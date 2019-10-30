«Нет денег на кофе»: почему посольства Израиля прекратили свою работу

Посольства и консульства Израиля по всему миру временно прекратили свою работу, в том числе, и в России. Это связано с решением министерства финансов Израиля изменить финансирование и порядок работы дипломатических представительств.

«В связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство», — сообщается в заявлении посольства в Москве в Facebook.

Кроме того, свою работу временно прекратило генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге, о чем также ведомство сообщило на страницах в соцсетях. То же решение приняло и посольство в Киеве.

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Вход в здание посольства в Москве закрыт, ведомство временно не будет оказывать свои услуги.

О более подробных причинах разногласий между ведомствами не сообщается. Однако суть конфликта кроется в постоянном сокращении бюджета и низких заработных платах сотрудников МИДа.

Как отмечает издание, выделение небольшого бюджета на работу министерства — преднамеренная политика премьер-министра Израиля Биньмина Нетаньяху.

«Нетаньяху систематически ослабляет министерство иностранных дел, — заявил The Times of Israel один из руководителей партии «Кахоль-Лаван» и экс-министр финансов Яир Лапид. — Он забрал бюджет, подорвал персонал и разделил обязанности, чтобы сохранить спокойствие своих политических партнеров. В результате страдают международные отношения Израиля и наша национальная безопасность».

Забастовка израильских дипломатов действительно может навредить правительству Израиля. Это может поставить под угрозу сделки страны по оружию, а также готовящиеся международные визиты Нетаньяху.

Кроме того, приостановка работы ведомств может подорвать рейтинг премьер-министра и сыграть на руку его политическим оппонентам, которые сейчас как раз пытаются сформировать коалицию в парламенте.

За последние 20 лет бюджеты всех министерств удвоились, только бюджет МИД был сокращен и теперь составляет 367 млн долларов в год, сообщил изданию посол Израиля в Южном Судане Ханан Годер.

«В последнее время у нас нет бюджетов на мероприятия. Все, на что у нас есть деньги, это плата за аренду и зарплату, а иногда и за электричество. Но сегодня у нас нет денег, чтобы купить новые чернила для наших принтеров. Нет денег на кофе. Денег на поездки нет, — сказал он в интервью The Times of Israel. —

Наш посланник в Хельсинки не может купить билет за 60 евро, чтобы совершить 20-минутную поездку в Таллинн, столицу Эстонии, чтобы выразить солидарность с еврейской общиной там. Я посол в Южном Судане. У меня нет денег, чтобы лететь в Южный Судан».

Стоит также отметить, что Израиль прекратил платить членские взносы сразу в несколько международных организаций, таких как Европейский совет, Союз для Средиземноморья или Программа развития Организации Объединенных Наций, известная как ПРООН.

«Это обычная забастовка, обычная внутренняя министерская разборка, когда работники пытаются добиться уступок от министерства финансов. Работники МИДа считают, что министерство финансов, вопреки всем соглашениям, не переводит необходимые суммы для их работы для оплаты их услуг для представительства прочее, — рассказал «Газете.Ru» израильский дипломат, бывший глава разведслужбы «Натив» Яков Кедми. — Но это обычные вещи. В Израиле министерство финансов всегда пытается сэкономить деньги и очень часто бывают такие споры, в МИДе особенно. Так или иначе они договорятся каждая сторона что-то уступит, тем более что накануне выборов, а есть вероятность проведения выборов, попытаются как то загладить».