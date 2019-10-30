Три шага к миру: как Зеленский хочет решить вопрос Донбасса

«Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа», — заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.

Первый шаг на пути к окончанию войны — завершение «горячей стадии» и прекращение огня, заявил Зеленский. Второй «неотъемлемый» шаг — примирение людей и поиск консенсуса через диалог. «Третий этап — безопасная реинтеграция»,

— сказал он, добавив, что все три этапа должны пройти как украинское общество, так и государство.

Реклама

Зеленский уже не в первый раз выступает за мирный вариант решения донбасского кризиса. В начале октября, после подписания в Минске «формулы Штайнмайера», президент Украины заявил, что он против возвращения Донбасса и Крыма военным путем.

«Я всегда говорил, если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет — люди, второй приоритет — территории», — сказал Зеленский. Украинский лидер добавил, что в данном вопросе поддерживает дипломатический путь и хочет попробовать решить проблему в рамках минского и нормандского форматов.

За пару недель до этого Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, назвал прекращение войны в Донбассе своей «главной задачей на посту главы государства».

«Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира являются моим заданием», — сказал украинский лидер. Зеленский отметил, что это должно произойти не ценой жизни украинцев, а также не ценой свободы или права государства на самоопределение.

Гражданская война на Украине разгорелась в 2014 году, когда украинские власти начали в Донбассе, жители которого не согласились с итогами государственного переворота в Киеве в феврале того же года, так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Продолжающийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора миллионов жителей региона бежали из страны.

Киев обвиняет в разжигании конфликта Москву, однако доказательств российского вмешательства привести не может. Российская сторона отрицает причастность к конфликту.

После президентских выборов и победы Владимира Зеленского ситуация кардинальным образом не изменилась. Зеленский спустя несколько недель после своей инаугурации был на передовой в Донбассе и пообщался с украинскими военными, однако этот визит принес лишь увеличение количества и интенсивности обстрелов. Тем не менее, хотя новый лидер и его министры называют РФ «агрессором», Киев проявляет большую готовность к диалогу, чем при экс-президенте Петре Порошенко. В пользу прогресса в российско-украинских отношениях говорит и обмен пленными, состоявшийся по итогам телефонных переговоров Зеленского и Путина.

Украина, стремясь завершить донбасский конфликт, по-прежнему стремится войти в НАТО и Евросоюз. И Зеленский, и его министр иностранных дел Вадим Пристайко неоднократно заявляли, что евроатлантический выбор — наиболее подходящий для Украины путь «в будущее».

1 октября в Минске была подписана предложенная президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» компромиссом и уступкой в сравнении с первой редакцией минских соглашений. По мнению главы МИД РФ, изначально предполагалось, что выборы будут проведены после принятия закона об особом статусе Донбасса и внесения его в конституцию Украины. В Кремле также позитивно отреагировали на согласование «формулы».

Проведение в Донбассе выборов, которые предусмотрены минскими соглашениями, могло бы стать движением к миру. Главный камень преткновения — разное понимание периодичности процессов, закрепленных минскими соглашениями.

Украинская сторона заявляет, что изменения в конституцию будут сделаны, когда ополченцы ЛНР и ДНР сложат оружие. Москва считает, что вначале должны быть приняты конституционные изменения, которые гарантируют Донбассу особый статус. При этом Киев обещает амнистию участникам вооруженного конфликта, но только не «военным преступникам».