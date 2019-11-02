Купят у России: Малайзия готова отказаться от самолетов ЕС

Малайзия предупредила Европу, что начнет закупку российских самолет в случае, если европейские страны ограничат импорт пальмового масла. Об этом заявил премьер-министр страны Мохамад Махатхир, выступая на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

«Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары», — сказал глава малазийского правительства.

Он подчеркнул, что власти страны «будут закупать российские самолеты, а не ваши [европейские]». Так Махатхир прокомментировал намерение Евросоюза отказаться от поставок из Малайзии пальмового масла. Стоит отметить, что Малайзия и Индонезия являются самыми крупными производителями этого продукта. На их долю приходится до 90% производства пальмового масла.

Реклама

В январе прошлого года Европарламент одобрил пакет мер, которые направлены на сокращение потребления энергии и сохранения климата путем реформирования энергетического рынка. Парламентарии, в частности, предложили запретить использование пальмового масла при производстве биотоплива.

«Вы снижаете наш импорт, мы сделаем тоже самое», — предостерег Махатхир европейские власти. Он также призвал членов ассоциации «выступать единым фронтом, совместно выражать свою позицию».

«Будем делать как мистер Трамп. Он не самый приятный человек, но иногда можно что-то почерпнуть и у не самых приятных людей», — добавил он.

По мнению политика, с Евросоюзом нужно действовать жестко. «Если хочешь, чтобы тебя слышали и слушали, то нужно быть очень богатым или очень сильным», — уверен премьер-министр Малайзии.

Вместе с тем он обратил внимание, что «АСЕАН, обладая очень большим рынком, не хочет торговых войн, но готова ответить на все негативные шаги, которые могут быть предприняты в отношении организации».

АСЕАН была образована 8 августа 1967 года в Таиланде. В ней состоят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Камбоджа и еще четыре страны. В настоящее время она является одной из крупнейших региональных организаций, на территории стран которой проживают 649,5 млн человек. Ее совокупный ВВП составляет $2,97 трлн, а внешнеторговый оборот — $2,783 трлн.

Объединение было создано для того, чтобы усилить экономический рост, социальное и культурное развитие региона, а также продвигать мир и стабильность на территории союзнических стран.

По уставу АСЕАН, встречи глав государств и правительства, которые проходят дважды в год, являются высшим органом объединения. Руководство ассоциацией в настоящее время осуществляет Координационный совет АСЕАН в составе министров иностранных дел.

Вместе с тем ежегодно проходит смена председательства в АСЕАН. Проходит это на основе алфавитного порядка стран на английском языке. Так, в 2017 году председательствовали Филиппины, а в 2018 году — Сингапур. В 2019 году саммит АСЕАН принимает Таиланд. В следующем году председательствовать будет Вьетнам.

Что касается российских поставок техники в Малайзию, то по итогам работы российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что власти обеих стран продолжают обсуждать этот вопрос. Как передает ТАСС, Москва собирается поставить Куала-Лумпуру самолеты МиГ-35 и Як-130.

«Мы организуем показ натурного образца самолета Як-130 на выставке и его презентацию. Ряд стран региона, в частности Малайзия, проявляют интерес к приобретению легкой учебно-боевой машины, и наш Як-130 идеально подходит для этих целей. Напомню, что в Малайзии уже находятся на вооружении самолеты российского производства – истребители Су-30МКМ и МиГ-29», — сказал он в интервью «Интерфаксу» в преддверии открытия малайзийской выставки LIMA-2019.

По его словам, именно на Як-130 обращено пристальное внимание потенциальных покупателей в Юго-Восточной Азии. Эти самолеты, как отметил министр, могут использоваться как в учебных целях, так и для решения боевых задач.

«В последние годы были поставки этих современных машин в Бангладеш, Мьянму и Лаос. Россия предлагает Як-130 не только Малайзии, но и другим азиатским странам», — добавил он, отметив, что Россия готова изменять возможности этих аппаратов в зависимости от пожеланий заказчиков.