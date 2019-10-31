«Гнусно клевещет»: как Помпео обидел власти Китая

Вашингтон должен противостоять Коммунистической партии Китая (КПК), стремящейся к мировому господству и угрожающей американской национальной безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Институте Хадсона.

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Однако США настроены на улучшение двусторонних отношений с Китаем, подчеркнул он.

«Мы хотели бы видеть процветающий Китай, живущий в мире со своими гражданами и соседями», — заявил Помпео. Свободолюбивые китайские граждане, добавил он, выступают против Компартии.

Впоследствии в Twitter Помпео написал, что Китай настроен по отношению к США враждебно, хотя именно Вашингтон, с его точки зрения, помогал «поднимать страну». «Мы должны иметь дело с реальным Китаем, а не с воображаемым», — подчеркнул госсекретарь.

В министерстве иностранных дел КНР заявили, что «Помпео — из той когорты американских политиканов, которые забили себе голову предрассудками», гнусно клевеща на Китай и Компартию.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул в ходе брифинга, что так действуют «некоторые немногочисленные американские политики».

Сейчас отношения между США и Китаем довольно напряженные, в частности, из-за торговой войны, которая идет с прошлого года.

За это время государства не единожды проводили переговоры, отмечая прогресс в разрешении торговых противоречий. Тем не менее, они каждый раз повышали импортные пошлины на товары друг друга. Китай при этом несет многомиллиардные убытки.

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года заявил, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров.

Пекин, в свою очередь, выразил надежду, что США откажутся от своих ошибочных действий и создадут условия для возобновления торговых консультаций. «Мы надеемся, что американская сторона будет сохранять хладнокровие, вернется к разуму, прекратит свои ошибочные действия и будет создавать условия для начала двусторонних консультаций на основе взаимного уважения и равенства», — заявил представитель китайского МИДа Гэн Шуан.

Он призвал решать торгово-экономические противоречия Китая и США посредством диалога и консультаций. Дипломат обратил внимание, что стороны провели уже 12 раундов переговоров, и рабочие группы двух стран по-прежнему поддерживают контакт.

«Сожаление вызывает то, что американская сторона на днях вновь решила повысить пошлины на ввоз китайских товаров. Этот метод оказания крайнего давления целиком и полностью наносит ущерб всем сторонам и абсолютно неконструктивен», — отметил Гэн Шуан.

Масла в огонь подливает конфликт в Гонконге, где протестующие уже несколько месяцев проводят насильственные акции против полиции, требуя отмены законопроекта об экстрадиции в «большой» Китай, который демонстранты воспринимают как первый шаг к переходу под полный контроль Пекина и Компартии. Впоследствии власти Гонконга официально отозвали из Законодательного совета законопроект об экстрадиции, однако столкновения и протесты не прекратились — недовольные гонконгцы требуют, чтобы власти расследовали насилие со стороны сотрудников полиции в отношении демонстрантов, освободили всех задержанных, перестали называть акции протеста беспорядками и предоставили жителям района всеобщее избирательное право.

В МИД Китая вскоре после начала массированных столкновений с полицией в Гонконге обвинили Вашингтон в активной помощи протестующим против правительства КНР. Как заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве, происходящие столкновения демонстрантов с полицией — «работа США».

Помпео подобные заявления отверг и назвал «глупостью». По словам госсекретаря, «ответственность за протесты лежит на жителях Гонконга». «Я думаю, что среди них те, кто хочет, чтобы правительство услышало их и их голоса», — пояснил американский дипломат.

США, действительно, проявляют интерес к Гонконгу, о чем свидетельствуют заявления Трампа. В условиях торговой войны между двумя странами, президент США настаивает на мирном разрешении ситуации. К тому же, Трамп увязывает протесты с урегулированием торговых споров между Вашингтоном и Пекином.