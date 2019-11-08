Зеленский против Авакова: кто срывает разведение войск

На 9 ноября запланировано разведение сил в Петровском в Донбассе. Если процесс пройдет успешно, наконец начнется подготовка к встрече в «нормандском формате», которой активно с июля добивается президент Украины Владимир Зеленский. Отвод сил — первый и самый простой шаг для Киева в вопросе установления мира на юго-востоке Украины, который, однако, дается ему с трудом.

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Несмотря на то, что Владимиру Зеленскому удалось заручиться серьезной поддержкой украинцев, в вопросе разведения войск не все рычаги находятся в его руках.

Самодостаточный министр

Прежнее влияние сохранил занимавший пост главы МВД еще при предыдущей власти Арсен Аваков — фигура достаточно масштабная в украинском политическом пространстве. И, судя по всему, выполнение главного условия для встречи в «нормандском формате» зависит именно от него.

Аваков на протяжении долгого времени покровительствует националистической партии «Нацкорпус», созданной на основе подразделения специального назначения «Азов» (против его членов в России возбуждено уголовное дело).

В США «Азов» вообще хотят внести в список террористических организаций, поскольку он, по их данным, может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан. Аваков же утверждает, что бойцы формирования просто выполняют служебно-боевые задачи по защите страны.

После того, как Киев официально объявил о согласовании в начале октября «формулы Штайнмайера», подразумевающей разведение сил и предоставление особого статуса Донбассу, националистические организации провели ряд митингов, а также создали «штаб сопротивления капитуляции», чтобы сорвать отвод войск в двух оговоренных районах — Золотом и Петровском.

Первый отвод сил, запланированный на 7 октября был сорван. Согласно официальной позиции Киева, причиной послужило нарушения семидневного «режима тишины». Однако многие украинские журналисты уверены, что правительство не стало отводить войска из-за митингов националистов.

К процессу разведения сил стороны приступили уже через два дня, и именно активисты «Нацкорпуса» снова сорвали отвод в Золотом 9 октября, причем уже с помощью более радикальных методов.

Ситуация выглядела неоднозначно. К разведению сил все было готово, в Петровское и Золотое прибыла миссия ОБСЕ, а ДНР запускала ракету о готовности приступить к разведению. В то же время к месту проведения отвода войск прибыли представители батальона «Азов». «Азов» еще в 2014 году был переведен в состав Национальной гвардии Украины, то есть батальон официально вошел в структуру Министерства внутренних дел, руководителем которого является Аваков.

Сперва вооруженных националистов не пропускала полиция на блок-постах. Сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух, а бойцы «Азов» блокировали проезд. Вскоре на место столкновения прибыл Андрей Билецкий, лидер «Нацкорпуса» и командир «Азова». В результате полиция по неизвестным причинам пропустила националистов в зону боевых действий, где должно было произойти разведение войск — процесс достаточно чувствительный.

Отвод был сорван. Украинская сторона сослалась на обстрелы, а представители самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обвинили Киев. Однако пропуск вооруженных активистов «Нацкорпуса», намеренных сорвать разведение сил, в зону боевых действий выглядит совершенно необъяснимым решением. Если президент Украины действительно стремится к проведению встречи в «нормандском формате», то ему необходимо добиться отвода сил, и вмешательство украинских радикалов не должно было этому помешать.

Почему полиция или вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли оказать должного сопротивления — непонятно. Тут стоит также учитывать, что и правоохранительные органы, и «Азов» подчиняются Арсену Авакову — единственному представителю прежней власти, сохранившему свое кресло при Зеленском, что также говорит об особом влиянии политика.

Испытательный срок для Авакова

Арсен Аваков проявил самодостаточность еще во время избирательной президентской кампании. Он — единственный из предыдущего правительства, кто не поддержал на тот момент президента Петра Порошенко. Аваков выступал со смелыми заявлениями, и даже обвинял главу государства в подкупе голосов, обещая тщательно разобраться в этом вопросе.

«Мы находимся в конце политического цикла. Так или иначе, когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство. И я здесь абсолютно спокоен», — говорил министр в марте в передаче «Свобода слова» на YouTube-канале ICTV.

Примерно в то же время Петра Порошенко ждал неожиданный удар от самих националистов, чьи запросы последовательно удовлетворял президент на протяжении всего своего срока. После публикации расследования Bihas.info о масштабных хищениях в украинской армии приближенных к Порошенко лиц, активисты «Нацкорпуса» вышли на митинг и поставили президенту условие: либо он привлекает виновных к ответственности, либо националисты начинают «охоту» за президентом.

Активисты срывали Порошенко встречи с избирателями, их действия перетекали в столкновения с полицией, а сам президент вынужден был покидать мероприятия. В прессе же появлялись громкие материалы о том, что Аваков перешел в наступление.

Глава МВД, хоть и осудил действия радикалов, но все же указал, что причины для их возмущения есть — это коррупция, против которой они «справедливо протестуют».

В ходе выборов и избирательной кампании на себя Арсен Аваков взял достаточно значимую роль. Встречаясь в США с Куртом Волкером, который на тот момент был спецпредставителем Госдепартамента по вопросам Украины, он лично взял на себя ответственность за проведение выборов «без фальсификаций». В Киеве это снова было воспринято как игра против Порошенко.

Интриги в роль Авакова на выборах добавили его личные отношения с украинским олигархом Игорем Коломойским. Коломойский и Аваков неоднократно говорили о своих хороших взаимоотношениях, а СМИ писали об их тайных встречах перед началом кампании.

Когда Владимир Зеленский вступил на пост президента, от него ожидали полной смены правительства. Ожидания украинцев он оправдал частично. Свой пост сохранил Арсен Аваков, владеющий такими ресурсами, как влияние над радикалами и хорошие отношения с Коломойским, который, в свою очередь, имеет определенный вес в окружении Зеленского.

