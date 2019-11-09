«Не сожалею о перестройке»: Горбачев рассказал о развале СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о «перестройке». Он уверен, что одной из важнейших составляющих было построение нового внешнеполитического мышления. Об этом Горбачев сказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel по случаю 30-летия падения Берлинской стены.

«Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого», — заявил бывший глава союза республик.

По его словам, было невозможно жить так, как прежде жил советский народ. «И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора», — подчеркнул он.

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В продолжение разговора политик отметил, что власти понимали, что идут на риск, начиная «перестройку». «Но все руководство государства было едино во мнении, что были необходимы изменения», — вспомнил он.

«За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — уверен бывший президент СССР.

Он признал, что, когда страна в 1980-е ступила на путь реформ, «были ошибки и промахи». «Можно спорить о том, как далеко мы продвинулись на пути к настоящей демократии, но мы не вернемся к тоталитарной системе», — полагает он.

Подобное мнение он выразил и в своей книге. В ней Горбачев заявил, что перестройка и политика гласности победили, поэтому возврат в прошлое России не грозит.

«Пока позволяло здоровье, ездил по стране, выступал перед самыми разными аудиториями. И всегда убеждался в том, что перестройка и гласность дали такие импульсы, которые невозможно уничтожить. Изменилось сознание людей. Они живут в другой системе координат», — пишет бывший президент СССР.

«И поэтому я считаю: может быть, как политик я проиграл, подвела меня самоуверенность, не увидел двойной опасности — от горячих голов, нетерпеливых радикалов и от реакционеров в моем собственном окружении. Но перестройка победила. Возврат в прошлое невозможен», — подчеркивает он.

Касаясь в интервью немецкому изданию Der Spiegel вопроса объединения Германии в 1989 году, экс-лидер Советского Союза заявил, что считает это событие одним из важнейших своих дел.

«Я очень ценю этот день», — сказал он, отметив, что за все время его мнение не поменялось.

Демонтаж стены, которая в течение 28 лет разъединяла Восточную и Западную части Германии, состоялся 9 ноября 1989 года из-за массовых митингов. Протестующие требовали снесения этой стены, чтобы жители Восточной Германии не стремились на Запад.

Это сооружение стало символом коммунистического режима, а также местом, где погибли более 100 человек. Пограничники должны были расстреливать всех, кто пытался перебраться через стену. Она существовала с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров.

В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев. Такое мнение выразил в начале ноября глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы, немцы, знаем, кому мы обязаны этим счастьем: сотням тысячам восточных немцев, которые вышли на улицы за свободой. <…> И мы обязаны нашим друзьям и партнерам на Западе, а также политике гласности и перестройки, проводимой Горбачевым, которые проложили путь к объединению [Германии]», — приводит слова статьи министра РИА «Новости». Материал дипломата посвящен 30-летию падения Берлинской стены, которое отмечается 9 ноября.

Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства. Вместе с тем по этому случаю была создана правительственная комиссия с целью организации юбилея. 9 ноября, в Берлине и по всей Германии проходят торжества, посвященные этой дате.