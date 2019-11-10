«Заложник географии»: Украина хочет «учиться жить с Россией»

Украинским властям и обществу надо научиться жить в соседстве с Россией, в том числе – с учетом экономической ситуации, заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Украина является «заложником географии». Чиновник назвал Россию «врагом» Украины, но при этом указал, что ничего в ближайшее время не изменится, поэтому украинцам придется приспосабливаться к создавшемуся положению, передает ФАН.

Двумя месяцами ранее сообщалось, что Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ. Украина перестала направлять Москве уведомления о расторжении договоров. По словам дипломатов, российская сторона давно не получала информации о том, что украинская сторона выходит из каких-либо соглашений.

При этом тогда же глава министерства образования и науки Украины Анна Новосад заявила о необходимости внесения изменений в школьные программы и учебники, в которых говорится, что Россия является другом Украины. По ее словам, революция 2013-2014 годов изменили политическую идентичность и политическое сознание общества в разных отношениях. И это необходимо отражать в учебниках.

«Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия – друг Украины», — сказала чиновник.

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал стремление Новосад конъюнктурной и выразил сожаление, что именно глава министерства образования и науки Украины выступила с подобным заявлением.

«Образование и тем более наука категорически не терпят скоропалительных оценок, продиктованных к тому же политической конъюнктурой», — сказал член Совет Федерации.

Парламентарий напомнил, что за прошедшие 350 лет украинские и российские народы жили в одном государстве, «когда все беды и радости делились пополам».

«Я уже не говорю об общих исторических корнях. Это в генетической памяти народов», — заключил Клинцевич.

При этом он посоветовал Новосад сменить профессию, так как, по его мнению, ей не удастся перечеркнуть общее прошлое народов.

В июле нынешнего года на телеканале «Россия 1» прошел телемост Москва — Киев под названием «Надо поговорить». В диалоге, состоявшемся впервые за несколько лет, приняли участие деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран. Ведущими были Мария Ситтель и Андрей Малахов.

Участники вспоминали произведения искусства разных направлений, исторические события, объединяющие Россию и Украину, и призывали возобновить полноценные отношения между двумя странами.

«Куда мы денемся от дружбы? Мы должны дружить обязательно», — так прокомментировал отношения Москвы и Киева актер Рустам Сагдуллаев, прославившийся ролью Ромео в фильме «В бой идут одни «старики».

По итогам мероприятия Мария Ситтель выразила надежду на то, что в следующем телемосту между Россией и Украиной поучаствуют украинские телеканалы, передает НСН.

«Нам бы очень хотелось, чтобы те добрые слова, которые сегодня звучали здесь, в этой студии, в следующий раз прозвучали бы из киевской студии от наших коллег», — заявила журналистка.

Процесс одностороннего отказа от договоренностей Украина запустила в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к России. В частности, 1 апреля 2019 года по инициативе Киева утратил силу Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, а 6 февраля - межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией». Всего двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов.

«Мы за последнее время «убили» 48 международных соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», — заявил год назад тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин.

Несмотря на противоречия между Россией и Украиной, товарооборот между двумя странами растет. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018 году внешнеторговый оборот вырос примерно на 16,5% по сравнению с 2017 годом, составив $14,9 млрд. При этом экспорт на Украину вырос на 20%, импорт из Украины – на 11,2%.