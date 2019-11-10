Нет времени: Разумков ушел с поста главы «Слуги народа»

Полномочия главы партии «Слуга народа» сложил с себя спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Как сообщает «Интерфакс-Украина», решение политика об уходе в отставку с партийной должности поддержали участники съезда в Киеве.

Безальтернативным кандидатом на пост нового главы партии является Александр Корниенко – сейчас он занимает должность первого заместителя парламентской фракции и экс-главой предвыборного штаба «Слуги народа».

Как заявил ранее председатель фракции в Раде Давид Арахамия, фактически именно Корниенко занимается руководством партией в последние три месяца.

Реклама

Дмитрий Разумков еще в начале октября заявлял, что планирует покинуть пост главы партии. Он подчеркнул тогда, что во главе «Слуги» должен находиться человек с большим запасом свободного для строительства партии времени, чем есть у председателя Верховной рады.

«Партия молодая, ее необходимо строить, что требует много времени. Мы будем готовиться к местным выборам, и совмещать эти две должности неэффективно», — сказал Разумков.

В конце августа Разумкова назначили на пост спикера. За его избрание проголосовали 282 депутата при необходимых 226.

Во время речи свежеиспеченный спикер заявил, что целью его будущей работы является «рост экономики от 5% до 7% уже в следующем году». Помимо этого, он считает необходимым создание «надежного механизма отзыва народного депутата». Разумков уверен, что эта мера будет способствовать более ответственному подходу парламентариев к своей работе.

«Он [Разумков] заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», – сообщил РБК источник, близкий к политику.

Кроме того, по словам близких к избирательному штабу партии источников, кандидатура Разумкова была приоритетной. Они отметили, что он являлся спикером двух избирательных компаний, будучи руководителем процесса партийного строительства. Тем не менее, как передает СМИ, сам соратник украинского лидера не комментировал появившуюся информацию.

В то же время глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко рассказал, что в партии есть «хороший принцип — не делать должностей до победы». При этом он обратил внимание, что за время сотрудничества Разумков ни разу не подвел однопартийцев.

По словам Корниенко, Разумкова по итогам проведения президентской и парламентской предвыборных кампаний можно охарактеризовать «только с позитивной стороны».

«Он сумел стать настоящим лидером команды и сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство», — уверен глава штаба.

На внеочередных выборах в Верховную раду, которые прошли 21 июля, Дмитрий Разумков возглавлял список партии «Слуги народа».

До того, как осенью прошлого года он присоединился к «команде Зе», глава партии являлся руководителем Украинской политконсалтинговой группы. Во время предвыборной кампании президентских выборов Разумков был официальным спикером штаба Владимира Зеленского и занимался вопросами внутренней политики.

Зеленский уверен, что новый созыв парламента под председательством Разумкова войдет в историю, однако открытым остается вопрос, каким конкретно образом.

«Не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок», — обратил внимание Зеленский на первом заседании нового состава Верховной рады. Также он подчеркнул, что депутаты должны укрепить оборону Украины, сделать все для завершения войны на юго-восточной части страны. Кроме того, по словам главы государства, перед Радой стоит задача «возвращения Крыма».

Он добавил, что народным избранникам стоит ежедневно конструктивно и кропотливо работать «на благо украинского народа». При этом украинский президент подчеркнул, что он теперь знает, что распускать парламент «не так страшно».

21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По их результатам победила президентская партия «Слуга народа», за нее проголосовали 43,16% избирателей. В совокупности с результатами выборов по одномандатным избирательным округам это позволило ей занять в парламенте 254 места и создать однопартийное большинство.