«Надавить на Россию»: когда Москва может вернуть Киеву корабли

Украина должна публично признать провокацию в Керченском проливе, чтобы можно было начать обсуждение возвращения кораблей, задержанных российскими пограничниками в конце 2018 года, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. Об этом пишет «Российская газета».

Москва расценивает инцидент как провокацию и преступление, совершенное украинскими моряками, подчеркнул сенатор. Корабли же — вещественное доказательство, нужное для судебного разбирательства.

Так Цеков ответил замминистра иностранных дел Украины Елене Зеркаль. Она ранее обратилась к мировому сообществу с призывом «надавить на Россию» из-за задержания украинских кораблей.

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По словам российского сенатора, Москва может вернуть Киеву корабли «по доброй воле».

Зеркаль, в свою очередь, заявила, что «пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено».

Кроме того, замглавы украинского МИДа сообщила, что Киев семь раз официально обращался к Москве с просьбой вернуть задержанные корабли. Однако ни на один из запросов украинцы ответа не получили.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры. Как сообщили в ФСБ, украинцы игнорировали законные требования российских властей остановиться.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России, протаранив один из кораблей ВМСУ.

После преследования российские пограничники задержали нарушителей, и некоторое время спустя суд заключил 24 украинских моряков под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

После этого Киев объявил в нескольких восточных и южных областях Украины военное положение, которое было снято через месяц. Признать свою вину и взять ответственность за провокацию украинские власти отказываются.

При этом в период правления бывшего президента Украины Петра Порошенко заявления о намерении украинской стороны пройти через Керченский пролив звучали регулярно, нередко — и от самого главы государства. 5 февраля он сообщил, что украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив, и на их борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.

«Я не буду говорить, когда [будут идти корабли через пролив], так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится [первый вице-спикер Верховной рады] Ирина Геращенко», — рассказал Порошенко в эфире телеканала ICTV. Он заявил, что все эти инициативы будут рассмотрены.

Экс-президент Украины заверил, что корабли «точно пройдут», и Киев «сто процентов будет требовать обеспечения свободного использования» Керченского пролива в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания.

«Мы будем отстаивать свободу мореплавания», — заявил экс-лидер Украины.

В Совфеде первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что проход через Керченский пролив открыт для судов любых иностранных государств, но при этом необходимо действовать в рамках законодательства и признать пролив российскими водами.

Моряки ВМСУ, тем временем, продолжали находиться в СИЗО. Не добившись освобождения в результате двусторонних контактов, Киев решил обратиться для рассмотрения этого дела в Международный трибунал ООН по морскому праву, который 25 мая постановил обязать Россию «немедленно» освободить задержанных моряков и вернуть украинской стороне арестованные суда.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не намерена отказываться от своей позиции по инциденту в Керченском проливе, и настаивает на том, что судьбу задержанных украинских моряков должны решить следствие и суд.

Впоследствии в сентябре 2019 года между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Россию вернулся в том числе глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Москва передала Киеву моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, Олега Сенцова, осужденного за терроризм, и других. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в отношениях Киева и Москвы наступила «оттепель».