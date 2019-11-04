«У него нет силовиков»: на Украине рассказали о свержении Зеленского

Украинского президента Владимира Зеленского пытаются свергнуть, а он не может опереться на силовиков. Об этом заявила в эфире телеканала «112 Украина» бывшая глава минюста страны Елена Лукаш.

«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать [лодку], шатать», – подчеркнула экс-министр.

Она добавила, что разведение сил в Донбассе согласно «формуле Штайнмайера» вызвало недовольство у «ряда политсил». Кроме того, политическая ситуация на Украине превратилась в «плеяду скандалов», отметила Лукаш.

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«Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, <...>, свобода слова — под большим вопросом», – заявила она.

Однако, по мнению экс-министра, в стране стало «относительно легче» жить. «Уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну», – резюмировала Лукаш.

1 октября в Минске была согласована «формула Штайнмайера», подписывать которую Киев отказывался долгое время. Постпред России при контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания заявил, что удалось преодолеть сопротивление украинской делегации и был «согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Согласно «формуле», в день выборов особый статус для региона вводится временно, а после опубликования позитивного отчета ОБСЕ об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на парижской встрече «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии — еще в 2015 году.

Подписавший документ со стороны Украины экс-президент страны Леонид Кучма, представляющий страну на переговорах в Минске, назвал впоследствии «формулу» капканом, который не приведет к миру.

Через неделю после согласования «формулы Штайнмайера» боевики украинского добровольческого полка «Азов» самовольно заняли село Золотое в Донбассе и отказались уходить. По словам лидера «Национального корпуса» и командира полка Андрея Билецкого, «ветераны-добровольцы» выполнят свою обязанность и «будут защищать каждый сантиметр украинской земли».

Впоследствии стороны решили вопрос с отведением своих сил от линии соприкосновения. Зеленский лично приезжал на место, стремясь убедить националистов покинуть позиции и не мешать мирному урегулированию. В начале ноября стало известно, что украинские силовики и ополченцы самопровозглашенных республик завершили процесс разведения сил.

С момента подписания документа по «формуле Штайнмайера», на Украине начали проходить акции протеста. Наиболее многочисленный митинг на сегодняшний день собрался 6 октября — тогда на площадь Независимости в центре Киева вышли, по разным оценкам, от 5 до 10 тыс. человек. Имплементацию «формулы» участники митингов — в основном радикалы и сторонники экс-президента Петра Порошенко — называют «капитуляцией Украины».

Однако, фактически, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не предложил ничего нового — его формула закрепляет положения минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя акции протеста и требования своей отставки, поддержал право своих сограждан на свободное волеизъявление. Однако уходить с поста и отменять формулу украинский лидер не стал.

Глава офиса президента Украина Андрей Богдан в свою очередь говорил, что участникам акций против подписания «формулы Штайнмайера» якобы предлагали по 100 гривен (около 262 руб. по текущему курсу) за каждый час пребывания на митинге. Еще 10 гривен участники могли заработать, если приносили с собой плакаты или приводили своих знакомых и друзей.

Противников у Зеленского много — хотя на выборах он и его партия побеждали с огромным отрывом от ближайших конкурентов и соперников. Одни из главных врагов нового президента «незалежной» — украинские националисты. Лидер «Азова» Андрей Билецкий, к примеру, угрожал привести «десять тысяч бойцов», если в Донбассе состоится разведение сил противоборствующих сторон.

Тем не менее, угрозы пока что осуществлены не были.