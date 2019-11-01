Избиение дипломата: Небензя потребовал порядка в Косово

Шокирующими назвал постпред России при ООН Василий Небензя детали избиения российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова силовиками в Косово. Это заявление он сделал на заседании Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

«Вытащили из салона автомобиля, ударили головой о водительскую дверь, нанесли множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники», — возмутился постпред подробностями инцидента.

После, добавил он, косовские силовики «затолкали» Краснощекова на заднее сиденье машины и продолжили избиение. Сообщается, что у российского дипломата были сломаны верхняя челюсть и скула. Кроме того, у Краснощекова отобрали водительское удостоверение и идентификационную карточку сотрудника ООН, разбив при этом мобильный телефон.

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Небензя потребовал расследовать инцидент и наказать виновников правонарушения. Он также призвал Совбез ООН осудить такие оскорбительные действия со стороны Приштины.

Спецпредставитель генсека и глава миссии ООН в Косове Захир Танин ранее заявил, что полиция республики нарушила права человека и резолюцию Совбеза. Он также призвал власти Косова «принять меры».

Вышеупомянутый инцидент произошел 28 мая. Вместе с Краснощековым были задержаны 20 сербов и боснийцев. По словам косовских властей, проводилась операция по борьбе с организованной преступностью. Российский дипломат после вмешательства Москвы был освобожден.

При этом в Косове по-прежнему не закрыто уголовное дело в отношении россиянина и еще одного сотрудника ООН. «Сотрудники миссии были также объявлены персонами нон-грата. Эти действия неприемлемы. Уголовное дело <...> должно быть немедленно прекращено», — подчеркнули в Организации.

В мае сообщалось, что главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила собирался потребовать лишения Краснощекова дипломатического иммунитета. По словам сотрудника правоохранительных органов, россиянина обвиняют в «препятствовании работе должностного лица при исполнении служебных обязанностей», а также «участии в группе, совершающей уголовное преступление и хулиганство».

Впоследствии косовары лишили дипломата иммунитета, однако он был вскоре освобожден. В МИДе незадолго до этого отметили, что Россия продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина. Действовать страна будет в соответствии с международным правом и национальным законодательством, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

«Рассматриваем действия косовских властей как... презрение к международным нормам дипломатического общения», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Как передает РИА «Новости», местные сербы строили баррикады, пытаясь противостоять спецподразделениям самопровозглашенной республики Косово. Они, по данным агентства, вторглись во вторник утром на север Косово и Метохии на бронированных машинах. В некоторых районах, по информации местных СМИ, были слышны выстрелы.

Во время проведения этой операции пострадали несколько человек. Среди них — трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН.

Инцидент спровоцировал обострение напряженности между Белградом и Приштиной. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боевую готовность. Однако впоследствии кризис удалось разрешить мирно.

В 1999 году произошло вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии. Их действия привели к бомбардировкам Югославии силами НАТО. В одностороннем порядке косовско-албанские структуры провозгласили свою независимость от Сербии в Приштине 17 февраля 2008 года.

Среди не признающих самопровозглашенную республику значатся Россия, Сербия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие государства.

Диалог между Сербией и Косово начался лишь в 2011 году. Это произошло под давлением Брюсселя с целью сближения региона с Евросоюзом, а также для того, чтобы облегчить проживание сербских граждан в республике. Тем не менее в настоящее время контакты приостановлены.