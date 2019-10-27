«Халиф» на 5 лет: кровавый путь террориста аль-Багдади

Американские СМИ заявили о ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. О том, что террорист был уничтожен при спецоперации военных США, сообщил телеканал Fox News.

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Этот факт еще не подтвержден, однако на 27 октября назначено официальное обращение к нации президента США Дональда Трампа.

В России ждут, что США предъявят доказательства уничтожения аль-Багдади. «Те, кто заявляет [о ликвидации аль-Багдади], обязаны предоставить доказательства. Хотелось бы, чтобы это было достоверно. Сегодня будет заявление [президента США Дональда] Трампа, который предоставит какое-то доказательство, если действительно американская операция была успешной», — заявил «Газете.Ru» член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В социальных сетях уже появилось несколько видеозаписей, на которых показано предполагаемое место убийства аль-Багдади. Их, в частности, опубликовал телеканал Al Hadath. На кадрах видна местность с воронкой авиаудара и трупы людей.

В поиске местонахождения главаря ИГ участвовала разведка Ирака. По утверждению Багдада, иракские службы помогали США в обнаружении аль-Багдади. При этом в Ираке со ссылкой на двух источников сообщают, что лидер террористической группировки, действительно, был убит на территории Сирии.

Абу Бакр аль-Багдади — одна из видных фигур в движении «игиловцев», с именем которого связаны многочисленные теракты в Ираке, Сирии и Афганистане.

Выходец из «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), аль-Багдади во многом пытался копировать покойного «отца-основателя» террористической сети Усаму бен Ладена. На многих фото с его изображением можно увидеть стоящий в углу автомат Калашникова — так было и на фотографиях самого «террориста №1».

Аль-Багдади, как свидетельствуют различные источники, получил богословское образование в Ираке, Настоящее имя аль-Багдади — Аввад бин Ибрагим аль-Бадри. Он учился в Багдадском университете и получил там степень доктора по специальности «Исламские исследования».

Фото 2004 года, где аль-Багдади предстает чуть ли не в образе интеллигентного исламского богослова, было сделано в иракской тюрьме. Туда его после свержения режима Саддама Хусейна поместили американцы, которые подозревали аль-Багдади в заговоре против американских военных в Ираке. Однако серьезных доказательств найдено не было, и аль-Багдади был отпущен. При этом в тюрьме его радикальные настроения лишь окрепли.

По воспоминаниям одного из американских офицеров, будущий лидер террористов пригрозил тюремному начальству «встречей в Нью-Йорке». Позже Госдеп США объявил за голову аль-Багдади награду в $10 млн (в 2,5 раза выше США оценили лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири).

Выйдя из тюрьмы, аль-Багдади встал во главе организации «Исламское государство Ирака и Леванта», назвав себя «халифом» и провозгласив создание «халифата» на Ближнем Востоке.

«После выхода из тюрьмы он снова стал сколачивать свою группировку. Ему удалось добиться того, что значительная часть добровольцев прибывала именно в его организацию, и аль-Багдади начал вести борьбу, по сути, на три фронта: с одной стороны — против правительства [президента Сирии Башара] Асада, с другой — против умеренной оппозиции, Свободной сирийской армии, и с третьей — против соперничавшей с ним группировки «ан-Нусры» (организация запрещена в России. — «Газета.Ru»)», — рассказывал «Газете.Ru» ныне покойный востоковед Георгий Мирский.

При этом отношения «детей» — «игиловцев» с «матерью» — «Аль-Каидой» в последние годы стали достаточно конфликтными.

В феврале 2014 года «Аль-Каида» отказала в поддержке «Исламскому государству Ирака и Леванта». Причиной разногласий стало нежелание аль-Багдади объединиться с более послушной «Аль-Каиде» «ан-Нусрой» в Сирии.

В итоге бои развернулись между ИГ и официальным отделением «Аль-Каиды» в Сирии — «Фронтом ан-Нусра». Война в Сирии окончательно превратилась в бойню всех сил со всеми. «Зверства, которые они творили, были такими, что даже новый лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири осудил их. Но аль-Багдади просто послал его подальше», — вспоминал востоковед Мирский.

В Афганистане, где «игиловцы» также заявили о себе, отряды аль-Багдади бросили вызов духовному отцу исламистского движения «Талибан» (организация запрещена в России) Мулле Омару и вступили с ним в противоборство.

Террорист планировал распространить свое влияние и на Россию. В июне 2015 года на YouTube появился ролик боевиков «Имарата Кавказ» с обращением к лидеру «Исламского государства» аль-Багдади. Боевики «вилаятов» Дагестана, Ичкерии, Ингушетии, Кабарды, Балкарии и Карачая заявили о единогласной присяге ИГ.

Гибель аль-Багдади вне сомнения скажется на боевом духе исламистов-игиловцев, которые в последний год получили сокрушительное поражение от России и сил международной коалиции в Сирии и Ираке. О халифате как таковом говорить уже нельзя, после разгрома большей части «игиловцев» и уничтожения ключевых фигур этого движения.