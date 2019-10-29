СССР забыт: как президент Кубы договаривался с Путиным

Президент России Владимир Путин 29 октября встретился в Москве с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем. Во время переговоров российский лидер принял приглашение своего коллеги посетить Кубу и, в свою очередь, пригласил его на празднование 75-летия Победы в 2020 году.

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«Россия всегда с особой симпатией относилась к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике. Мы рады дальнейшему укреплению кубинской государственности», — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер поздравил своего визави с избранием на пост президента и добавил, что контакты на высшем и высоком уровне между двумя странами происходят на постоянной основе.

Россия и Куба активно поддерживают друг друга на международный арене, подчеркнул Путин, а в двустороннем товарообороте в прошлом году наметился рост сразу на 33%. В свою очередь,

Диас-Канель передал Путину «очень теплые приветствия» от первого секретаря кубинской Коммунистической партии Рауля Кастро.

Говоря о поддержке Россией Кубы, Диас-Канель высказался об октябрьском визите российского премьера Дмитрия Медведева в Гавану, заявив, что он имеет особое значение.

«Высокое руководство России посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против Кубы. Это говорит о том, что позиция России и Кубы остается неизменной под угрозами США», — уверен Диас-Канель.

Он также добавил, что и его визит в Москву крайне важен, так как это его первая поездка в Россию после избрания на пост президента.

Переговоры Путина и Диас-Канеля прошли под эгидой укрепления двусторонних связей и партнерских отношений в различных сферах. В основу встречи легли соглашения, которые Медведев подписал в ходе своей поездки на Кубу в начале октября.

В частности, речь идет о кредите на $42 млн, который Москва предоставит Гаване на развитие оборонного сектора.

Важным результатом поездки российского премьера в Гавану стало начало добычи нефти на месторождении Бока де Харуко. Бензин на Кубе в дефиците, так как основной поставщик сырья — Венесуэла, где с января 2019 года не прекращается политический кризис. К тому же США не допускают танкеры с топливом к берегам островного государства, но Медведев пообещал помочь с поставками нефти.

Между Россией и Кубой достаточно устойчивые дружественные отношения, немалую роль в этом сыграл исторический аспект — власти СССР всячески поддерживали социалистическую революцию на острове и впоследствии помогали союзникам строить коммунизм. Тогда помощь была безвозвратной, но теперь подход изменился.

«Мы взяли курс на достаточно жесткие и прагматичные условия, боимся повторить ситуацию, которая была в Советском Союзе, поэтому выстраиваем отношения на взаимовыгодных условиях и достаточно жестко ведем переговоры по всем позициям», — сказал вице-премьер Юрий Борисов после встречи президентов.

Россия рассчитывает на прагматичные отношения с Кубой, но пока Гавана больше расплачивается по старым кредитам, хотя в 2014 году Владимир Путин простил этому государству порядка 90% долгов — около $30 млрд.

Кроме того, несмотря на рост, оставляет желать лучшего и объем товарооборота между двумя государствами: в прошлом году он составил $157 млн.

Развитию торговых отношений двух стран могут поспособствовать изменения конституции Кубы, которые вступили в силу в феврале текущего года. Теперь основной закон страны включает в себя частичное признание частной собственности, ряд послаблений в области рыночной торговли и дает больше возможностей для малого и среднего бизнеса.

К слову, именно обновление конституции вернуло должности президента и премьер-министра, которые официально были упразднены еще в 1976 году. Вплоть до октября 2019 года Кубу возглавлял председатель Госсовета. Этот пост занимал Диас-Канель до того, как был избран президентом 10 октября.

При этом в конституции Кубы остались без изменений положения о руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества и социалистическом характере государства. Это обстоятельство негативно восприняли в США, отказавшись признать в итоге февральский референдум по изменению основного закона страны.

Вместе с тем отношения Вашингтона и Гаваны вошли в стадию нового обострения.

Одним из громких обвинения США в адрес кубинских властей стали «акустические атаки» на американских дипломатов. США обвиняют в нападениях кубинские власти, те, в свою очередь, отрицают свою причастность. К тому же стороны не могут прийти к соглашению по тюрьме Гуантанамо, Гавана настаивает на закрытии американского объекта.

Разногласия между США и Кубой лишь усиливают взаимодействие Гаваны и Москвы. К примеру, стороны вместе выступают против ограничительных мер Вашингтона в отношении Венесуэлы. Также укрепляются военные связи России и Кубы, но о появлении военной базы в республике, как во времена СССР, речи не идет.