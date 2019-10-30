Банки, активы и оружие: конгресс США одобрили антитурецкие санкции

Абсолютным большинством голосов одобрила Палата представителей США резолюцию о введении санкций против Турции. Как сообщает агентство Reuters, главным поводом стала военная операция Анкары против курдов в Сирии.

Инициативу внесли: глава комитета по международным делам демократ Элиот Энджел и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол. В поддержку законопроекта выступили 403 конгрессмена, еще 16 проголосовали против.

Сообщается, что поддержку со стороны Республиканской партии удалось получить после «долгих прений по поводу того, оправданы или нет действия турок». Хотя Турция — союзник США по НАТО, курдские вооруженные формирования были союзниками Вашингтона в борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России и ряде других стран).

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Законопроект теперь отправляется на рассмотрение верхней палаты законодательного органа США. Там инициатива может уже не пройти.

Так, лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл ранее заявил о «необходимости крайне тщательно все продумать», прежде чем вводить санкции против страны — союзника по НАТО, отмечает ТАСС.

Санкции, сообщает Financial Times, предполагают заморозку активов высших должностных лиц Турции и запрет на отправку вооружений в страну. Кроме того, под ударом могут оказаться турецкие банки.

Отдельно в качестве причин для санкций указана закупка Турцией у России зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Наконец, конгрессмены признали геноцидом массовое убийство армянского населения Османской империи в 1915-1923 годах.

Министерство иностранных дел Турции решение американских конгрессменов осудило.

«Проект санкций, которые направлены против наших должностных лиц и вооруженных сил, несовместим с основами сотрудничества наших стран в рамках НАТО и противоречит договоренностям по Сирии, достигнутым с администрацией США 17 октября», — заявили в ведомстве.

Турецкие дипломаты призвали Вашингтон «принять меры», чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений между странами.

При этом всего неделю назад — 23 октября — президент США Дональд Трамп поручил снять санкции против Турции, которые были введены сразу после начала военной операции Анкары в Сирии.

Ограничительные меры были введены против министерств обороны и энергетики Турции, а также против глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. Помимо этого, в санкционный список попал заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Трамп тогда подчеркнул, что США будут готовы восстановить действие ограничений в отношении Турции, если не будут удовлетворены ее шагами в Сирии. Кроме того, Вашингтон также может существенно увеличить таможенные пошлины на импортируемые товары, если Анкара не выполнит обязательств по договоренностям.

Военная операция «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она не будет остановлена, пока в Сирии полностью не будет устранена угроза от Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее террористической) и «Исламского государства». Он также выразил мнение, что правительство сирийского президента Башара Асада не способно справиться с терроризмом на своей территории, поэтому турки и «были вынуждены» вмешаться.

Спустя несколько дней после начала боевых действий Дональд Трамп пообещал ввести против Турции «разрушительные санкции», если Анкара не прекратит войну.

«Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется», — заявил он.

В день начала операции Трамп также направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, которое турецкий лидер даже не стал читать.

«Дорогой мистер президент! Давайте договоримся по-хорошему. Вы же не хотите нести ответственность за резню тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за уничтожение турецкой экономики — а это мы запросто», — писал Трамп.

Эрдоган в свою очередь заявил, что прекращать войну против курдов и ИГ не намерен, несмотря на угрозы «и слева, и справа».

Франция и Германия также осудили турецкие власти за начало нового витка войны в Сирии. Берлин и Париж решили остановить поставки вооружений в Турцию, пока боевые действия не прекратятся.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, напомнил, что Турция имеет полное право проводить операции на основании Аданского соглашения, подписанного Анкарой и Дамаском в 1998 году.