«Там будут десять тысяч»: «Азов» угрожает Зеленскому

Заявление лидера украинского батальона «Азов» (против многих участников которого в России заведены уголовные дела) Андрея Билецкого о введении в Донбасс десяти тысяч бойцов в случае, если в регионе будет осуществлен развод войск, свидетельствует о вине националистов за срыв реализации минских соглашений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся в Twitter ведомства.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение минских договоренностей», — подчеркнула дипломат.

Накануне Билецкий в своем YouTube-канале заявил, что перебросит в район поселка Золотое тысячи своих сторонников.

Реклама

«Если вы решите исполнить свои угрозы — выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч [людей]», — заявил лидер «Азова».

В ходе своего выступления Билецкий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «сдаче огромной территории», а бойцы «Азова» останутся в зоне предполагаемого разведения сторон, поскольку «заработали право на собственное мнение своей кровью».

Прекращение огня и разведение сил на линии прикосновения в зоне конфликта Билецкий назвал капитуляцией.

Вместе с тем подобные действия являются одним из основных условий, прописанных в так называемой «формуле Штайнмайреа», согласованной контактной группой в начале октября. Документ предполагает разведение сил, после чего Киев и самопровозглашенные республики Донбасса должны перейти к другому этапу урегулирования — в частности, введению для региона особого статуса в составе Украины.

Предполагается, что этот процесс пройдет поэтапно. Сначала статус будет ввдене на временной основе в день проведения выборов, которые должны пройти по украинским законам. После того как ОБСЕ подтвердит легитимность результатов голосования, особый статус закрепят уже на постоянной основе, а Киев пропишет его в своих нормативно-правовых актах.

Именно реализация первой части соглашения, касающейся обеспечения безопасности на линии соприкосновения (для чего и необходим развод войск), является главным условием для созыва нового саммита «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция). Однако Киев и ДНР/ЛНР последовательно обвиняют друг друга в нарушении режима тишины, что постоянно откладывает проведение встречи в нормандском формате.

Украинские националисты не согласны с запланированными действиями и называют подписание «формулы Штайнмайера» капитуляцией. По нескольким городам Украины в течение месяца прошла серия многотысячных акций протеста «Нет капитуляции». Самые многочисленные состоялись в Киеве 6 и 14 октября. По разным оценкам, на них вышли от 5 до 10 тыс. человек.

«Хорошо, что <…> Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется, это не совсем Россия», — так прокомментировала последние события в Донбассе российский депутат Наталья Поклонская.

15 октября Андрей Билецкий выдвигал ультиматум Владимиру Зеленскому с требованием отказаться от выполнения «формулы Штайнмайера». На реализацию требования лидер «Азова» отводил украинскому президенту 10 дней, иначе он обещал перейти к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.

На прошедших выходных Зеленский посетил пилотный район разведения сил на юго-востоке Украины, где побеседовал с радикалами.

«Люди хотят отвода. И вот вы говорите, чтоб не было серьезных ошибок, потерь, но мне кажется, что мы все должны делать так, чтобы закончить войну. Тут военные — они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой», — сказал Зеленский, подчеркнув, что необходимо «вернуть территории и не допустить убийств».

Однако позже разговор перешел на повышенный тон: Зеленский отказался закреплять требования националистов на бумаге, напомнив, что он «не лох какой-то».

«Я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — заявил Зеленский, после чего покинул националистов в сопровождении охраны.

Украинский президент пытается выстроить диалог на уровне компромиссов и не желает вступать в открытую конфронтацию ни с одной из заинтересованных сторон в вопросе урегулирования в Донбассе. При этом кредит доверия к Зеленскому по-прежнему высок — его рейтинги хотя и стали постепенно снижаться, все еще остаются на высоком уровне, что позволяет ему опереться на позиции большинства жителей страны. Вместе с тем к власти он пришел как раз на волне обещаний во что бы то ни стало завершить конфликт в Донбассе, продолжающийся с весны 2014 года и по официальным данным унесший жизни более 13 тыс. человек.