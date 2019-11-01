«Чей Крым?» Зеленскому в Тернополе устроили «коридор позора»

Президента Украины Владимира Зеленского освистали в Тернопольской областной госадминистрации криками «Ганьба!» («Позор» — укр.) из-за того, что ранее в Верховной раде некоторые депутаты из его партии «Слуга народа» также выражали недовольство выступлением бойца-добровольца АТО Яны Зинкевич.

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При входе главы государства в здание администрации прямо в фойе для него выстроили «коридор позора» — люди кричали резкие выражения в течение всего времени, пока президент шел в кабинет, где должен был официально представить нового главу региона.

После выхода Зеленского также обступила группа агрессивных молодых людей, и в грубой форме спрашивала его «Чей Крым?» и «Чей Донбасс?». Кроме того, активистов интересовало, будут ли наказаны депутаты фракции «Слуга народа», освиставшие Зинкевич.

Президент Украины прокомментировал произошедшее, подтвердив, что Крым и Донбасс для него являются территорией Украины, передает ФАН.

«Нужно будет как следует изучить этот вопрос. Я считаю, что нельзя в Раде кричать «Ганьба!». Я, когда сегодня заходил, внизу мне тоже кричали «Ганьба!». Я же не ниже народного депутата, так кричать мне тоже неправильно. Насчет Яны — я разберусь, что там было, я не видел», — добавил Зеленский.

Неделю назад Зеленский провел беседу с националистами, в которой потребовал от них «убрать оружие». Встреча прошла в Донбассе в районе разведения сил и средств у поселка Золотое. Видео с места события радикалы публикуют на страницах в социальных сетях.

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания «формулы Штайнмайера». С этого момента беседа приобрела менее дружелюбный характер.

«Ты со мной хочешь формализировать отношения? Ты о чем сейчас, какая капитуляция?» — резко отреагировал Зеленский на предложение закрепить на бумаге то, что требуют националисты.

«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — продолжил глава государства.

Затем президент и представитель радикалов начали спорить о том, что происходило на Украине. После этого Зеленский повторил, зачем он приехал, и удалился в сопровождении советников, передает НСН.

Вскоре после этого в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что грубившие Зеленскому вооруженные люди «не представляют Вооруженные силы Украины» и являются «добровольцами-нелегалами», нарушающими законы страны.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный ранее в России за терроризм, заявил, что испытывает стыд за Зеленского. При этом он отметил, что горд за представителя добровольцев, который общался с украинским лидером.

«Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна», — сказал в адрес добровольцев Сенцов.

София Федина, народный депутат от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко — бывшего украинского лидера — также раскритиковала Зеленского. Она негативно отнеслась к поведению президента страны в Донбассе и заявила, что тот «не бессмертен».

«Так разговаривать себе с нашими защитниками даже не все сепаратисты позволяли. Кто-то думает, что он бессмертен», — написала Федина.

Видеообращение к Зеленскому записала и украинская журналистка Янина Соколова. Запись была опубликована в канале Соколовой на YouTube. «Вы хамите тем, кто защищал и наш и ваш, кстати, зад все эти пять лет войны», – возмутилась журналистка.

Стоит отметить, что Соколова работает на «Пятом» канале, владельцем которого является Порошенко.

По словам журналистки, визит Зеленского в поселок Золотое в Донбассе и его встреча с украинскими националистами-боевиками прошел «ужасно». Она обвинила президента в неуважении к «ветеранам антитеррористической операции».

Спустя несколько дней в центре Мариуполя перед приездом Зеленского националисты устроили акцию протеста. Они растянули плакаты, в том числе с цитатой президента: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!».

На месте проведения акции звучала песня со словами «Я не лох, я президент». Также мариупольцы принесли к месту проведения инвестиционного форума розовый гроб с надписью «Экология».