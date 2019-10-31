«Очень тяжело»: что известно о состоянии Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский за менее чем год на посту уже крайне устал от негатива в свой адрес, заявил руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан. По его словам, Зеленский все очень болезненно воспринимает и не может абстрагироваться.

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«Я более такой привыкший, я иногда ему говорю: перестань читать Facebook, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия», — сказал Богдан в интервью «Украинской правде».

Зеленский невероятно болезненно реагирует на любую критику в адрес своей команды и принятых решений, отметил руководитель офиса президента.

«Он сильно за это переживает. Он действительно измучен», — добавил Богдан.

Зеленский очень старается, уверен глава офиса украинского лидера, он проводит множество международных встреч и «все время куда-то ездит».

Президент Украины пытается использовать заинтересованность мирового сообщества на благо государства, подчеркивает Богдан, работает с инвесторами, приглашает разных политиков и занимается восстановление «имиджа Украины».

Усталость Зеленского, по мнению руководителя его администрации, также связана с процедурой импичмента, начатой в США в отношении американского лидера Дональда Трампа, поскольку процедура была запущенна из-за их телефонного разговора.

«Это все очень тяжело, очень много сил забирает и энергии», — подытожил Богдан.

Скандал вокруг июльских переговоров Зеленского и Трампа вспыхнул в США в конце сентября. Сотрудник американских спецслужб пожаловался своему руководству на то, что американский лидер в ходе телефонного разговора оказывал давление на своего украинского коллегу. Аноним утверждал, что Трамп потребовал от Зеленского возобновить расследование против компании Burisma, в совет правления которой входил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Американский лидер якобы угрожал лишить Киев финансовой помощи, если дело не будет открыто.

Жалоба сотрудника спецслужб послужила основанием по запуску процедуры импичмента в отношении Трампа, демократы расценили предполагаемые действия президента как попытку получить помощь другого государства для победы на предстоящих президентских выборах. Дело в том, что Джо Байден является одним из кандидатов от Демократической партии на пост главы Белого дома, поэтому требования Трампа в партии расценили как политически мотивированное.

Несмотря на то, что расследование было организовано против президента США, оно ударило и по Зеленскому. Белый дом, чтобы развеять подозрения демократов, опубликовал стенограмму переговоров двух лидеров, согласно которой Трамп не давил на своего коллегу. Однако расшифровка, по мнению СМИ, показала как президент Украины «подлизывался» к своему американскому коллеге.

Причастность Зеленского к скандалу в США, сильно ударила по рейтингу президента. По последним опросам, работу украинского лидера одобряют 66% украинцев, хотя всего месяц назад этот показатель составлял 73%.

Сам же президент Украины отмечал, что не нарушал ни один украинский закон и международное законодательство в ходе разговора с Трампом. По словам Зеленского, он не собирается давать США использовать его в предвыборной гонке.

Кроме того, президент Украины добавил, что не видит коррупционной составляющей в просьбе Трампа. Зеленский подчеркнул, что Киев открыт для расследования всех дел, даже в отношении сына Байдена.

Пока на Украине не утихает критика в адрес Зеленского, но она связана не только с импичментом Трампа, а также и с рядом решений украинского лидера по конфликту в Донбассе. В частности, согласие Киева на «формулу Штайнмайера» для урегулирования ситуации в регионе, крайне негативно восприняли украинские националистически настроенные группы.

«Формула» предполагает предоставление особого статуса самопровозглашенным республикам ДНР и ЛНР. Изначально он будет временным, но после проведения муниципальных выборов с участием украинских партий, если ОБСЕ признает их легитимность, станет постоянным.

Одним из главных положений соглашения стало разведение войск на линии разграничения в Донбассе, именно это вызвало волну негодования у националистов. Представители организаций ответили Киеву целой серией акций протеста, требуют отказа от «формулы» и сравнива ее с капитуляцией.