«Опыт развала»: Захарова ответила военным Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова главы украинского Министерства обороны Андрея Загороднюка о том, что НАТО считает Украину полноценным партнером из-за пятилетнего опыта войны с Россией.

Реклама

По словам российского дипломата, на самом деле Украина имеет 30-летний опыт по развалу своей страны, организации гражданской войны, а также по участию в скандалах на международном уровне.

Также, она обратила внимание на слова украинского военного о то, что успех Киева — это «успех всего цивилизованного мира», передает ФАН.

«Одно неясно: о каком «успехе» идет речь? Политическом? Идеологи переворота-2014 и строители новой Украины разбежались в разные стороны. Пятилетнее правление Порошенко по достоинству оценено в ходе президентских выборов. Новая власть только пытается найти некую общую почву для консолидации общества», — заявила Захарова.

Далее она предположила, что, возможно, речь идет о достижениях в экономическом плане, и напомнила о многомиллиардных кредитах МВФ Украине, которые не привели к улучшению в экономике страны.

«Неужели, это он о военном успехе? Сложно поверить в это на фоне сегодняшнего диалога президента Украины с вооруженными жертвами «успеха» о том, что «есть демократия, а есть ситуация в стране, и что он, президент, не лох и не лопух».

Это и есть «опыт пятилетней войны с Россией, который Украина может дать Альянсу?», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечалось в докладе, обнародованном накануне 65-й парламентской ассамблеи НАТО канадским парламентарием Джейн Корди, 2019 и 2020 годы «будут иметь критическое значение» для военной реформы на Украине и – соответственно – возможности рассмотрения вопроса о вступлении в НАТО.

«Несмотря на значительный прогресс с 2014 года, существует серьезный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам и критериям взаимодействия НАТО к концу 2020 года», — подчеркивает Корди.

Важное место доклад уделяет состоянию украинской армии, отмечая, что ее положение «значительно улучшилось» с 2014 года, когда, как констатирует автор, она «не была готова к бою».

Тем не менее, реформа украинского сектора обороны и безопасности далека от завершения, и ряд серьезных проблем остается. Автор называет такую проблему, как коррупция в оборонном секторе, в том числе в компании «Укроборонпром», которую доклад характеризует как «конгломерат государственных предприятий».

Что касается экономики, то Украину ждет сильный удар из-за российского угля. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в YouTube-канале. Экс-депутат сообщил, что на Украине разрешили покупать в России уголь — для выработки электроэнергии.

«Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны», — заявил политик. Мураев отметил, что в России уголь добывается в основном более дешевым карьерным способом, поэтому его цена ниже, чем в Украине.

Экс-депутат подчеркнул, что закупка российского угля «очень сильно ударит» также по украинской горнодобывающей промышленности.

Он добавил, что при этом около 50 тысяч украинских шахтеров могут остаться без работы, поскольку Украина сократит выработку электроэнергии, а это повлечет за собой новые увольнения.

Сейчас Украина закупает уголь также в Роттердаме. В среднем по $66 за тонну, без учета расходов на транспортировку. Уголь с Донбасса обходится в $22 за тонну, то есть, как минимум, в три раза дешевле. При этом украинские власти подняли тарифы на электроэнергию для населения по требованию МВФ. Это было одним из условий предоставления Украине очередного транша кредита.

Американская политика в отношении Украины не имеет никакого смысла, да к тому же вызывает раздражение российской власти — об этом, согласно материалу издания The Washington Post, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в разговоре с высокопоставленным чиновником своей администрации, пишет НСН.

«Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?», — указал собеседник президента США.