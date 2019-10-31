Конфликт в Белом доме: Украина рассорила соратников Трампа

Весной и летом 2019 года личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани участвовал в кампании против американского посла на Украине Мари Йованович, заявил замгоссекретаря США Джон Салливан, которого Трамп планирует назначить послом в России. Об этом Салливан рассказал 30 октября на сенатской комиссии, которая рассматривала его кандидатуру.

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Джулиани не остался в стороне: в Twitter он заявил, что «осел не знает, о чем говорит», и назвал эти заявления частью «срежиссированных попыток подвергнуть нападкам [самого Джулиани] и помешать [его] работе» на Украине.

Подобная полемика — пусть и заочная, но все же достаточно острая — между Джулиани и Салливаном, которые оба работают на президента США, демонстрирует противоборство различных сих внутри администрации.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru», американский эксперт Самюэль Чарап назвал команду Трампа «командой противников». Такая характеристика некогда использовалась в отношении администрации президента США Франклина Рузвельта.

Пока неясно, повлияют ли заявления Джулиани на назначение Салливана послом в Россию. Как ожидается, он должен пройти утверждение в сенате до конца недели. В должности заместителя госсекретаря будущий посол проработал два года.

В 2018 году Салливан короткое время возглавлял Госдеп — пока руководителем не был утвержден Майк Помпео.

В области международных отношений Салливан трудится с 2010 года — до этого работал на различных должностях в американском минюсте и Пентагоне. В начале карьеры на дипломатическом поприще он возглавлял специальный правительственный комитет по налаживанию экономических отношений США и Ирака.

Посол Йованович, о которой идет речь, была назначена на свою должность при президенте Бараке Обаме. Известно, что в частных беседах она нелестно отзывалась о Трампе. Когда эта информация стала известна широкой общественности, сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Йованович должна быть уволена.

Сама Йованович заявила, что Трамп добивался ее отставки. Об этом она рассказала во время дачи показаний в палате представителей американского конгресса во время слушаний комиссии по импичменту.

Она сообщила, что марте 2019 года он предложил ей занимать пост посла в Киеве до 2020 года, однако в апреле ей приказали вернуться Вашингтон как можно быстрее. Так, она была отозвана с Украины уже в мае.

Йованович также общалась с заместителем госсекретаря, который передал, что Трамп потерял к ней доверие и не хочет видеть ее на посту посла.

Йованович не первый посол США, против которого выступал Трамп. Так, он уволил посла Великобритании в США Кима Дэррока, охарактеризовав последнего как «тупого» и «чокнутого».

Столь жесткую реакцию вызвал скандал, вызванный тем, что секретная корреспонденция Дэррока, направленная британским коллегам, содержала нелицеприятные характеристики в адрес Трампа. В сообщениях посол сетовал на «некомпетентность» и «беспомощность» Вашингтона, а также утверждал, что нынешнего американского лидера ждет «позорный» конец карьеры.

При этом Салливану предстоит возглавить американское посольство в Москве в не самый благоприятный период отношений между нашими странами. С 2016 года США и Россия ведут дипломатическую борьбу – тогда Госдеп объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, а впоследствии закрыл для россиян доступ в загородные комплексы посольства РФ в Нью-Йорке и Мериленде. Ситуация с тех пор только обострилась.

Стоит отметить, что после прихода в Белый дом Трампа ситуация в Госдепе заметно ухудшилась. Ведомство страдает из недокомплекта сотрудников, а моральный климат ухудшился. «Из того, что я слышал, значительная часть его собственного отдела утратила доверие к своему руководству», — пишет в недавней статье в издании Business Insider один из сотрудников Госдепа времен администрации Обамы Бретт Брюен.

Сейчас только 52% новых послов говорят на языке страны пребывания, в то время как таковых было 62% при президенте Рональде Рейгане. Только 5% назначенных при Трампе послов знают регион своего пребывания, при Рейгане их насчитывалось 26%.