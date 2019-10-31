«Бред»: в Совфеде рассказали о «плане захвата» Прибалтики

Планов захватить Прибалтику у России не было и нет, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Эту информацию иначе как бредом я назвать не могу. Если бы Россия думала о захвате Прибалтики, она бы не отпускала прибалтийские страны после распада Советского Союза», — так прокомментировал сенатор недавнее сообщение о том, что США могут атаковать Россию, если та соберется напасть на государства Балтии.

Ранее издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором утверждалось, что американские власти для сдерживания России и Китая рассматривают новые стратегии, которые предусматривают нападение на Крым, также на российский Дальний Восток.

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По данным СМИ, Вашингтон намерен подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества». При этом автор материала отмечает, что «американские войска, похоже, плохо подготовлены для решения этих задач». В качестве подтверждения своей позиции он отметил, что и Китай, и Россия разработали «огромные сети ракет, радаров, систем радиоэлектронной борьбы», которые позволят этим странам ухудшить или «потенциально заблокировать» действия по защите американскими властями своих союзников в западной части Тихого океана и Восточной Европе.

На фоне этого некоторые «влиятельные голоса» в правительстве продвигают «стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек». Ее суть заключается в том, что американцы якобы могут воспользоваться своим «почти неограниченным» доступом к любой точке мира, чтобы причинить серьезный ущерб Китаю и России.

Так, если Россия попытается захватить Прибалтику, США, по версии издания, сможет нанести удар по российской стороне в Сирии или в Крыму. Таким образом, предполагается, что противник либо воздержится от нападения, либо «откажется от своей первоначальной цели». К этому должно сподвигнуть то обстоятельство, что будет создана угроза уничтожения и захвата размещенных на удалении сил.

Также в статье были представлены и более агрессивные варианты — нападение ради защиты союзников на Китай или Россию вдоль их «уязвимой периферии», в частности, на Дальний Восток или западные районы КНР. Вместе с тем автор материала рассматривал и такой вариант, как захват так называемых стратегических центров тяжести. Таковым может быть, например, аппарат государственного управления.

Однако, по утверждению американского СМИ, это «плохой выбор для США», так как подобная концепция имеет мало шансов на успех. Применение подобной стратегии может привести к катастрофическим последствиям, так как Россия и Китай могут применить ядерное оружие.

Несколько дней назад генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников наращивать расходы на оборону, чтобы альянс был «готов к будущему».

«Союзники уже обеспечили в течение пяти лет подряд реальный рост оборонных бюджетов. Это принесет дополнительно $100 млрд расходов на национальную оборону к концу следующего года. Но мы должны продолжать наши усилия», — предупредил он.

Вместе с тем политик отметил, что страны альянса обсуждают шаги, которые будут предпринимать для повышения боеготовности войск.

Российские дипломаты со своей стороны выразили обеспокоенность перспективой новой гонки вооружений. Так, по данным внешнеполитического ведомства России, государства, входящие в НАТО, потратили в этом году более триллиона долларов на оборону своих стран.

Между тем, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что нападение на Крым не принесет ощутимого результата.

«Учитывая агрессивную по своей сути военную доктрину США, конечно же, варианты нападения на Крым рассматриваются... Учитывая линию ПВО на полуострове, поразить важные цели вряд ли получится, да и Россия не позволит какому-либо американскому эсминцу безнаказанно атаковать нашу территорию», — сказал парламентарий в комментарии РИА «Новости».

Ранее научный сотрудник Jamestown Foundation Ричард Хукер опубликовал доклад. В нем он прописал возможный сценарий войны между Россией и станами НАТО. Причиной боевых действий, по мнению ученого, может стать Прибалтика.

В своем докладе он отметил, что Россия может провести «ограниченную военную операцию» против Литвы, Латвии и Эстонии, но «завязнет под Даугавпилсом». Кроме того, в «северную войну» будут втянуты Финляндия и Швеция.

По мнению Хукера, в эту войну может вступить также и Польша, поддерживаемая США. Она-то и захватит в ходе контрнаступления Калининград, заставив таким образом российский флот уйти из базы в Балике в Санкт-Петербург.

При этом «контроль над воздушным пространством Балтики» без захвата Калининграда получить невозможно, говорится в докладе. Российские власти, как отмечает американский эксперт, не станут ради этого региона «рисковать ядерным конфликтом».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что «устал комментировать американские глупости».