Стоит отметить, что националистические организации чувствуют себя достаточно свободно на Украине. Радикалам многое прощается, и МВД реагирует только в исключительных случаях. Представители «Нацкорпуса» и другие организации могут позволить себе не стесняться: об этом говорит хотя бы публичное выдвижение условий Порошенко или срыв его встречи с избирателями.

Если Аваков сохранил пост на некоторых условиях, то, с высокой вероятностью, усмирение националистов было одним из них. Сам же Зеленский все же заявил, что глава МВД должен пройти «испытательный срок».

«Министр Аваков — это никакой не компромисс, потому что я ничего ему не должен и не обязан. Но есть правительство, есть премьер-министр, поэтому есть, скажем так, испытательный срок. Мы хотим новые лица в Министерстве внутренних дел», — сказал Зеленский на следующий же день после срыва разведения сил, когда радикалы заявили о себе президенту.

Если у Авакова были обязательства перед президентом по сдерживанию националистов, то он их исправно выполнял. Смена власти в стране прошла мирно. Инаугурация президента не была омрачена митингами радикалов или их столкновениями с полицией. Спокойно прошли и парламентские выборы. Постепенно стихли националистические лозунги Порошенко, который ранее во многом опирался на радикалов.

В целом, в первые пять месяцев президентства Зеленского украинские националисты никак себя не проявляли. Радикалы дали о себе знать лишь когда глава государства приступил к разрешению конфликта в Донбассе.

К слову, на нахождение вооруженных «азовцев» в Золотом Аваков отреагировал благосклонно.

«Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал», — сказал он «Интерфакс-Украина» 29 октября.

Игра по правилам Зеленского

Действовали ли националисты самостоятельно, направившись в зону разведения войск и почему полиция их пропустила — неизвестно. Сам Аваков, комментируя нахождение радикалов в Золотом, заявил, что не верит в эффективность выбранного правительством метода разрешения конфликта.

«По моему мнению, мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегически войну. Разведение — это процедура, которая проводится с 2016 года. К сожалению, вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с россиянами, я в это не верю», — сказал министр.

До того, как Зеленский приступил к реализации «формулы Штайнмайера», офис президента предпринял шаги к ограничению влияния МВД и, соответственно, Арсена Авакова. Судя по сообщениям украинских изданий, глава государства тут же встретил значительное сопротивление со стороны главы ведомства.

30 августа Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о переходе Нацгвардии, в которую входит батальон «Азов», из юрисдикции МВД в подчинение президенту.

Ряд украинских СМИ сообщали, что после представления законопроекта глава МВД угрожал президенту своей отставкой, в случае реализации инициативы. На встрече Зеленского и Авакова присутствовал и глава офиса президента Андрей Богдан.

«Ну как... выражал недовольство проектом закона о Национальной гвардии, я бы это так сформулировал», — рассказал Богдан «Би-би-си Украина».

После встречи президента и главы МВД, процесс принятия инициативы затормозился, по официальной причине — из-за необходимости доработать законопроект.

Законопроект, к слову, журналисты приписывают не Зеленскому, а именно Андрею Богдану. Глава офиса президента сообщил «Би-би-си», что Аваков является «высококвалифицированным и профессиональным министром». В то же время политик намекнул, что главе МВД следует определиться, чьим правилам игры он будет подчиняться.

«Этот вопрос приобрел большое значение, так как реформа правоохранительной системы — это не перестановка фигур, это выработка правил игры. Чтобы поставить игру, мы должны понять, во что мы играем: в шахматы, шашки или в Чапаева. В данном случае вопрос стоит не фигур, а правил игры», — сказал он.

Остается непонятным, готов ли Аваков играть по правилам Зеленского. Однако тот факт, что 9 октября МВД пропустило вооруженных националистов в Золотое, демонстрирует, что президент так и не заполучил реальный контроль над силовыми структурами.

29 октября разведение сил в Золотом все же состоялось — с третьего раза. Националисты по-прежнему находились в городе, однако на этот раз они никак себя не проявили, несмотря на их обещания всячески препятствовать процессу. Отвод войск прошел без акций и стычек радикалов с полицией. Причем на месте разведения постоянно находился заместитель главы Национальной полиции, экс-заместитель Авакова и его правая рука Вадим Троян.

После этого появилась информация о том, что стороны согласовали дату разведения сил в Петровском. Владимир Зеленский заявил, что отвод в ДНР начнется 4 ноября. Однако процесс сорвался. По версии украинской стороны, 30 октября на территории были зафиксированы обстрелы, что нарушает «режим тишины». Новую дату назвали в штабе Операцией объединенных сил (ООС) Украины — 8 ноября. В ДНР, при этом, сообщили, что готовы начать разведение войск только 9 ноября.

Сенсацией стало официальное заявление Авакова, который анонсировал отвод сил 8 ноября, чего он раньше не делал. Причем глава МВД сообщил дату в ходе поездки правительственной делегации и иностранных дипломатов на участок разведения войск в зоне ООС. Ожидаемо, 8 ноября разведение не состоялось.

В ООС заявили, что сообщение о готовности ДНР к разведению к ним не поступило. При этом украинские силовики подтвердили готовность начать разведение сил и в субботу.

Как бы то ни было, с заявлением главы МВД вероятность успешного отвода сил значительно выросла, а 7 ноября пресс-служба ООС пригласила журналистов понаблюдать за процессом.

Если в 9 ноября состоится разведение войск, то можно утверждать, что Зеленский значительно приблизился к проведению встречи в «нормандском формате». Однако, если президенту с таким трудом удалось совершить первый и самый простой шаг из-за сопротивления своих же граждан, то непонятно, как процесс будет развиваться дальше.