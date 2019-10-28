«Там будут десять тысяч»: «Азов» угрожает Зеленскому

В МИД России ответили на угрозу «Азова» о вводе тысяч бойцов в Донбасс

Теперь в мире знают, кто на самом деле стоит за срывом реализации минских соглашений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова лидера националистического батальона «Азов», который назвал развод войск в Донбассе капитуляцией и пригрозил ввести 10 тыс. бойцов в зону конфликта.

Заявление лидера украинского батальона «Азов» (против многих участников которого в России заведены уголовные дела) Андрея Билецкого о введении в Донбасс десяти тысяч бойцов в случае, если в регионе будет осуществлен развод войск, свидетельствует о вине националистов за срыв реализации минских соглашений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся в Twitter ведомства.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение минских договоренностей», — подчеркнула дипломат.

Накануне Билецкий в своем YouTube-канале заявил, что перебросит в район поселка Золотое тысячи своих сторонников.

«Если вы решите исполнить свои угрозы — выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч [людей]», — заявил лидер «Азова».

В ходе своего выступления Билецкий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «сдаче огромной территории», а бойцы «Азова» останутся в зоне предполагаемого разведения сторон, поскольку «заработали право на собственное мнение своей кровью».

Прекращение огня и разведение сил на линии прикосновения в зоне конфликта Билецкий назвал капитуляцией.

Вместе с тем подобные действия являются одним из основных условий, прописанных в так называемой «формуле Штайнмайреа», согласованной контактной группой в начале октября. Документ предполагает разведение сил, после чего Киев и самопровозглашенные республики Донбасса должны перейти к другому этапу урегулирования — в частности, введению для региона особого статуса в составе Украины.

Предполагается, что этот процесс пройдет поэтапно. Сначала статус будет ввдене на временной основе в день проведения выборов, которые должны пройти по украинским законам. После того как ОБСЕ подтвердит легитимность результатов голосования, особый статус закрепят уже на постоянной основе, а Киев пропишет его в своих нормативно-правовых актах.

Именно реализация первой части соглашения, касающейся обеспечения безопасности на линии соприкосновения (для чего и необходим развод войск), является главным условием для созыва нового саммита «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция). Однако Киев и ДНР/ЛНР последовательно обвиняют друг друга в нарушении режима тишины, что постоянно откладывает проведение встречи в нормандском формате.

Украинские националисты не согласны с запланированными действиями и называют подписание «формулы Штайнмайера» капитуляцией. По нескольким городам Украины в течение месяца прошла серия многотысячных акций протеста «Нет капитуляции». Самые многочисленные состоялись в Киеве 6 и 14 октября. По разным оценкам, на них вышли от 5 до 10 тыс. человек.

«Хорошо, что <…> Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется, это не совсем Россия», — так прокомментировала последние события в Донбассе российский депутат Наталья Поклонская.

15 октября Андрей Билецкий выдвигал ультиматум Владимиру Зеленскому с требованием отказаться от выполнения «формулы Штайнмайера». На реализацию требования лидер «Азова» отводил украинскому президенту 10 дней, иначе он обещал перейти к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.

На прошедших выходных Зеленский посетил пилотный район разведения сил на юго-востоке Украины, где побеседовал с радикалами.

«Люди хотят отвода. И вот вы говорите, чтоб не было серьезных ошибок, потерь, но мне кажется, что мы все должны делать так, чтобы закончить войну. Тут военные — они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой», — сказал Зеленский, подчеркнув, что необходимо «вернуть территории и не допустить убийств».

Однако позже разговор перешел на повышенный тон: Зеленский отказался закреплять требования националистов на бумаге, напомнив, что он «не лох какой-то».

«Я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — заявил Зеленский, после чего покинул националистов в сопровождении охраны.

Украинский президент пытается выстроить диалог на уровне компромиссов и не желает вступать в открытую конфронтацию ни с одной из заинтересованных сторон в вопросе урегулирования в Донбассе. При этом кредит доверия к Зеленскому по-прежнему высок — его рейтинги хотя и стали постепенно снижаться, все еще остаются на высоком уровне, что позволяет ему опереться на позиции большинства жителей страны. Вместе с тем к власти он пришел как раз на волне обещаний во что бы то ни стало завершить конфликт в Донбассе, продолжающийся с весны 2014 года и по официальным данным унесший жизни более 13 тыс. человек.