Передали на поруки: в Польше выпустили украинского националиста

В Польше националиста из Украины Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что мужчина «на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса будет проживать в генеральном консульстве». Кроме того, она сообщила, что суд об избрании меры пресечения ранее задержанному Мазуру в воскресенье, как планировалось, не состоится.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе окружного суда в городе Люблин, дело не рассматривается, потому что «прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря Мазура».

Задержание одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО (организация запрещена в России)), запрещенной в России, состоялось накануне по запросу РФ. Его поймали пограничники, не пропустив через погранпункт «Дорогуск».

Реклама

В настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции в Россию, так как российские власти возбудили против него и ряда других националистических деятелей уголовные дела. Произошло это еще в 2014 году. Российские правоохранители подозревают Мазура и его соратников в создании вооруженной банды или руководстве ею (части 1 и 2 статьи 209 УК России).

По данным СК, члены УНА-УНСО организовали банду, которая участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах. Версия следствия предполагает, что среди руководителей этой банды помимо Мазура, были еще Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.

Накануне глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что решение о судьбе ранее переданного украинскому послу Мазуры будет принято в соответствии с международным правом.

«Польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица. Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью», — отметил польский министр. По его словам, задержание проводили пограничники, а у них нет доступа к подробным сведениям о разыскиваемых Интерполом.

Украинский посол в Варшаве Андрея Дещица, ранее заявил, что Киев намерен потребовать освобождения Мазура.

Вместе с тем он рассказал, что ранее задержанному украинцу уже нашли защиту. «Сейчас работаем над защитой Игоря. На судебном заседании будут наши консулы и адвокаты, один из которых уже имеет опыт ведения подобных дел», — написал дипломат на своей странице в Facebook.

Как отметил украинский представитель, посольство информирует жену Мазура о состоянии его дела. Кроме того, как добавил Дещица, дипломаты поддерживают связь с рядом ведомств в Киеве и парламентариями.

В частности, по мнению депутата Верховной рады Ирины Фриз, украинские власти должны сделать все возможное, чтобы Польша не выдала украинского националиста Москве.

В феврале стало известно, что у российских правоохранителей есть доказательства, что Мазур воевал на Северном Кавказе на стороне боевиков, а также был причастен к деятельности бандформирований. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Процессуальные документы по делу Мазура были направлены в соответствующие компетентные органы Украины. «В свою очередь, украинская сторона по надуманным основаниям отказала в правовой помощи России и одновременно возбудила уголовное дело в отношении российского следователя», — приводит РИА «Новости» слова Петренко.

Вот и сейчас украинские дипломаты намерены препятствовать передаче Мазура российским властям. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков уверен, что запрос России на задержание гражданина Украины является необоснованным.

По его словам, российский запрос был направлен в нарушение статей 2 и 3 устава Интерпола. Эти пункты документа якобы запрещают необоснованное преследование и вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

В связи с этим Министерство внутренних дел Украины направило заявления в генсекретариат Интерпола и польским властям. Киев рассчитывает «на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела».