«Голоса важнее денег»: как импичмент работает на Трампа

Президент США Дональд Трамп смог в четверг собрать $13 млн в пользу конгрессменов-республиканцев, которые намерены побороться за контроль над палатой на промежуточных выборах 2020 года. Мероприятие прошло 29 октября в гостинице Trump International Hotel в Вашингтоне.

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Несмотря на то, что президент США находится под угрозой импичмента из-за скандала вокруг давления на украинского президента Владимира Зеленского, поток средств в его собственный предвыборный фонд увеличился.

После начала расследования по импичменту ему сразу же поступила внушительная сумма. Как сообщил ранее в Twitter менеджер кампании Трампа Брэд Парскейл, в третьем квартале года Трамп привлек «огромный улов» пожертвований. «Кампания Республиканской партии и Дональда Трампа собрала $125 млн», — написал он.

Парскейл также отметил, что эта сумма почти в два раза больше той, что собрал Барак Обама в третьем квартале 2011 года, когда он баллотировался на второй срок.

На следующий день после запуска процедуры импичмента в предвыборный фонд Трампа поступило $13 млн.

Стоит отметить, что похожая ситуация была и у президента-демократа Билла Клинтона, который стал получать больше средств на президентскую кампанию после начала расследования по импичменту.

«Так произошло, например, с Биллом Клинтоном, когда произошел рост его одобрения. Трамп считает, что с ним будет то же самое, и это поможет ему победить», — рассказывал «Газете.Ru» профессор Университета Вашингтона, директор центра исследований конгресса и президентства в США Джеймс Тарбер.

Для кандидатов в президенты сбор средств — один из ключевых аспектов предвыборной кампании, а в случае Трампа вопрос денег вообще на первом месте. Президент-бизнесмен не любит тратить на кампанию свои собственные средства и прежде всего рассчитывает на средства доноров.

Во время кампании 2016 года Трамп вел себя достаточно прижимисто, о чем свидетельствует эпизод, который приводит в книге о Трампе американский журналист Боб Вудворд.

«Кушнер (зять президента США Джаред Кушнер) презрительно фыркнул, когда [республиканец Стивен] Бэннон заикнулся о том, чтобы Трамп вложил собственные $50 млн в президентскую кампанию. «Он никогда не выпишет чек на $50 млн», — сказал Кушнер.

Сегодня, отмечает американский портал Open Secrets, новая кампания президента США значительно отличается от той, которую он вел в 2016 году. Тогда Трампу удалось потратить гораздо меньше средств, но получить бесплатное внимание СМИ, которое оценивается ими в примерно в $5 млрд. В этот раз Трампу удалось собрать «беспрецедентное» количество средств, как от больших, так и от средних спонсоров.

Львиную долю средств для Трампа в размере $165,671 млн собрали его непосредственные сторонники, однако более $80 млн собрано сторонними группами, так называемыми «Super PACs», которых еще называют «суперкомитетами». Особенность таких фондов такова, что, хотя сам кандидат не имеет возможности тратить эти средства, ими свободно распоряжаются его сторонники.

Созданию подобных «суперкомитетов» произошло благодаря решению Верховного суда США в 2010 году. Оно отменило практически все ограничения на финансирование избирательных кампаний и праймериз. Решение позволило начать активно создавать фонды для косвенной поддержки кандидата с возможностью практически бесконтрольного использования средств. При этом оказывать прямую финансовую помощь кандидату через такие «суперкомитеты» закон запрещает.

Сторонники Трампа активно используют эти возможности для сбора средств. Как отмечает исследовательский проект Public Integrity большинством «суперкомитетов» и фондов, которые собирают средства для кампании Трампа, руководят бывшие члены администрации Трампа члены его команды, а также «доверенные лица» президента США.

Один из примеров — «суперкомитет» America First Action и некоммерческая ассоциация America First Policies. Финансовыми делами в одной из двух групп заведует адвокат Рой Бейли, партнер юридической компании Giuliani Partners LLC. Она основана адвокатом Трампа и его доверенным лицом Рудольфом Джулиани.

Кроме этого вице-председатель обоих групп — ведущая телеканала Fox Кимберли Гилфойл, девушка Дональда Трампа-младшего. В мероприятиях обеих организаций часто участвует вице-президент США Майкл Пенс.

С 2017 по 2018 год First Action смогла собрать $39 млн, потратив более 29 млн на различную «атакующую» рекламу. Так называются ролики, которые направлены против политических оппонентов и их инициатив. Как отмечает проект Public Integrity, обе структуры активно сотрудничали с фирмами, связанными с бывшими членами команды Трампа. Среди них бывший советник Белого дома Келианн Конуэй, а также компания, связанная с экс-менеджером кампании Трампа Кори Левандовски.

В 2016 году в числе крупных спонсоров Трампа было немало представителей игорного бизнеса, а также спортивных состязаний. Сегодня среди ведущих спонсоров президентской кампании Трампа можно по-прежнему обнаружить знакомые названия. Одно из них — Las Vegas Sands — крупнейший в мире оператора казино, чья капитализация составляет $9,72 млрд.

Некоммерческие организации, которые собирают средства для Трампа, тоже весьма активны. Эта форма сбора средств удобна потому, что по закону организации подобного типа могут не раскрывать своих спонсоров. Однако исследователи проекта Public Integrity обнаружили, что среди доноров некоммерческих организаций в пользу Трампа крупные табачные и фармацевтические компании.

Кроме сбора средств вторая важнейшая часть любой президентской кампании-мобилизация избирателей.

«Голоса и мобилизация активистов важнее, чем деньги. Кандидат не пойдет против своего избирателя, даже если кто-то даст ему деньги, — отмечает профессор Университета Вашингтона Джеймс Тарбер. — Если за ним стоят мобилизованные сторонники, они запретят ему это делать, а против воли избирателей он не пойдет, так как хочет, чтобы его переизбрали».

Наблюдатели отмечают, что Трампу удается лучше всех добиваться мобилизации своих сторонников, его выступления собирают многотысячные толпы.

Правда, как отмечают эксперты, действующий президент всегда находится в выигрыше перед другими кандидатами в силу своего положения.

«Без всякого сомнения, возможности, которые предоставляет для кандидата пребывание в должности, достаточно велики и в особенности — в кампании по переизбранию. Когда у вас Air Force One (самолет президента США) и прилетаете в какой-то город, то вся пресса следит только за вами. В этом случае президент получает дополнительные преимущества, которые при этом находятся в рамках правового поля», — объяснял ранее «Газете.Ru» президент компании Whitman Insight Strategies Бернард Витман.