«Мировое правительство»: конгресс запретил Трампу звать Путина

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России во встречах G7. Документ был одобрен единогласно комитетом палаты представителей по иностранным делам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Реклама

В резолюции говорится, что у российской стороны есть шанс вернуться в «большую семерку», когда она будет «уважать территориальную целостность соседей», а также следовать демократическим принципам.

Принятие такого документа на уровне комитета имеет символическое значение. Для того, чтобы стать законом, он должен быть принят двумя палатами парламента и подписан президентом.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что принятие конгрессменами резолюции против участия России в будущих саммитах «Большой семерки» — это атака демократов на президента США.

«Такое ощущение, что Капитолий считает себя неким «мировым правительством» и решает уже за всех в мире, кому и в чем участвовать и какие проекты реализовывать», — написал Косачев в Facebook.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что данная резолюция — это стремление продемонстрировать Трампу, что конгресс его не поддерживает в желании привлечь Россию в G7.

«Президенту дают понять, что с ним категорически не согласны. Дальше он может либо публично объявить войну конгрессу, либо просто развести руками и согласиться», — сказал он RT.

В 2020 году заседание «большой семерки» — неформального клуба семи индустриально развитых стран, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — должно пройти в США. Американский лидер Дональд Трамп заявил ранее, что хочет пригласить для участия во встрече Россию.

Глава аппарата Белого дома Мик Малвейни подтвердил, что приглашение российской стороне может быть выслано. Однако Малвейни добавил, что вопрос о возвращении к формату «большой восьмерки» «не обсуждается».

«Это не может произойти в одночасье», — сказал он.

Россия была исключена из организации в 2014 году после возвращения Крыма в состав страны. В 2019-м на саммите во Франции Трамп заявил, что Москва должна вернуться. В этом его поддержал французский президент Эммануэль Макрон.

Против этого шага выступили Германия и Великобритания. Надо, правда, отметить, что тут возражения лидеров этих стран не были столь радикальными, какими они были, например, буквально год назад, когда Трамп уже выдвигал подобное предложение.

О возвращении России в формат G8 Трамп говорил еще на саммите организации в Канаде в 2018 году.

«Я бы рекомендовал… это им решать, конечно, но Россия должна быть на встрече, она должна участвовать. Понимаете, нравится вам это или нет, и это может прозвучать неполиткорректно, но в наших руках — управление миром», — сказал Трамп в своей речи.

Россия, как заявили ранее в Кремле, может принять приглашение присутствовать в США, однако известно, что Москва не горит желанием возвращаться к этому формату. .

По мнению российской стороны, многие глобальные вопросы легче решаются в формате «большой двадцатки». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что даже в случае приглашения от нескольких стран-участниц, или от Трампа, говорить о возвращении в G7 невозможно, поскольку все решения в подобном формате принимаются на основе консенсуса.

Несмотря на то, что современные саммиты «большой семерки» несут все меньше значения, желание видеть на них Россию есть определенный позитив. Это де-факто признание того, что Москва должна участвовать в решении мировых проблем совместно с другими крупными игроками. Говоря об этом, президент Франции подчеркивал, что Россия — «европейская держава».

При этом эксперты видели в намерении Трампа видеть Россию в клубе желание противопоставить ее Китаю.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт клуба «Валдай» политолог Дмитрий Суслов, политика США состоит в «системном противостоянии» с Россией и Китаем, но с «Китаем — в первую очередь».

«США рассматривают Китай как главного стратегического соперника, но в то же самое время США понимают, что стратегия одновременного сдерживания России и Китая не работает: ставка на неизбежное столкновение России и Китая между собой также не оправдывается», — говорил Суслов.

Америка, по мнению эксперта, ждала момента, когда Москва «начнет рассматривать Китай как большую угрозу, чем Запад, но этого не происходит». В связи с этим, Вашингтон пытается налаживать отношения с Москвой и вопрос «большой восьмерки» лежит в этой плоскости, считает Суслов.

Стоит отметить, что в этом году исполняется 25 лет со дня принятия России в «большую восьмерку». Это произошло при президенте Борисе Ельцине, когда экономика России была слабее, чем сегодняшняя, небольшим было и политическое влияние страны. Считается, что это было сделано «авансом» для укрепления статуса президента России.

Все время, пока Россия находилась в составе «большой восьмерки», представители демократической и республиканской элиты неоднократно заявляли, что Россия не соответствует многим критериям нахождения в клубе. К тому же в финансовую «восьмерку» Россия не входила, и экономические вопросы решались без нее.