фонд частично финансирует «Белых касок».

Официально Mayday Rescue получает средства от властей Великобритании, Дании, Нидерландов и Германии, а также агентства США по международному развитию. Все указанные государства рассматривают «Белых касок» как нейтральную гуманитарную организацию, и отмечают их успехи в Сирии.

Однако помимо гуманитарной деятельности, «Белые каски» также занимаются информационным освещением сирийского конфликта. Представители организации не просто сообщают об ударе в какой-либо части Сирии, а зачастую называет виновных — российских или сирийских военных.

Волонтеры не раз обвиняли Россию и Сирию в атаке гуманитарных конвоев, однако российские военные и дипломаты опровергают все подобные обвинения, указывая на полное отсутствие доказательств.

При этом в прошлом году подобное сообщение «Белых касок» привело к эскалации сирийского конфликта, спровоцировав удар коалиции во главе с США по территории республики. Причиной послужила видеозапись волонтеров о последствиях предполагаемой химатаки в сирийской Думе, в чем «белокасочники» обвинили Дамаск.

Запад нанес удар по Сирии, не дождавшись итогов расследования Организации по запрещению химического оружия, положившись только на выводы волонтеров. Россия же изначально назвала видеозапись фейком и впоследствии представила ряд доказательств. В частности, российские военные нашли свидетеля, который подтвердил свое участие в постановочной съемке.

С выводами российской стороны, в частности, согласился телеканал «Би-би-си», признавший постановочный характер съемок химатаки. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на Западе изначально это понимали.

«Отдельные западные страны эти провокации устраивали, в том числе через печально известные «Белые каски» — гуманитарную организацию, во главе которой стоит бывший сотрудник МИ-6», — добавлял Лавров.

Западные страны, которые в этих провокациях не участвовали, тоже понимали абсурдность тех обвинений, которые звучали, подчеркивал министр.

Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Ахмедов, одна из главных проблем «Белых касок» — отсутствие объективной проверки ее деятельности.

«Они делают и полезные дела — доставляют гуманитарную помощь и медикаменты… Но их деятельность часто носит пропагандистский характер и является элементом пропагандисткой войны», — резюмировал эксперт.