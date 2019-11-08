Битва бизнесменов: Блумберг бросил вызов Трампу

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг на этой неделе планирует подать документы для участия в «праймериз» демократов в Алабаме. Этот штат считается оплотом республиканцев — в 2016 году Трамп выиграл там, получив 62%, в то время как его сопернице Хиллари Клинтон досталось вдвое меньше голосов.

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Блумберг, как сообщает The New York Times, может баллотироваться от Демократической партии на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Мы должны сделать так, чтобы Трамп проиграл»,

— заявил советник бывшего мэра Ховард Вольфсон.

Известно, что Трамп и Блумберг, которые раньше были приятелями, сейчас относятся друг другу крайне негативно. В 2016 году, выступая на съезде, Блумберг назвал президента мошенником. В своей речи он упомянул многократные банкротства Трампа и судебные разбирательства. Медиамагнат отметил, что сам он, в отличие от Трампа, «получившего от отца чек на миллион долларов», начал свой путь с нуля.

«Трамп говорит, что он хочет управлять страной так же, как он управляет своим бизнесом? Да поможет нам Бог! Я житель Нью-Йорка, и я могу распознать мошенника», — заявил Блумберг.

Трамп в долгу не остался. В интервью телеканалу Fox Business после получения партийной номинации на тот момент кандидат в президенты сказал, что Блумберг когда-то был его другом, но теперь таковым не является. «Он сказал массу неприятных вещей обо мне», — добавил Трамп.

Как поделился помощник Блумберга, у экс-мэра вызывает беспокойство неспособность нынешних кандидатов в президенты помешать Трампу переизбраться.

Стоит отметить, что летом 2018 года в окружении медиамагната говорили, что он рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.

В 2016 году Блумберг уже планировал идти на выборы, однако решил не выставлять свою кандидатуру, так как понимал, что ему не выиграть выборы как независимому кандидату. При этом он был готов потратить не менее $1 млрд собственных средств на предвыборную кампанию — его состояние составляет $40 млрд.

Однако, отказавшись от участия, он начал оказывать поддержку кандидату от демократов Хиллари Клинтон, надеясь в случае ее победы стать госсекретарем США. Об этом в 2016 году рассказал его помощник Вольфсон.

Если 77-летний Блумберг теперь все же решится выставить свою кандидатуру на президентских выборах, скорее всего, он заручится поддержкой Демократической партии США.

В то же время градоначальником Нью-Йорка в 2001 году Блумберг стал при поддержке Республиканской партии. Для этого он вышел из рядов демократов. Вскоре после переизбрания на второй срок в 2005 году он покинул и республиканцев.

Блумберг был популярным мэром и занимал свой пост три срока подряд. На своей должности он значительно улучшил жизнь Нью-Йорка.

Россиянка Виктория, живущая в Большом яблоке, называет его «шикарным мэром» за жесткие меры по борьбе с уличной преступностью: «Порядка в городе было больше, он реально сократил преступность. Мы даже двери на ночь не закрывали».

Однако в 2009 году, когда миллиардер вновь собирался выдвигаться в мэры в третий раз (для чего даже увеличил возможное количество сроков избрания мэра Нью-Йорка с двух до трех), 55% жителей города, по данным соцопросов, считали, что пришло время выбрать «нового человека», а в поддержку Блумберга выступали лишь 40%. Вместе с тем Блумберг все же вновь победил на выборах.

Против возможного выдвижения Блумберга кандидатом в президенты в 2020 году говорит его возраст. Политику 77 лет. Несмотря на то, что он в хорошей форме, в случае, если он будет избран президентом США, в 2024 году — после окончания первого срока — ему будет 82 года. Трамп на четыре года моложе.