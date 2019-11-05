«Это демарш»: Таллин не пропускает российские суда

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно «Академик Привалов» вызывает «крайнее недоумение», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что «этому же судну в нынешнем году эстонской стороной дважды предоставлялись соответствующие разрешения», но на этот раз эстонская сторона ответила отказом, «без объяснения причин».

«Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну «Седов», — рассказала дипломат.

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По словам Захаровой, во внешнеполитическом ведомстве такие решения расценивают как «недружественные демарши».

Российский парусник «Седов» Эстония не пустила в свои территориальные воды в апреле этого года. Причиной тому стали находящиеся на борту судна курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Как отметила пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова, если бы власти разрешили судну зайти в эстонский борт, то это противоречило бы позиции Таллина, который не признает вхождения Крыма в состав России.

Захарова в ответ на это заявила, что власти страны сами ищут повод осложнить двусторонние отношения. Российский дипломат подчеркнула, что вопрос с принадлежностью Крыма решен окончательно, «нравится это кому-то или нет».

Это решение Эстонии получило резкую критику и в посольстве РФ в республике. Российские представители назвали действия эстонских властей «недружественным шагом».

По словам дипломатов, прошлогоднее пребывание в порту российских суден «Седов» и «Мир» надолго запомнилось жителям эстонской столицы. Для них были организованы экскурсии на борт парусников.

«Прибытия преобразившегося после ремонта и восстановившего свой первоначальный вид парусника «Седов» ожидали в Таллине с нескрываемым нетерпением и сейчас. Легко представить огромное разочарование, которое испытают местные жители, узнав о сделанном запрете», — добавили в дипмиссии.

Вместе с тем местные власти также отнеслись с сожалением к тому, что внешнеполитическое ведомство Эстонии запретило впускать «Седова».

«Никаких проблем с этими судами у города никогда не было, напротив — сотрудничество всегда было конструктивным», — сказал вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев. Он отметил, что решение эстонских дипломатов вызвало у него недоумение.

По его словам, недопуск парусника ставит под вопрос российское участие в регате Tall Ships Races, которая пойдет в 2021 году в Таллинне. Вице-мэр столицы республики считает, что это может снизить интерес граждан к мероприятию.

Вместе с тем в департаменте внешней разведки Эстонии уверены, что гражданские суда и парусники России все чаще выполняют задания разведки, кроме того, занимаются «пропагандистской деятельностью».

В маршруте российского учебного судна было два захода в иностранные порты — в эстонский Таллин и в польскую Гдынь. Однако ни туда, ни туда «Седов» не зашел — власти стран не разрешили этого. Причина была названа одна и та же. В Польше посчитали, что допуск российского парусника мог бы противоречить политике страны.

Тем не менее, это событие никак не повлияло на работу курсантов и экипажа российского судна. По словам капитана парусника Евгения Ромашкина, все члены корабля отреагировали на запреты спокойно.

Вместе с тем эти факторы «никоим образом не повлияли на рейсовое задание, программу морской практики 112 курсантов, которая выполняется на 100%», отметил тогда в комментарии ТАСС ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Владимир Волкогон. Судно завершило свой сотый рейс в Калининграде 2 мая, а в очередное плавание новая группа курсантов отправилась на следующий день.