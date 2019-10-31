Я бы запретил: Зеленский помечтал о «Северном потоке – 2»

Благодаря строительству «Северного потока – 2» Россия усиливает свои позиции, ослабляя вместе с тем Европу, считает президент Украины Владимир Зеленский. Свое мнение он выразил на брифинге по итогам заседания комиссии Украина — НАТО, передает ТАСС.

Реклама

«Это не просто вопрос строительства «Северного потока — 2», это не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический.

Это усиливает Россию и ослабляет Европу.

Это, наверное, мое мнение и мнение нашего правительства», — так украинский лидер прокомментировал решение Дании дать разрешение на строительство российского газопровода в своих территориальных водах.

Вместе с тем он отметил, что киевские власти были готовы к такому повороту событий. «Если бы все зависело только от меня, то Дания, наверное, бы не подтвердила. Мы готовы были к такому решению [Дании]», — добавил Зеленский.

Накануне Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. В строительной компании, вместе с тем, отметили, что уже в ближайшие недели будет начата подготовительная работа и сама прокладка газопровода.

В документе, подтверждающем решение датских властей, отмечается, что разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и с обязательствами Дании по конвенции ООН по морскому праву. Теперь Копенгаген обязан разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут таких трубопроводов.

В России поприветствовали это решение и отметили, что оно продиктовано европейскими интересами. Вместе с тем российская сторона неоднократно повторяла, что «Северный поток — 2» — коммерческий проект, который не стоит политизировать и делать заложником геополитических игр.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, разрешение Дании является примером ответственного подхода. «Дания, как европейская страна, присоединилась к консенсусу, который сформировался достаточно давно в отношении «Северного потока — 2» как проекта, который будет повышать энергобезопасность европейских стран», — приводит РИА «Новости» слова российского министра.

Однако есть и противники строительства газопровода. Так, ранее кандидат на пост посла США в РФ Джон Салливан заявил, противодействие прокладке «Северного потока — 2» является приоритетом внешней политики Вашингтона.

«Это один из главных наших приоритетов», — считает он. По мнению политика, реализуя свой проект, Россия получает «огромный рычаг давления» на Украину. Салливан подчеркнул, что Вашингтон хочет помочь Киеву, в том числе путем возможной остановки строительства газопровода.

В ответ на слова американского дипломата в Госдуме России отметили, что Москва не собирается давить на соседнее государство.

«Мы строим этот газопровод не для того, чтобы оказывать какое-то давление на Украину, а для того, чтобы обеспечить гарантированные поставки своего газа в европейские страны, которым этот газопровод выгоден. Я хочу напомнить [Салливану], что это международный проект», — сказал в комментарии RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат уверен, что США учитывают только свои интересы, не волнуясь о других странах. «Причем, защищая свои интересы, они далеко не все видят впереди, [не видят] как может развиться в таком случае ситуация», — обратил внимание российский парламентарий.

Россия в течение двух лет ждала ответа от Дании. Российские специалисты также продумали запасные варианты в случае ее отказа, которые предполагали увеличение расходов и сроков сдачи готового проекта. Первая заявка от России поступила в Данию в 2017 году. Этот факт был подтвержден датской стороной, однако в энергетическом агентстве страны тогда не называли конкретные сроки по решению этого вопроса.

Там же отметили, что компании необходимо провести экологическую оценку проекта, в том числе проконсультироваться с другими странами. Последнюю попытку «Газпром» предпринял в апреле текущего года.

В настоящее время «Северный поток — 2» построен на 80%, передает ТАСС. Проектный срок завершения работ — конец 2019 года. Проект газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вместе с тем его стоимость оценивается в 9,5 млрд евро.