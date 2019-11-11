Полиция взялась за оружие: как протесты разрушают Гонконг

Противостояние в Гонконге между демонстрантами и полицией приобретает все более ожесточенный характер:

в трех районах города полиция применила против активистов огнестрельное оружие. Радикалы в ответ устроили транспортный хаос в Гонконге, заблокировав движение на ряде крупных автотрасс и нарушив работу метро.

Акции протеста продолжаются уже семь месяцев, мирные демонстрации постепенно переросли в ожесточенные бои активистов с сотрудниками полиции. По последним данным, стражи порядка задержали более 2,4 тыс. человек, что лишь ухудшает ситуацию в городе.

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Власти Гонконга столкнулись с волной протестов из-за законопроекта об экстрадиции в Китай, который жители города восприняли как сдачу района под полный контроль Пекина, хотя взаимоотношения Гонконга и материковой части КНР изначально выстраивались по принципу «одна страна — две системы».

Впрочем, эта причина уже полностью устранена — спорный законопроект окончательно отозван. Но, несмотря на это, ситуация не меняется, а сейчас, кажется, даже выходит на новый виток.

Отказ от экстрадиции в Пекин остается важным моментом для активистов, но это уже далеко не единственное их требование.

Сейчас они выделяют пять основных положений, в том числе — расследование действий полиции против демонстрантов и освобождение всех задержанных.

Запал протестов усиливает фактическая безучастность властей Гонконга к жестким мерам полицейских в отношении демонстрантов. Показательным примером стал инцидент в начале ноября, когда один из активистов погиб после падения с третьего этажа многоуровневой парковки. Протестующие обвинили в этом полицию, так как активист упал со здания, когда якобы убегал от сотрудников правоохранительных органов.

Погибший студент по фамилии Чоу стал неким символом для протестующих, хоть местные власти и опровергли причастность полиции к его гибели. Дело в том, что записи камер наблюдения свидетельствуют: рядом с активистом не было полицейских. До сих пор точно неясно, почему студент оказался на парковке и при каких обстоятельствах упал.

В гибели Чоу есть спорные моменты, однако инциденты с применением огнестрельного оружия со стороны полиции в отношении ряда протестующих подтверждены властями Гонконга.

В частности, накануне сотрудник правоохранительных органов выстрелил в студента в целях самозащиты в районе Сай Ван Хо, где группа демонстрантов в масках начала разбрасывать по проезжей части мусор с целью заблокировать движение транспорта.

В попытке восстановить порядок один из офицеров дорожной полиции достал пистолет и выстрелил в напавшего на него радикала с близкого расстояния. Получив пулю в область живота, последний в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Поэтому в целом неудивительно, что одним из источников протестной активности в Гонконге стали местные университеты, считает руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов.

«Там зреет «заговор», и от этого стимулируется протест, поэтому полицейские входили на территории крупнейших гонконгских университетов в последние дни»,

— добавил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Стоит отметить, что на территории кампусов гонконгских вузов систематически происходят погромы при участии студентов в масках. К примеру, на выходных в Гонконгском политехническом университете активисты вооружились кирпичами и забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью.

Сотрудники правоохранительных органов зачастую разгоняют протесты с помощью слезоточивого газа, но увеличение инцидентов с нападениями на стражей порядка заставляет их переходить к более жестким мерам. Власти Гонконга в подобных случаях выступают на стороне полицейских.

Жесткие меры со стороны службы правопорядка обусловлены изменением характера протестов, отмечает Маслов, последний месяц показал, что демонстранты очень хорошо экипированы.

«У них щиты, профессиональные респираторы и каски. Они хорошо защищены и представляют собой вооруженный отряд. Поэтому власти начали переходить к жестким мерам, так как имеют дело не с толпой, а с организованными отрядами», — считает эксперт.

Пекин поддерживает действия сотрудников полиции и местной администрации, что лишь сильнее подливает масла в огонь протестов. Неприятие активистов к правительству КНР связано с их позитивной реакцией на законопроект об экстрадиции и использование термина беспорядки в отношении демонстраций.

Власти Китая не раз заявляли о явной радикализации акций протеста в Гонконге, отмечая неправомерные действия именно со стороны демонстрантов. К тому же, Пекин беспокоит экономический ущерб, который активисты наносят городу. По последним данным, погромы стоили Гонконгу более $1,3 млн, только в период с июня по октябрь в районе было повреждено 460 светофоров, 40 фонарных столбов и 45,6 км дорожный ограждений.

При этом правительство КНР не принимает никаких конкретных действий в отношении активистов, несмотря на постепенную эскалацию ситуации. Пекин открыто выступает в поддержку принципа «одна страна — две системы» — гаранта частичного суверенитета Гонконга. Однако Китай крайне обеспокоен иностранным вмешательством в протесты, отмечая попытки других государств использовать народные волнения в своих целях.

Наиболее явно, по мнению Пекина, на протесты влияет администрация США. Власти КНР обвиняют Вашингтон в особом интересе к демонстрациям, а также привязке акций к торговым спорам двух стран.

К слову, США не скрывают своей заинтересованности в ситуации в Гонконге. Первые лица страны, такие как президент Дональд Трамп и его правая рука — вице-президент Майк Пенс не раз высказывались о протестах в китайском регионе. Если Пенс выражал поддержку активистам, то Трамп призывал Пекин мирным путем урегулировать все противоречия.

Президент США связывает гонконгские демонстрации с торговой войной двух стран, пообещав усилить экономические ограничения в отношении Пекина в случае «силового решения» кризиса в Гонконге. Тем самым Трамп формально лишил Китай возможности подавления протестов по сценарию площади Тяньаньмэнь, когда протест студентов разогнали с помощью танков.

Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» руководителя Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александра Ломанова, Китай в любом случае не собирается применять какие-либо военные средства для урегулирования ситуации.

«Эти протесты и неурядицы никоим образом не перекинутся на материковый Китай. Называя вещи своими именами, это абсолютно местечковая повестка дня, она не имеет отношения к заботам людей в соседних крупных китайских городах», — пояснял эксперт.

Пекин позволит разрешить ситуацию местным властям, уверен Ломанов, но пока им не удалось снизить накал протестов. Администрация Гонконга пыталась продвинуть инициативу общественного диалога для урегулирования спорных моментов, но радикальные протестующие отказались от участия в нем.

Последней инициативой властей Гонконга стало расследование инцидентов, как раз связанных с полицией. Для оценки происшествий была привлечена группа независимых экспертов, но они не смогли сделать окончательный вывод, сославшись на отсутствие ресурсов и полномочий для проведения необходимых действий.

В настоящее время ситуация в городе остается в тупике, определенную роль тут играет отсутствие диалога между администрацией и активистами. Этому мешать стихийный характер протестов, у которого по факту нет определенных лидеров.

Все попытки найти какую-то переговорную группу среди протестующих не увенчались успехом, подчеркивает Маслов,

акции в Гонконге перешли в иррациональную стадию, теперь люди проводят демонстрации ради самого протеста.

«В связи с этим местные власти намерены кардинально решить вопрос с Гонконгом, они вычисляют реальных зачинщиков и спонсоров протестов, а также отрабатывают тактику локализации очагов демонстраций», — пояснил эксперт.

Пока достаточно сложно прогнозировать как будет развиваться ситуация, учитывая организованный характер этих бесцельных протестов. Маслов уверен, что акции в Гонконге спонсируют силы, которые, возможно, поддерживают антикитайскую политику США. Однако в настоящее время фактов, подтверждающих это, нет.