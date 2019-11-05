Главный штат республиканцев: за что голосует Техас

В американском штате Техас — важнейшем для республиканцев — 5 ноября, проходит голосование, на котором его жители должны одобрить десять поправок в местную конституцию, а также довыборы. За кресло в местном заксобрании с шестью представителями Республиканской партии поборется единственная демократ — Элиз Марковиц, учительница по профессии.

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Несмотря на неоднозначные отношения Техаса с федеральным правительством, второй по численности населения после Калифорнии штат США — один из оплотов Республиканской партии.

В Техасе также разыгрываются 38 голосов выборщиков, больше — только в либеральной Калифорнии. Именно поэтому штат невероятно важен для республиканцев. В 2016 году нынешний президент США Дональд Трамп получил там 52% голосов — почти на 10% больше, чем его соперница Хиллари Клинтон.

Известные своим консерватизмом техасцы поддерживают Трампа как ярого поборника права на оружие: население штата составляет более 27 млн человек, а на руках у техасцев более 22 млн единиц оружия, причем среднее количество у одного человека — примерно восемь единиц.

«Такое количество оружия в США — особенно в Техасе — связано с изначальной концепцией жизни в штатах: надеяться только на себя, а не на государство и защищать себя, семью, свою собственность с оружием до последнего дыхания», — объясняет «Газете.Ru» местная жительница Ольга Виттенгтон, член Республиканской партии и сторонница Трампа.

Среди поправок, за которые сегодня проголосуют, в частности, введение индивидуального налога на доходы, который жители сейчас не платят. Есть и те, которые дают больше свободы местным судьям. Техасцы должны решить, может ли один муниципальный судья занимать посты в двух судах одновременно. В случае, если эта поправка будет принята, муниципальные судьи будут более загружены, однако получат больше власти. При этом противники поправки считают, что это не даст возможности для продвижения новых кандидатов.

Американская пресса отмечает, что речь идет об изменении принятой в 1876 году конституции штата, которая давала Техасу большой уровень независимости. «Штат одинокой звезды» вошел в состав США в 1845 году, а с 1836 по 1845 год штат был независимой республикой.

«Республиканские настроения» по-прежнему сохраняются среди части населения Техаса, отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» американский историк Вильям Дэвис, автор нескольких книг об истории Гражданской войны.

«Самое главное в Гражданской войне — то, что проблемы, которые привели к ней, до сих пор живут в нас. Результаты войны поставили точку в тот период времени, но это не значит, что на все времена. Были времена, когда Калифорния и Техас заявляли о таком желании», — говорил он.

В Техасе также нередки случаи критики федерального правительства, действия которого иногда рассматриваются как вмешательство в дела штата. Так, в 2015 году губернатор штата Грег Эббот выразил обеспокоенность военными учениями, которые Пентагон собирался провести на техасской территории.

«Техасцы должны знать, что их безопасность, конституционные права, личная собственность и свободы не будут нарушены во время учений», — заявлял в то время губернатор.

Правда, во времена урагана Харви в 2017 году, Техас с благодарностью принимал федеральную помощь, что было отмечено даже в заголовке либеральной The New York Times. «В Техасе недоверие к Вашингтону сталкивается с необходимостью получить федеральную помощь», — писало издание.

Оружие — главное право голоса

Стоит отметить, что личное оружие в Техасе настолько популярно, что в местных газетах гражданам напоминали о необходимости захватить документ для похода на избирательный участок — кроме водительских прав это может быть удостоверение на оружие.

Демократам, которые выступают за больший контроль над оружием, сложно вести кампанию в штате. Техасцы стойки в своем отношении к винтовкам и пистолетам, несмотря на то, что в августе в местном городе Эль-Пасо стрелок-неонацист убил более 20 человек. Город вскоре после инцидента посетил президент США, против чего активно выступал популярный местный политик-демократ Бето О`Рурк.

«Нам не нужно раздоров, нам нужно исцеление. Ему здесь не место», — говорил политик.

При этом недавно О`Рурк — единственный выдвигавшийся в президенты демократ-техасец — выбыл из гонки за Белый дом. Он заявил 1 ноября, что старался вести свою кампанию «честно» и теперь будет служить стране не как кандидат. В то же время политик пользуется определенной популярностью у молодых избирателей Техаса.

На выборах 2016 года он с легкостью обошел Клинтон в техасском городе Остин и до сих пор занимал в штате неплохие позиции, выступая с критикой в адрес президента США, которого упрекал в расизме.

«Он представляет смертельную угрозу для всего цветного населения этой страны», — подчеркивал кандидат.

Как отмечал ранее американский журнал Vox, политики подобны О'Рурку пользуются популярностью, и демократам нельзя отказываться от надежд завоевания большего количества голосов в Техасе.

«Техас — очень большой и разнообразный штат, в котором есть множество возможностей для прогрессивной политики, которая может оказать реальное влияние на жизнь многих людей», — писало издание.

Журнал отмечает, что в последние годы штат от «ярко красного» стал «просто красным», имея в виду, что он постепенно встает на позиции более умеренного республиканизма.