Когда и где угодно: Украина требует вернуть задержанные корабли

Украинское внешнеполитическое ведомство направило российским дипломатам ноту с требованием вернуть задержанные в Керченском проливе корабли Украины, сообщает агентство «Укринформ».

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По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, Киев готов забрать судна. В связи с этим украинские власти просят Москву назвать место и время, когда это можно будет сделать.

«Наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли», — подчеркнул он.

Вместе с тем он отметил, что по возвращению кораблей на Украину, их осмотрят. По словам Пристайко, Киев хочет выяснить, ремонтировала ли российская сторона корабли, чтобы «сокрыть следы обстрелов».

«Я хотел бы посмотреть, когда мы получим эти корабли, остались ли последствия обстрела, или эта задержка связана с тем, что они постепенно ремонтируются. Никакой задержки с нашей стороны здесь нет», — пояснил украинский министр.

Тем временем зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов предположил, что в обвинении украинских дипломатов есть скрытый умысел.

«После того, как украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о том, что нота направлена, у меня появились сомнения, сами украинцы хотят, чтобы им отдали эти корабли, или нет. Даже место для заявления Пристайко было не случайным — он давал пресс-конференцию со своим эстонским коллегой. Вот они оба и соревновались, кто громче облает российского слона», — сказал Бакланов в беседе с НСН.

По его мнению, украинские политики хотят «загнать проблему вглубь» при помощи своих «подчеркнуто провокационных действий» вместо того, чтобы ее решить.

«В принципе, проблема с этими кораблями достаточно простая, ее можно решить путем обычных дипломатических контактов и переговоров. Такие переговоры ведутся в служебном, скажем так, порядке, без преждевременных вбросов в прессу, и украинцы прекрасно это знают», — продолжил дипломат.

Бакланов, ссылаясь на свой дипломатический опыт, отметил, что большинство нот не попадают в печать. Однако Украина, по его словам, «продолжает разговаривать с нашими дипломатами через средства массовой информации». «Могу сделать вывод, что в вопросе возвращения кораблей Украина ведет работу со СМИ, а не со своим дипломатическим партнером в данной проблеме – Российской Федерацией», — отметил собеседник агентства.

В середине октября в Крыму предположили, что корабли могут быть возвращены Украине, но в обмен на российские суда «Норд» и «Механик Михаил Погодин». Причем пройдет это как жест «доброй воли», отметил в комментарии РИА «Новости» руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Скандал, связанные с украинскими суднами, возник в конце ноября 2018 года. Тогда российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС — катера «Бердянск», «Никополь» и рейсовый буксир «Яны Капу». Моряки нарушили российскую госграницу, пройдя через Керченский пролив, который относится к акватории Азовского моря и соединяет его с Черным.

Вместе с тем они осуществляли опасные маневры и не реагировали на замечания и требования российской стороны прекратить эти действия. Тогда российским пограничникам пришлось применить силу.

Представители ВМС Украины заявили тогда, что российская спецслужба действовала откровенно агрессивно в отношении украинцев.

Моряков задержали, предоставив необходимую медицинскую помощь (несколько человек были ранены). Им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ.

В мае этого года Международный суд по морскому праву обязал Россию вернуть 24 украинских моряка и корабли, которые были задержаны в проливе. В российском МИДе тогда заявили, что продолжат отстаивать свою позицию в ходе последующих арбитражных разбирательств. Кроме того, дипломаты не раз заявляли, что у Международного трибунала ООН по морскому праву нет соответствующей юрисдикции для рассмотрения ситуации в Керченском проливе.

Тем не менее моряки были отправлены на Украину в рамках двустороннего обмена по формату «35 на 35». Обмен заключенными и осужденными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. В нем также участвовали режиссер Олег Сенцов, который обвинялся в России в подготовке теракта, журналист Кирилл Вышинский и «ценный свидетель» по делу о крушении малазийского самолета МН-17 Владимир Цемах.