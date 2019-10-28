«В связи с тяжестью преступлений»: США не вернут Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко останется отбывать срок в американской тюрьме. Об отказе США передать россиянина сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо руководителя департамента международных переводов Паулы Вульф.

«Соединенные Штаты приняли такое решение исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений», — говорится в письме.

По словам Ярошенко, он «не может поверить в отказ». Заключенный также отметил, что надежду на возвращение в Россию в него вселило возвращение Марии Бутиной.

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«Я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули, любыми способами», — добавил осужденный летчик.

Семья Ярошенко также расстроена решением американских властей. По словам супруги заключенного Виктории, они «ждали письма полгода», а ее муж невиновен.

В следующий раз обратиться к Страсбургской конвенции от 1983 года по передаче осужденных лиц Константин Ярошенко сможет лишь в 2021 году. Однако в письме американской стороны значится, что представители юстиции США вряд ли изменят свое решение по этому вопросу.

Ярошенко был арестован в Либерии почти 10 лет назад — в мае 2010 года. Его обвинили в подготовке контрабандной доставки на территорию США крупной партии кокаина. После этого российского летчика отправили в Америку, где приговорили к 20 годам тюрьмы общего режима.

В марте 2013 года суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам заключения 48-летнего уроженца Колумбии Марселя Асеведо Сармьенто за контрабанду наркотиков — он проходил по одному делу с Ярошенко.

По данным следствия, Асеведо Сармьенто был главным поставщиком кокаина из Южной Америки в Западную Африку. На суде прокуратура представила запись телефонного разговора, в ходе которого колумбиец проводил переговоры по поставке более 2 т кокаина из Венесуэлы в Либерию.

Спустя пять лет апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. В Верховный суд россиянин отказался обращаться самостоятельно.

Адвокаты Ярошенко неоднократно утверждали, что в тюрьме к нему обращаются ненадлежащим образом. По их словам, в связи с негуманностью обращения и недостатком внимания со стороны медиков у Ярошенко ухудшилось состояние здоровья. Сам осужденный россиянин жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Отметим, что в апреле 2019 года российский минюст направил ноту американским властям, чтобы Ярошенко отбыл остаток наказания в России. В начале июня сообщалось, что российская сторона не получила ответ от минюста США, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

В июле Россия предложила США обменять Ярошенко на американцев, осужденных в России. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы призываем наших коллег <...>, освободите Ярошенко, поменяйте его на американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую изъяли не просто в нарушение Венской конвенции, но в нарушение частного права», — предложил Рябков попробовать улучшить российско-американские отношения.

Стоит отметить, что между Москвой и Вашингтоном нет договора об экстрадиции подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а, значит, в каждом конкретном случае стороны запрашивают друг друга о выдаче того или иного лица, которого считают причастным к преступлению.

Обычно это происходит по линии Интерпола, куда входят как РФ, так и Соединенные Штаты. Иногда контакты между государствами ведутся по линии Генпрокуратуры России и различных американских силовых ведомств, в частности американского минюста.

МИД регулярно требует от США вернуть «неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину». Кроме Константина Ярошенко, речь идет также о предпринимателе-оружейнике Викторе Буте.

В качестве основания для экстрадиции Бута и Ярошенко Россия указала на положения Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года.

В начале марта 2018 года в США приговоренный к 25 годам тюрьмы Бут, которого обвинили в планировании убийства американских граждан, рассказал о десятилетии, которое он провел в заключении. По его словам, больше всего его поддерживают любовь близких, любимых, друзей и Родина.